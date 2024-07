Dîner des chefs d'Etat au Louvre : du luxe, des invités et des recalés... Ce qu'a prévu Macron

Ce jeudi 25 juillet, des chefs d'Etat du monde entier et des personnalités seront réunies autour d'Emmanuel Macron pour un dîner sous la pyramide du Louvre à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

Ce vendredi aura lieu sur la Seine la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques Paris 2024. Le monde afflue vers la capitale française et parmi eux de nombreux chefs d'Etat. Ils sont d'ailleurs conviés, avec d'autres personnalités, par le Comité international olympique sous la pyramide du Louvre pour un diner d'exception ce jeudi soir. Ce repas est une tradition depuis les Jeux de Sotchi en 2014. L'Elysée souhaite en faire "un moment diplomatique".

Le festin sera orchestré par Alain Ducasse. Le chef cuisinier est un habitué des repas de prestige : il a organisé celui entre François Hollande et Xi Jinping à Versailles en 2014, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine au même endroit en 2017 ou encore celui entre le couple Trump et Macron à la Tour Eiffel la même année. Le diner sera précédé du sommet "Sport et Développement durable" au Louvre également, qui a pour but, selon l'Elysée, de mettre en avant "l'importance du sport comme vecteur de progrès".

Parmi les invités de ce diner, Emmanuel Macron aurait, selon le JDD, écarté son Premier ministre Gabriel Attal. Si la liste précise des invités n'a pas été dévoilée, il y aurait environ 500 convives selon Libération. Les différents dirigeants devraient être accompagnés de figures du monde sportif ainsi que des patrons des sponsors des JO.

De nombreux chefs d'Etat présents dans la capitale

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le président américain Joe Biden ne seront probablement pas de la partie puisqu'ils se rencontrent ce jeudi à Washington. La femme du président américain pourrait toutefois être présents ainsi que le président israélien Isaac Herzog puisqu'ils ont confirmé leur présence à la cérémonie d'ouverture qui se tient le lendemain.

Si Vladimir Poutine n'a pas été convié, le président chinois a reçu un carton d'invitation, mais a préféré envoyer son vice-président Han Zheng lors de la cérémonie d'ouverture, qui pourrait donc aussi participer au diner. Seront notamment dans le même cas le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président italien Sergio Mattarella, le président finlandais Alexander Stubb, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le président argentin Javier Milei et son homologue colombien Gustavo Petro, selon Le Parisien. La princesse britannique Anne, sœur du roi Charles III, et le prince Albert de Monaco sont aussi présents dans la capitale depuis lundi. Plusieurs milliers de policiers et gendarmes seront mobilisés afin d'assurer les déplacements et la sécurité des chefs d'Etat.