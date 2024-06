Gabriel Attal : quel résultat aux législatives ? Restera-t-il Premier ministre ?

Gabriel Attal est candidat aux législatives, mais il joue aussi sa place en tant que Premier ministre lors de ce scrutin. Il ambitionne de fait une victoire de la majorité présidentielle, mais quel résultat peut-il obtenir dans sa circonscription ?

Gabriel Attal joue gros avec ces élections législatives anticipées. Le Premier ministre risque de quitter Matignon seulement six mois après s'y être installé en cas de défaite de la majorité présidentielle aux scrutins des 30 juin et 7 juillet. Car plus que la composition de l'Assemblée nationale, c'est aussi la formation d'un gouvernement qui est en jeu si un autre bloc que celui du camp présidentielle s'impose en majorité dans l'hémicycle. Conscient des risques, le chef du gouvernement s'est pleinement investi dans la campagne en étant le chef de file du camp macroniste, malgré les interventions répétées d'Emmanuel Macron.

L'implication du Premier ministre est telle qu'il enchaine les débats à quelques jours du premier tour des élections législatives. Gabriel Attal fait face aux représentants des deux autres blocs forts de la campagne : l'union des gauches sous le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Ces représentants sont d'ailleurs vus comme des possibles prétendants à Matignon, comme Jordan Bardella qui lorgne sur la fonction. Après un premier débat sur TF1 face Jordan Bardella et l'insoumis Manuel Bompard, Gabriel Attal doit remettre le couvert le jeudi 27 juin face à Jordan Bardella (encore) et le socialiste Olivier Faure sur France 2.

Ces confrontations permettent au chef du gouvernement de faire valoir la politique de la majorité, mais sa stratégie consiste surtout à tenter de décrédibiliser les projets des camps adverses qui "promettent la lune" mais qui, selon lui, ne pourront pas être financés. Qualifiant les deux blocs rivaux d'"extrêmes" qu'il renvoie dos-à-dos, Gabriel Attal joue aussi la carte de la raison et a estimé durant le premier débat que "ceux qui ont entre 30 et 60 ans et qui bossent aujourd'hui devraient avoir peur en entendant" l'extrême droite et l'union des gauches. Une posture qu'il tient depuis le début de la campagne : "C'est moi qui avec nos candidats Ensemble pour la République propose un autre chemin, un chemin positif pour l'avenir du pays", déclarait-il le 17 juin.

Les résultats des sondages des législatives favorables pour Attal ?

Gabriel Attal s'investit dans la campagne, alors même qu'il s'était opposé à l'idée d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais force est de constater que la majorité présidentielle n'est pas en bonne posture dans les résultats des sondages des législatives : elle gravite autour de la barre des 20% avec 5 à 10 points de retard sur l'union des gauches et une quinzaine sur l'extrême droite.

Le Premier ministre se raccroche toutefois à la légère percée opérée par son camp dans les intentions de vote dans les dernières études d'opinion qui lui fait dire que le bloc de la majorité est celui qui est "le plus en dynamique [...] parce que beaucoup de Français sont dans le sursaut". "Ils veulent voter pour la République et contre les extrêmes" a-t-il assuré sur France 3 Bourgogne Franche-Comté le 24 juin.

Quel résultat aux législatives pour Gabriel Attal ?

S'il joue sa place en tant que Premier ministre, Gabriel Attal doit également être réélu en tant que député dans la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine. La victoire est d'ailleurs une condition pour rester à Matignon, autant que l'obtention d'une majorité par le camp présidentiel. Le chef du gouvernement a été élu à deux reprises dans ce territoire en 2017 et 2022. Lors des dernières législatives, il a remporté le scrutin avec 59,85% des voix contre la socialiste Cécile Soubelet, après être arrivé en tête du premier tour avec 48,06% des suffrages exprimés.

Cependant, c'est dans un tout autre contexte qu'il se présente en 2024. Hormis la montée du RN, il sera confronté à son bilan de ses six mois en tant que Premier ministre. Reste que lors des élections européennes qui ont vu une victoire écrasante de l'extrême droite, la majorité est tout de même arrivée en tête dans la circonscription de Gabriel Attal, bien que de justesse avec 21% des voix contre 19,64% pour le PS, 13,33 pour LFI et 11,88% pour le RN.

Le 30 juin, Gabriel Attal sera face à huit candidats : Sébastien Laye, issu de l'union de droite, Béatrice Guillemet pour divers gauche, Herlander Ferreira Do Amaral pour Reconquête!, Clément Perrin pour LR, Cécile Soubelet pour NFP, Laurent Viguié pour Lutte ouvrière, Esteban Ygouf ou encore Nicolas Lemesle.

Gabriel Attal sur le point de quitter Matignon ?

En cas de victoire du camp présidentiel et d'obtention d'une majorité à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal devrait être reconduit à Matignon. Mais en cas de défaite, le chef de l'Etat devrait sans doute remplacer le chef du gouvernement soit par un Premier ministre issu du camp devenu majoritaire à l'Assemblée nationale - Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon se sont déjà manifestés -, soit par Premier ministre capable de rassembler une majorité de coalition plus large allant de la droite des Républicains à la gauche des sociaux-démocrates. Tout dépend des résultats des législatives, mais ceux des sondages ne sont pas optimistes. "Il sait que Matignon, c'est fini" a d'ailleurs glissé un ministre au Parisien.

Mais le Premier ministre espère consolider sa stature de Premier ministre avec le scrutin. "C'est la première fois depuis plus de vingt-cinq ans que les Français vont choisir un Premier ministre. Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse au QG de campagne de Renaissance. Et le bras droit d'Emmanuel Macron de rappeler que "le résultat de l'élection, ce n'est pas qui est président de la République, c'est qui est Premier ministre, qui gouverne, avec quel gouvernement et quelle majorité".

Même en cas de victoire, Gabriel Attal pourrait ne pas revoir Matignon. L'usage veut que dans les 24 à 48 heures suivant le scrutin, le Premier ministre français présente la démission de son gouvernement quels que soient les résultats dans les urnes et même s'il peut être de nouveau nommé dans la foulée pour "courtoisie". Le Président pourra alors la refuser ou l'accepter.