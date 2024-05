Macron et Hidalgo en baignade dans la Seine : le rendez-vous est pris !

Malgré les doutes autour de la propreté du fleuve où se dérouleront les épreuves de nage en eau libre des Jeux olympiques, Anne Hidalgo devrait se baigner dans la Seine le 23 juin prochain. Avec Emmanuel Macron ?

Un plongeon qui fera date. Le 23 juin prochain, Anne Hidalgo nagera dans la Seine, pour prouver que se baigner dans le fleuve ne présente aucun danger alors que le site va accueillir des épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. La maire socialiste de la capitale plongera dans le fleuve aux côtés de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, et de Marc Guillaume, le préfet de la région Île-de-France, indique Le Parisien.

Emmanuel Macron pourrait également y prendre part. Son entourage n'a pas encore officialisé sa participation, mais assure que le chef de l'État "se baignera bien dans la Seine avant les Jeux olympiques". A l'occasion de l'inauguration du village olympique, en février dernier, le président de la République s'était réjoui à l'idée de se baigner dans "un fleuve qui aura changé de visage et d'usage pour le jour d'après". En cas de mauvaises conditions météorologiques, ce plongeon dans la Seine du 23 juin, journée olympique et paralympique, pourrait toutefois être repoussé, prévient l'entourage d'Anne Hidalgo. "Tous les 'gnagnagna', je vous le dis, oui on va nager" "Je sais, il y a encore plein de gens sceptiques, qui font 'gnagnagna', 'gnagnagna'. Alors tous les 'gnagnagna', je vous le dis, oui on va nager, parce qu'on a fait le nécessaire pour que la Seine puisse être baignable", avait annoncé la maire de Paris en avril dernier.

La promesse de Jacques Chirac

Un plongeon "historique" qui surviendra plus de trente années après la promesse de Jacques Chirac. En 1990, l'ex-président de la République, qui n'était alors encore que maire de la capitale, avait promis de se "baigner dans la Seine devant témoins" en 1993, soit à l'époque 70 ans après le début de l'interdiction de la baignade dans la Seine actée en 1923 par arrêté préfectoral. Un engagement que Jacques Chirac n'aura finalement pas tenu. En juillet 2023, Anne Hidalgo avait par ailleurs annoncé l'ouverture de trois sites de baignade au grand public à partir de l'été 2025 à Paris : à Bercy, Grenelle et entre l'île Saint-Louis et le Marais.