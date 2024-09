Bernard Cazeneuve est d'accord pour être Premier ministre, mais pose déjà ses conditions

Dans la short-list d'Emmanuel Macron pour occuper le poste de Premier ministre, Bernard Cazeneuve sera reçu par le chef de l'Etat ce lundi 2 septembre.

Les tractations se poursuivent. Ce lundi 2 septembre, l'ex-premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, dont le nom circule avec insistance pour le poste de Premier ministre, sera reçu par Emmanuel Macron dans la matinée. Un entretien annoncé par Bernard Cazeneuve lui-même, ce dimanche, puis confirmé par l'Elysée. Selon l'entourage du chef de l'Etat, cette rencontre s'inscrit dans la "poursuite des consultations" pour Matignon. Alors, la solution à l'impasse politique s'appellerait-elle Bernard Cazeneuve ? Difficile à dire, toutefois, voilà Emmanuel Macron de plus en plus contraint, d'autant que le pacte de gouvernement qui aurait pu être envisagé entre les centristes et les élus de la Droite républicaine, les LR de Laurent Wauquiez, a été rejeté par ce dernier.

Emmanuel Macron doit donc trancher parmi les dernières cartes qu'il lui reste. "Il est dans la cristallisation de son choix", assure même un conseiller de l'Elysée au Parisien. Selon Politico, le nom de Bernard Cazeneuve serait bien inscrit sur la short-list d'Emmanuel Macron. Ce dernier s'était d'ailleurs dit prêt, très tôt, le 5 août, à briguer ce poste sur LCI : "Je n'ai jamais refusé de mettre de la sagesse là où il y a de la déraison. S'il faut le faire de façon collective, je serai toujours prêt". Il avait assuré que sa principale préoccupation est que "le pays ne bascule pas dans le déclassement, dans l'ingouvernabilité".

Bernard Cazeneuve sait très bien qu'il est un recours envisagé par l'Elysée. Son nom est cité depuis quelques jours par des ministres démissionnaires dans les médias. Gérald Darmanin, qui a encore l'oreille du président, a d'ailleurs estimé qu'il serait un choix utile. "C''est un homme respectable. Je l'ai jadis combattu mais c'est un grand républicain laïc. On pourrait très bien discuter d'une coalition avec un socialiste comme lui", disait-il sur RMC le 27 août.

Fort d'entendre cette petite musique, l'ancien Premier ministre de François Hollande se prépare. Il a laissé fuité dans Le Parisien qu'il était tout à fait disposé à revenir à Matignon immédiatement. "Il en a très envie car il se sent à la hauteur de l'enjeu et parce qu'il a conscience d'être le seul à pouvoir dénouer la situation", a déclaré un parlementaire qui a déjeuné avec lui, auprès du Parisien. L'entourage du président de la République, contacté par le journal, estime clairement qu'il est "devenu une hypothèse sérieuse qui paraît se consolider un peu plus chaque jour".

Reste que Bernard Cazeneuve poserait ses conditions au président de la République, un homme qu'il connaît bien pour avoir été ministre dans le même gouvernement, sous François Hollande, mais qu'il estime peu. S'il est nommé, il compte en effet mettre en oeuvre "une vraie politique de gauche, crédible" ainsi qu'une "vraie cohabitation avec Emmanuel Macron". A prendre ou à laisser.

S'il s'y résigne, le chef de l'Etat sait que Bernard Cazeneuve cocherait beaucoup de cases. Tout d'abord parce qu'il connait très bien Matignon pour avoir occupé les lieux sous François Hollande (décembre 2016 à mai 2017), succédant à Manuel Valls. Un atout considérable pour être opérationnel immédiatement. Bernard Cazeneuve avait auparavant occupé plusieurs postes au gouvernement : Affaires européennes, Budget puis l'Intérieur. Il a notamment fait face aux attentats de 2015 à Paris. Une expérience qui compte.

L'Elysée, les députés centristes et une partie de la droite sont aussi sensibles à son opposition farouche à LFI. Il n'a jamais caché son aversion envers Jean-Luc Mélenchon et avait déploré la présence de La France insoumise dans le Nouveau Front populaire. Il a d'ailleurs quitté le PS après l'accord entre le PS et LFI pour les législatives de 2022.

La gauche tiraillée si Cazeneuve est nommé Premier ministre ?

Les soutiens de Bernard Cazeneuve, par ailleurs, se multiplient. Selon Politico, le groupe PS aurait autant d'élus en faveur de Bernard Cazeneuve que de Lucie Castets, candidate du NFP à Matignon. Il a notamment reçu le soutien public de l'ancien député PS Olivier Falorni, auprès de Sud-Ouest, qui voit en lui un véritable potentiel pour être un Premier ministre fédérateur : "Plus les consultations se multiplient, plus le portrait-robot du Premier ministre s'affine et, pour moi, il ressemble à Bernard Cazeneuve". L'homme politique entretient aussi de bonnes relations avec Fabien Roussel, secrétaire national du parti communiste. L'hiver dernier, le communiste avait appelé à élargir la Nupes jusqu'à Bernard Cazeneuve "et ses amis".

Cependant, il ne fait pas l'unanimité notamment du côté des proches d'Olivier Faure, le Premier secrétaire du PS. "Bernard Cazeneuve incarne une gauche qui a des toiles d'araignée sous les bras, dont nous ne voulons plus. Une nouvelle génération s'est levée, c'est d'elle dont on doit parler maintenant", a confié au Huffpost une cadre du PS. "Ce serait une trahison totale des millions d'électrices et d'électeurs du Nouveau Front Populaire qui n'ont jamais voté pour un retour aux années Hollande", a aussi dénoncé le député insoumis Paul Vannier sur son compte X.

Depuis lundi, cependant, d'autres voix au PS assurent qu'il ferait un recours idéal, comme Carole Delga, présidente de la région Occitanie, ou Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin et présidente du conseil national du PS. Ces deux figures sont désormais clairement favorables à ce que les socialistes s'ouvrent à une coalition, si elle est dirigée par une figure de la gauche et sur la base d'un programme social-démocrate.

Les députés socialistes, écologistes et de l'ensemble de la gauche auront un choix délicat à faire en case de nomination de Bernard Cazeneuve. L'horizon d'un gouvernement de transition, portant une ligne de centre-gauche et permettant au pays de sortir de la crise séduit. "Il n'est pas trop "allergisant" pour Les Républicains, ce qui pourrait permettre leur abstention en cas d'une éventuelle motion de censure. Mais on a un problème : aujourd'hui, les socialistes sont pris dans un jeu d'alliance avec les Insoumis. Ainsi, s'ils refusent de s'opposer à un gouvernement centriste conduit par Bernard Cazeneuve, ils risquent de faire face à un candidat insoumis lors des prochaines élections. Autrement dit, un soutien à un gouvernement Cazeneuve reviendrait à la mort du PS", analyse le politologue Benjamin Morel pour La Dépêche.