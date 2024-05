Une "comparution immédiate" pour les mineurs ? Les contours de la proposition polémique d'Attal

En déplacement à Valence (Drôme), le Premier ministre présentait le premier point d'étape de ses concertations sur la délinquance des mineurs en France et notamment, son souhait de mettre en place une forme de "comparution immédiate" pour les mineurs dès 16 ans.

Ce vendredi 24 mai 2024, Gabriel Attal a indiqué qu'il souhaitait, lors d'un bilan d'étape de ses concertations sur la délinquance des mineurs, qu'un projet de loi "avant la fin de l'année" permette la mise en place d'une forme de "comparution immédiate" des mineurs à partir de 16 ans. Un plan détaillé lors d'une visite à Valence dans la Drôme. Le Premier ministre souhaite que "quand vous avez plus de 16 ans, quand vous êtes récidiviste, il puisse exister une procédure, un peu comme une comparution immédiate".

"Donner des outils supplémentaires aux magistrats"

Le premier locataire de Matignon, par cette nouveauté, souhaite qu'un "tribunal se prononce à la fois sur la culpabilité et la sanction, tout de suite après l'infraction". Alors, si "c ertains disent qu'il ne faut pas retoucher au code de justice pénale des mineurs (CJPM). C'est vrai que le premier bilan du CJPM est positif. Cette réforme a permis de raccourcir les délais de jugement, d'améliorer la prise en compte de la victime et de renforcer l'efficacité du travail éducatif avec le mineur", le plus jeune Premier ministre de la Ve République concède que cela ne doit pas "empêcher de regarder d'ores et déjà s'il nous faut compléter, enrichir, donner des outils supplémentaires aux magistrats ". L'éventualité d'une "comparution immédiate" pour les mineurs est déjà vivement contestée par les syndicats de magistrats. "C'est une bonne proposition, mais ce qui est inquiétant, ce sont les zigzags permanents par rapport à l'actualité" regrette Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité FO-Magistrats sur RMC. L'Union syndicale des magistrats (USM), elle, dénonce un important manque de moyens.

L'excuse de minorité toujours au centre des débats