Cazeneuve Premier mieux placé que Xavier Bertrand pour devenir Premier ministre

Bernard Cazeneuve semble encore en mesure de tenir contre une motion de censure à l'Assemblée, s'il est nommé Premier ministre. Il est de ce point de vue mieux placé que Xavier Bertrand.

Bernard Cazeneuve est-il le meilleur recours pour Emmanuel Macron ? Lundi 2 septembre, le président de la République a bien évoqué avec lui l'hypothèse de sa nomination. Depuis, c'est la grande réflexion. Le chef de l'Etat consulte et cherche à savoir dans quelle mesure il pourrait être soutenu à l'Assemblée nationale. Il évalue aussi les bons et mauvais aspects de choisir comme Premier ministre un proche - avec qui il s'était même lié d'amitié avant sa rupture avec le Hollandisme -, qui pose toutefois des exigences politiques qu'il refusait de go il y a seulement quelques jours.

Bernard Cazeneuve entend en effet poser ses conditions au président de la République. S'il est nommé, il compte en effet mettre en oeuvre "une vraie politique de gauche, crédible" ainsi qu'une "vraie cohabitation avec Emmanuel Macron", a-t-il fait savoir via un proche au Parisien. Selon les informations du journal, Le vrai hic réside, sur le plan programmatique, dans la volonté de Bernard Cazeneuve de remettre en cause la réforme des retraites. Un vrai casus belli, un sacrifice que le président n'est pas vraiment prêt à faire tant qu'il dispose d'autres options. Par ailleurs, Bernard Cazeneuve voudrait avoir le champ libre dans le choix de ses ministres, notamment pour Bercy et pour les Affaires étrangères. Selon Le Monde, ces demandes ne conviendraient pas à Emmanuel Macron.

Un autre obstacle considérable fait face à Bernard Cazeneuve dans la perspective d'une nomination : le Nouveau front populaire fait bloc jusqu'à présent, le PS refuse de participer à un gouvernement Cazeneuve et a même voter en bureau politique le fait qu'un vote de censure est possible.

Malgré toutes ses ombres au tableau, l'ancien Premier ministre reste une "option sérieuse" selon l'Elysée. Pourquoi ? Parce que toutes les lignes peuvent bouger. Bernard Cazeneuve est certes mal perçu par le NFP, mais il peut tout de même obtenir le soutien des députés PS s'il présente une feuille de route qui convienne aux socialistes. Il peut aussi convaincre la droite et le bloc du centre. L'Elysée, les députés centristes et une partie des élus LR sont sensibles à son opposition farouche à LFI. Il n'a jamais caché son aversion envers Jean-Luc Mélenchon et avait déploré la présence de La France insoumise dans le Nouveau Front populaire.

Si l'on fait les calculs précis : Bernard Cazeneuve peut résister à une motion de censure, même si elle est votée par les groupes du RN, des ciottistes, et des députés de gauche hormis ceux du PS. Il faudrait pour cela que tous les autres députés lui accordent leur soutien. Cela impliquerait à la fois une ligne programmatique d'équilibriste de la part de Bernard Cazeneuve, mais aussi un rapprochement inédit entre le PS et LR, dans l'optique de sortir de l'impasse. Une chemin de crête, mais qui existe. Cette voie n'existe pas pour l'autre option politique sur la table, celle conduisant au LR Xavier Bertrand. Ce dernier, nommé à Matignon, ferait l'objet d'un vote de censure, selon les dire des uns et des autres, à ce stade, du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire : il ne peut donc pas gouverner. C'est donc très clair : arithmétiquement, Bernard Cazeneuve est clairement mieux placé que Xavier Bertrand pour être nommé Premier ministre.