Qui sont les parents de Jordan Bardella ?

Entre les "fins de mois difficiles" avec sa mère et la vie dans les quartiers chics du Val-d'Oise avec son père, Jordan Bardella a deux histoires familiales. Elle sert son combat politique.

Sans jamais trop en dire, le président du Rassemblement national revient parfois sur son enfance à Drancy, en Seine-Saint-Denis et sur sa famille. Peut-être ne veut-il pas tout révéler avant la sortie de son autobiographie, prévue pour septembre prochain mais, peut-être aussi, souhaite-t-il rester discret à ce sujet, pour consolider l'image du jeune fils d'immigrés qui a grandi dans une cité et qui, force de travail et de volonté, s'est hissé aux portes du pouvoir. Ce qui est certain c'est que le chef de file du RN à le sens du récit.

Plusieurs fois, il a évoqué "les fins de mois difficiles" et "le salaire de misère" de sa mère, mais également la situation "d'errance" de sa famille en Italie, "accueillie par la France". Cette histoire familiale, Jordan Bardella en a fait un crédo, toujours utile lorsqu'il évoque les questions d'immigration, d'intégration qui sont au cœur de son programme politique.

Le responsable politique d'extrême droite reste toutefois plutôt évasif en ce qui concerne son père et ses origines algériennes. Il faut dire qu'au sein du Rassemblement national, le sujet ne doit pas être évoqué très souvent. Si Jordan Bardella est, comme il aime le répéter lors de ses meetings, "75% italien", il n'explique jamais d'où viennent les "25%" restants.

Il faut en fait regarder la branche paternelle méconnue de l'homme politique. Son père, Olivier Bardella est né à Montreuil en 1968 d'une mère italienne et d'un père franco-algérien. Selon Jeune Afrique qui a enquêté sur le passé familiale de Jordan Bardella, l'arrière-grand-père paternel du président du RN, Mohand Séghir Mada, est un Algérien kabyle qui a posé ses valises en France, à Villeurbanne dans les années 1930 et y a épousé Denis Annette Jack, l'arrière-grand-mère de Jordan Bardella. Ensemble ils ont eu quatre enfants, dont Réjane, la mère d'Olivier Bardella et donc la grand-mère de celui qui aspire à devenir Premier ministre, en cas de large victoire du RN lors du second scrutin des élections législatives du 7 juillet.

Une vie familiale dont il parle peu

À propos de sa mère, Jordan Bardella est plus loquace. La mère de l'homme politique s'appelle Luisa Bertilli-Mota, elle est née à Turin en 1962. Un an après sa naissance, ses parents Iolanda Benedetto et Severino Bertilli-Motta quittent Nichelino, une banlieue de la capitale du Piémont pour l'Île-de-France. À Saint-Denis, Luisa rencontre Olivier Bardella, alors patron d'une PME spécialisée dans les distributeurs automatiques de boissons. Elle est agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (Atsem). En 1995, le couple vit à Drancy et donne naissance à Jordan Bardella mais ils finissent par se séparer en 1997, Jordan Bardella et sa mère atterrissent dans une cité HLM et le petit garçon grandit ballotté entre ses deux parents.

C'est dans ce contexte que Jordan Bardella grandit dans un milieu populaire, en semaine chez sa mère mais chaque mercredi et le week-end, le jeune Jordan quitte sa cité du 93 pour les quartiers favorisés de Montmorency dans le Val-d'Oise où il retrouve son père, selon ses propres dires. Avec lui, il bénéficie d'une jeunesse plus privilégiée, il fréquente les écoles privées catholiques, dispose d'un appartement payé, et réalise un long voyage aux Etats-Unis. À 17 ans lorsqu'il adhère au Front national, il ne s'étend plus que sur une partie de ses origines familiales, et sur son enfance dans la cité Gabriel Péri à Drancy. Ses parents, même séparés, l'accompagnent en meetings mais préfèrent rester en retrait.