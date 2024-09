Les étonnants surnoms de Michel Barnier, quand la droite se moquait de lui

Michel Barnier vient d'être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Ces dernières années, il avait écopé de quelques surnoms moqueurs.

Michel Barnier vient d'être désigné Premier ministre par Emmanuel Macron, près de deux mois après les élections législatives. Membre du parti Les Républicains, il se présente comme un gaulliste social. Si sa nomination a reçu de très nombreux soutiens à droite et semble aujourd'hui faire l'unanimité parmi les personnalités de LR, il n'a pas toujours été très populaire au sein de sa famille politique. Au contraire.

Lors des primaires de 2022, alors qu'il briguait l'investiture LR pour la présidentielle 2022, Michel Barnier en avait pris pour son grade. Il était notamment décrié comme quelqu'un "d'ennuyeux". "Il ne met pas de chair dans ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il est chiant, c'est un bonnet de nuit", avait déploré à l'époque une cadre LR auprès du Parisien. "Il est dénué d'humour, même Chirac le disait !", avait soupiré un autre. Un défaut que Michel Barnier avait alors lui-même attesté : "Je sais que je suis tellement sérieux qu'il arrive qu'on me trouve ennuyeux".

Il avait également écopé d'un surnom peu flatteur : "le crétin des Alpes". Selon Le Temps, ce surnom lui avait été donné suite à ses origines montagnardes. Né à La Tronche, en Isère, il a effectué plusieurs mandats comme député de Savoie. Pour ce qui est de "crétin", une partie de la justification vient du dénigrement qu'il a reçu de la classe politique pour ne pas être passé par l'ENA. Selon Le Monde, sa personnalité aurait aussi joué un rôle : "son manque de charisme, mâtiné d'une raideur certaine et de son côté soupe au lait", se moquait un cadre de sa famille politique.

"Le Joe Biden français"

Du haut de ses 73 ans, le surnom qui revient le plus est celui du "Joe Biden français", en référence à sa chevelure blanche et son allure élancée, rappelant le physique du président américain. Il vient d'ailleurs de devenir le plus vieux Premier ministre de la Vème République, battant largement Pierre Bérégovoy nommé à 66 ans par François Mitterrand. Il succède pourtant au plus jeune chef du gouvernement, Gabriel Attal.

Michel Barnier va-t-il voir ressurgir, à son nouveau poste, tous ces surnoms et les critiques qui y étaient associées ? L'homme politique a néanmoins une longue expérience derrière lui. Il a été à plusieurs reprises au gouvernement, dans différents ministères : Agriculture, Environnement ou encore Affaires étrangères. Il est aussi connu pour son rôle de négociateur en chef de l'Union européenne lors des discussions pour le Brexit où il s'est distingué par sa fermeté.