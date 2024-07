Manifestations du 18 juillet : la CGT fait pression sur Macron pour un gouvernement de gauche

Cinq jours après les résultats du second tour des législatives, la formation d'un nouveau gouvernement n'a pas encore vu le jour. Les appels à manifester de plusieurs syndicats se multiplient pour faire pression sur Emmanuel Macron et "exiger" un gouvernement issu du NFP.

L'impatience monte au sein de la gauche et des syndicats. Dans sa lettre aux Français du 10 juillet, Emmanuel Macron affirme que "personne ne l'a emporté" après le second tour des législatives. Le président de la République milite donc pour une coalition qui se formerait autour de son camp, avec les personnalités les plus modérées de la droite et de la gauche. Une option qui fermerait donc la porte à un gouvernement issu du Nouveau Front populaire, bloc arrivé en première position lors des législatives avec 182 députés élus. Une situation que n'acceptent pas les syndicats, notamment la CGT qui s'était positionnée en faveur du Nouveau Front populaire pendant la campagne.

La CGT Cheminots a donc appelé à des rassemblements devant les préfectures et le palais Bourbon, le jeudi 18 juillet, jour de l'élection du président de l'Assemblée nationale, pour "exiger" la mise en place d'un gouvernement issu du Nouveau Front populaire. "On estime qu'il est temps que le président de la République prenne acte du résultat des urnes et qu'il respecte le vote des Français. Donc il faut qu'il permette qu'un gouvernement se mette en place", a estimé Thierry Nier, secrétaire général de la CGT Cheminots.

Entendre "le résultat des urnes"

"Il faut qu'il entende le résultat des urnes", a défendu Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, à propos d'Emmanuel Macron. Elle estime qu'il doit "nommer le premier ministre qui sera proposé" par la gauche, au risque de "encore une fois, de plonger le pays dans le chaos", s'est-elle alarmée. Sophie Binet appelle à "rejoindre ces [initiatives] pour mettre l'Assemblée nationale sous surveillance et appeler au respect du vote populaire". Dans le même temps, la CGT des mines et de l'énergie a invité à se rapprocher de ces "mobilisations populaires". La CGT spectacle pourrait elle aussi rejoindre le mouvement, qui ne fait pas l'objet, pour le moment, d'un appel national ou intersyndical.