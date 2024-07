Jordan Bardella Premier ministre à l'issue des législatives ? Des résultats décisifs

14:34 - Des profils problématiques au sein du RN, Bardella réagit

Plusieurs candidats du RN aux législatives, dont certains qualifiés pour le second tour, ont été épinglés suite à des propos ou des publications complotistes, racistes, sexistes, antisémites ou xénophobes. Interrogé sur France Bleu à ce sujet, Jordan Bardella a alors assuré : "Je n'ai jamais eu de tolérance à l'égard de propos que j'estime être contraires à mes convictions et surtout à la ligne politique que je défends". Certains des candidats se sont ainsi vu retirer leur investiture. Il a qualifié ces candidats de "brebis galeuses" et a expliqué qu'avec la dissolution, le RN a dû choisir des représentants très rapidement mais que "99,9 % d'entre eux sont des personnalités respectables et respectées".