Gérald Darmanin sévit face à l'insécurité : après les opérations "place nette", le retour du couvre-feu

Gérald Darmanin a annoncé la mise en place d'un couvre-feu à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour les mineurs. Une décision qui fait suite à l'insécurité croissante sur l'ile.

Gérald Darmanin a ordonné ce mercredi 17 avril l'instauration pendant deux mois d'un couvre-feu à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour une partie de la population. Tous les jeunes de moins de 18 ans devront ainsi être rentrés chez eux tous les soirs dès 20h et ne plus ressortir jusqu'à 5h le lendemain. Ce couvre-feu commencera dès la semaine prochaine. Ceux qui n'appliqueraient pas cette règle s'exposeront à une interpellation ainsi que des sanctions.

La Guadeloupe est victime de violences urbaines nocturnes depuis des semaines. Pointe-à-Pitre, sous préfecture de l'ile, est notamment très touchée et cela concerne principalement des mineurs. "Nous sommes très marqués par le fait que les mineurs sont extrêmement nombreux dans la délinquance malheureusement, en Guadeloupe en général et à Pointe-à-Pitre en particulier", a ainsi justifié Gérald Darmanin, selon BFMTV.

"On ne peut pas laisser circuler des enfants de 12, 13, 14 ans, avec des armes, à 22 heures dans la rue, s'en prendre à des policiers, s'en prendre à des touristes, s'en prendre à des passants", a-t-il ajouté. En plus des nuits d'émeutes, des touristes en croisière ont en effet été blessés à l'arme blanche et une commerçante a été tuée lors d'un braquage en mars dernier.

Le maire de la ville satisfait

Le maire de la ville, Harry Durimel, s'est montré rassuré par cette mesure. "Voilà quelque chose de concret. (...) Si les enfants sont chez leurs parents la nuit, ils ne vont pas brûler 70 poubelles comme ils l'ont fait à Pointe-à-Pitre la semaine dernière", a-t-il réagi. Il avait un peu plus tôt qualifié la ville de "coupe-gorge". La Guadeloupe compte "six fois plus d'homicides, neuf fois plus de tentatives d'homicides et 20 fois plus de vols à main armée que la moyenne nationale", selon la préfecture. Gérald Darmanin a aussi annoncé pour le mois prochain "des opérations place nette de lutte contre la drogue, contre des points de deal et la circulation des armes".