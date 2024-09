Thierry Beaudet nommé Premier ministre ? Macron l'a choisi, selon L'Opinion

Thierry Beaudet fait partie des hypothèses très sérieuses pour Matignon. Il a déjà donné son accord à Emmanuel Macron pour être nommé Premier ministre d'après l'Opinion.

Un nom sorti du chapeau dans les derniers jours, voire dernières heures, avant la nomination du Premier ministre. Thierry Beaudet, l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), figure dans la liste des noms étudiés par Emmanuel Macron pour devenir le futur Premier ministre. Il s'ajoute à la liste alors que l'étau semblait s'être resserré autour de deux hypothèses ce lundi 2 septembre : celle de Bernard Cazeneuve, présentée comme la plus sérieuse, et celle de Xavier Bertrand. Le patron du CESE présente un profil nettement plus technique que politique, à la différence des deux autres prétendants à Matignon, et ce serait une des raisons qui pousseraient Emmanuel Macron à se pencher sur son cas.

Si l'option de nommer Thierry Beaudet à Matignon n'est évoquée dans la presse que depuis ce lundi, l'homme aurait été contacté par le président de la République dès la semaine dernière selon les informations de l'Opinion. Plus qu'un simple échange, le président du CESE se serait vu proposer le poste de Premier ministre et aurait donné son accord à Emmanuel Macron, toujours d'après le journal. Le nom de Thierry Beaudet semble désormais tenir la corde, mais aucune nomination officielle n'a encore eu lieu. Celle-ci pourrait intervenir "d'ici mercredi" selon les confidences d'un proche d'Emmanuel Macron à Libération.

Un profil idéal selon les critères de Macron

Thierry Beaudet a derrière lui une carrière réussie dans le secteur mutualiste. Il a présidé la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) entre 2016 et 2021 après avoir été à la tête du groupe de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) pendant huit ans, de 2009 à 2017. Grimpant les échelons, il a fondé et s'est installé à la présidence de l'union mutualiste VYX qui regroupe plusieurs acteurs mutualistes et de l'économie sociale et solidaire, dont la MGEN, de 2017 à 2021. Arrivé au sommet, Thierry Beaudet a renoncé à un nouveau mandat en 2021 du fait de son élection à la tête du CESE la même année.

Devenu président du CESE pour un mandat de cinq ans, de 2021 jusqu'en 2026, Thierry Beaudet connaissait déjà l'institution pour y avoir exercé un premier mandat entre 2010 et 2015. Instituteur de formation et militant associatif, l'homme de 62 ans natif de l'Orne présente un parcours sans faute.

Le profil de Thierry Beaudet coche plusieurs cases sur la liste de critères établie par Emmanuel Macron pour choisir un Premier ministre : il connait les institutions françaises pour être à la tête de la troisième assemblée constitutionnelle française, celle composée de représentants sociaux et ayant une fonction consultative, il est issu de la société civile et n'est pas profondément marqué dans le paysage politique, mais sa fonction et sa carrière dans le secteur mutualiste traduisent des engagements plutôt sociaux-démocrates.

En résumé, Thierry Beaudet semble pouvoir séduire la gauche, du moins une partie de la gauche modérée qu'Emmanuel Macron souhaite compter dans une coalition, sans s'attirer les foudres de la droite et de l'extrême droite. Les chances pour qu'il résiste à une motion de censure existent donc, même si au regard des positions des forces du NFP et de l'extrême droite aucune garantie n'est possible.