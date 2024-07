Qui sont Luisa et Olivier, les parents de Jordan Bardella ?

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a des origines italiennes et algériennes. Régulièrement, il évoque sa mère et son père.

A 28 ans, il est devenu l'une des figures incontournable de la politique française et pourrait se retrouver à Matignon à l'issue du second tour des élections législatives, dimanche. Né le 13 septembre 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis, Jordan Bardella a construit son argumentaire sur ses racines dans les quartiers de banlieue parisienne - bien qu'il les aient quittés depuis longtemps. Fils unique, le président du RN est né de l'union d'Olivier Bardella, né en 1968 à Montreuil et de Luisa Bertelli-Mota, née en 1962 à Turin en Italie.

Jordan Bardella n'a jamais caché ses origines : algériennes et italiennes. Trois de ses quatre grands-parents sont d'ailleurs italiens. Luisa Bertelli-Motta, mère du politique, est issue du milieu ouvrier de Turin, avant d'immigrer en France dans les années 1960. Elle y devient ATSEM (Agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles). "Ma mère habite en HLM à Saint-Denis. Je représente l'origine modeste et la fibre sociale", se targuait d'ailleurs Jordan Bardella dans les colonnes de Libération en 2018.

Le père de Jordan Bardella, Olivier Bardella, est né de l'union de Guerrino Bardella - né en 1944 dans une ville du Latium italien et qui a lui aussi immigré en France dans les années 1960 pour y être maçon, puis plombier - et de Réjane Mada, née en Seine-et-Marne. Le père de cette dernière était lui né en Algérie, à Aït R'zine, au Nord du pays et s'était installé en France dans les années 1930.

"Mes parents sont issus d'une génération qui s'est intégrée."

La famille Bardella compte donc parmi les nombreux Italiens exilés en France jusque dans les années 1960, pour des raisons économiques. "Effectivement, Bardella, c'est d'origine italienne. Mais mes parents sont issus d'une génération qui, elle, s'est intégrée, qui s'est assimilée, qui a travaillé dur, qui aimait la France. Chez moi, on ne me laissait pas traîner toute la nuit dehors", déclarait le politique à Draguignan, ville ayant accueilli de nombreux Italiens immigrés, rapporte Le Monde.

Jordan Bardella n'a qu'un an et demi quand ses parents se séparent. Il grandit en garde alternée, entre Montmorency et Deuil-la-Barre, dans le Val-d'Oise, et ne voit que rarement son père, racontait le même journal en mai dernier. Il expliquait d'ailleurs que son père, Olivier Bardella, n'était pas inscrit sur les listes électorales avant de voter pour lui lors du scrutin européen de 2019.