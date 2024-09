Une vidéo se moquant du député LFI Delogu, peinant à lire, relayée par des policiers syndicalistes

Les policiers syndicalistes ont profité de cette vidéo, qui circule depuis lundi soir sur les réseaux sociaux, pour répondre à Jean-Luc Mélenchon qui avait traité des policiers d'"analphabètes" en mai dernier.

La vidéo a suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux ces dernières 24 heures. On peut y voir Sébastien Delogu, député insoumis de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, lire péniblement une question adressée à Bruno Le Maire et dénoncer la politique budgétaire du ministre démissionnaire de l'Économie. Si la vidéo a été largement relayée par les détracteurs de La France insoumise, plusieurs policiers syndicalistes l'ont également reprise à leur compte.

​​​​​​​"Qui est analphabète ? Certainement pas les policiers", a réagi sur X le délégué national Alliance Police, Éric Henry, en mentionnant directement le fondateur des Insoumis dans son post X. Et de renchérir : "Balayer devant sa porte est preuve de sagesse. Sebastien Delogu, vous préférez la méthode syllabique, globale ou la méthode mixte (ou semi-globale) ? Le respect est dû à tous !" Le responsable du syndicat Alliance Police nationale dans le sud de la France, Rudy Manna, commente également : "Je me souviens d'un temps pas si lointain où ⁦⁦Jean-Luc Mélenchon⁩ traitait les policiers d'analphabètes. Toujours nettoyer devant sa porte avant d'ouvrir sa bouche."

Petit détail non négligeable cependant, la vidéo relayée par certains a été modifiée. Ralentie, elle rend l'élocution du député insoumis encore plus mauvaise que ce qu'elle ne l'était initialement comme on peut le constater en regardant la vidéo originale publiée par la chaîne LCP.

Contactés par 20 Minutes, les deux syndicalistes affirment toutefois ne pas avoir voulu s'en prendre à Sébastien Delogu, mais à Jean-Luc Mélenchon qui avait qualifié les forces de l'ordre ayant auditionné l'insoumise Mathilde Panot en mai dernier de "pandores à moitié analphabètes". Et Éric Henry de se justifier : les insoumis "nous font passer pour des incultes" et affirment qu'Alliance est "un syndicat d'extrême droite, intolérant et factieux, alors que non". Pour lui, ce post avait toute sa place "dans le cadre de la politique syndicale, de la défense des intérêts des policiers".