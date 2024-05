L'ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin est mort

14:08 - Un des plus emblématiques représentants de l'OM

L'Olympique de Marseille, dont Jean-Claude Gaudin a été le dirigeant entre juin 1995 et septembre 1996 en duo avec Jean-Michel Roussier, a salué la mémoire de l'un "des plus emblématiques représentants" du club de football, cet "amoureux de Marseille, de l'OM et de tous les Marseillais" qui s'en est allé, à tweeté le club.