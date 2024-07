Un pacte Wauquiez - Macron ? Un scénario impossible sans le soutien du RN

Le patron des LR à l'Assemblée Laurent Wauquiez affirme que les siens sont "prêts à travailler avec tous ceux qui seront capables" de les rejoindre "pour faire avancer ces réformes législatives". En effet, le seul pacte législatif avec Emmanuel Macron ne serait pas suffisant.

Élu député de la première circonscription de Haute-Loire, le président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a été désigné président du groupe "La Droite républicaine" à l'Assemblée nationale, comprenez, Les Républicains non-ciottistes. Depuis, il s'attèle à la constitution d'un pacte législatif contre le Nouveau Front populaire - vainqueur des élections législatives anticipées - mais auteurs d'une "supercherie électorale" selon ses mots dans Le Figaro.

LR, Macron... et le RN pour peser à l'Assemblée nationale ?

Pour parvenir à un construire un pacte législatif viable, Laurent Wauquiez et la droite entendent s'appuyer sur une dizaine de textes prioritaires. Si les réformes ne conviennent pas à Emmanuel Macron, le chef de file des LR a déjà fait comprendre que le président devra les engager par voie référendaire. "Quatre propositions prioritaires" seront extraites de ce pacte législatif peut-on lire dans les colonnes du Figaro, une fois arrivées entre les mains de l'exécutif, restera à trouver des soutiens dans l'hémicycle. Problème, ni LR, ni le camp Macron (Ensemble), ne sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Quid du RN ? Le parti lepéniste pourrait bien être la clef de ce pacte législatif Wauquiez-Macron car sans son soutien, impossible de faire passer le moindre texte. Cet accord pourrait également faire office d'engagement à ne pas faire tomber le gouvernement en ne votant pas d'éventuelles motions de censure.

Et pour "débloquer la France dans les 100 jours" comme l'indique Laurent Wauquiez, LR compte s'appuyer sur deux piliers. La revalorisation du travail en augmentant les salaires nets, et la restauration de l'autorité. Le sérieux budgétaire sans hausse d'impôt et la protection des retraités sont également des thèmes martelés par la droite. En revanche, le député de Haute-Loire ne compte pas faire dans le détail concernant le discours de son groupe : "Il y a eu trop d'ambiguïtés par le passé. Les petits accords partisans ne sont pas à la hauteur du sujet. Nous ne sommes pas là pour négocier des postes" confie-t-il au Figaro. Toujours est-il que sans le soutien du camp présidentiel, et potentiellement du Rassemblement national sur certains textes, il sera difficile voire impossible pour LR de peser à l'Assemblée nationale.

"L'idée d'un pacte parlementaire va dans le bon sens"

Du côté de la droite, le discours et la stratégie sont simples : empêcher La France insoumise de se faire entendre. Pour cela, "nous sommes prêts à travailler avec tous ceux qui seront capables de nous rejoindre pour faire avancer ses réformes législatives" indique le patron des députés de La Droite républicaine dans une interview accordée au Figaro le 15 juillet 2024. Il entend "mettre des propositions de bon sens sur le table qui correspondent aux valeurs" qui sont celles des Républicains. "L'idée d'un pacte parlementaire (avec Emmanuel Macron) va dans le bon sens" abonde Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine et fervent défenseur d'un "contrat de gouvernement" avec le président de la République. Force est de constater que, même dans le discours de Laurent Wauquiez, attaché aux valeurs de la droite, l'ordre, la défense ou encore le travail, les Républicains non-ciottistes semblent avoir "tous fait un pas vers l'autre" précise Philippe Juvin, toujours dans les colonnes du Figaro.

"Nous sommes tous d'accord pour faire barrage à l'extrême gauche" précise Véronique Louwagie, député LR de l'Orne. En réalité, sans majorité au Parlement, au même titre que les autres groupes politiques, Les Républicains souhaitent davantage être perçus comme une force de "proposition" dans une séquence politique qui appelle d'ores et déjà, et appellera indéniablement au consensus dans les semaines et les mois à venir.