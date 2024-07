Joe Biden jette l'éponge pour la présidentielle américaine ? Une hypothèse qui se précise

L'état de santé de Joe Biden inquiète, au point que des membres du parti Démocrate l'appellent à retirer sa candidature à la Maison-Blanche, tels que Barack Obama ou Nancy Pelosi. Une possibilité à laquelle le président américain réfléchit.

Joe Biden peut-il réellement continuer la course à la Maison-Blanche ? Pour de nombreux démocrates, la réponse est non. À commencer par l'ancien président et très populaire Barack Obama. Selon le Washington Post, il a confié à des proches qu'il considère que Joe Biden doit "sérieusement reconsidérer la viabilité de sa candidature". En effet, les récentes prises de parole de l'actuel président américain, âgé de 81 ans, n'ont fait qu'alimenter les doutes quant à son état de santé et sa capacité à gouverner. Son dernier débat avec son adversaire, Donald Trump, a été marqué par des absences et des bégaiements. Il a également confondu Volodymyr Zelensky avec Vladimir Poutine lors d'un sommet de l'OTAN, le 12 juillet.

Nancy Pelosi, élue démocrate influente, s'était questionnée sur le fait de reconduire Joe Biden après le débat raté contre Donald Trump : "Je pense qu'il est légitime de se demander s'il s'agit d'un simple épisode ou d'un état", rapporte le HuffPost. Selon les informations de l'agence de presse américaine AP News, elle aurait averti Joe Biden en privé, jeudi 18 juillet, que s'il ne se retirait pas de l'élection, les démocrates risquaient de perdre leur capacité à prendre le contrôle de la Chambre des représentants.

D'autres voix s'élèvent contre la candidature de Joe Biden, qui refuse toujours fermement de se retirer publiquement. Chuck Schumer, chef démocrate du Sénat, et Hakeem Jeffries, chef démocrate de la Chambre des représentants, auraient tous les deux rencontré Joe Biden pour l'informer que sa candidature mettait en péril les chances du parti pour la présidence. Face à ces mises en garde de collaborateurs, de donateurs, mais aussi face à l'opinion publique, Joe Biden aurait accepté d'envisager un possible abandon selon le New York Times. Mais cette hypothèse est seulement à l'état de réflexion pour l'heure a précisé un proche du président au journal.

Joe Biden infecté par la Covid-19

Face à ces inquiétudes, le président des États-Unis s'est toujours voulu rassurant. La seule possibilité pour laquelle il envisageait de retirer sa candidature jusqu'à présent était un problème de santé grave, selon le New York Times. Or, Joe Biden testé positif au Covid-19 a été placé à l'isolement le 17 juillet. Avant cela, le président américain avait assuré devant la presse, à l'issue du sommet de l'OTAN, avoir réussi toute une batterie de tests neurologiques pour rassurer sur son état de santé.