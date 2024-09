Taylor Swift se moque de Donald Trump avec une photo qui lui est dédiée

Avec cette photo en compagnie de son chat publiée sur Instagram et un message sans équivoque, la star de la pop Taylor Swift se moque ouvertement de Donald Trump et de son colistier, J.D. Vence.

Ce mercredi 11 septembre, au lendemain du débat opposant Kamala Harris à Donald Trump, les deux candidats à la Maison Blanche, Taylor Swift a publié un message de soutien à Kamala Harris sur son compte Instagram. "Je vote pour Kamala Harris parce qu'elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d'une guerrière pour être défendues. Je pense qu'elle est une dirigeante stable et douée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes dirigés par le calme et non par le chaos", écrit notamment la star de la pop. Un post qui totalise déjà plus de 5,5 millions de "j'aime" en quatre heures.

Avec une bonne dose d'humour, Taylor Swift a signé son message "Childless Cat Lady", comprenez : vieille fille à chat, avec une photo d'elle et de son animal de compagnie. Une référence à une déclaration polémique et misogyne du colistier de Donald Trump, dans une vidéo datant de 2021 qui, elle, n'était pas empreinte d'humour.

Dans cette vidéo publiée trois ans en arrière, J.D. Vence, désormais colistier de Donald Trump et ultra conservateur, accusait les démocrates au pouvoir d'être une bande de "femmes à chats malheureuses" qui "veulent donc rendre le reste du pays malheureux aussi". Et cette vidéo dans laquelle J.D. Vence vise les femmes sans enfant vient de ressurgir en juillet dernier. Cette expression de "cat lady" vise à décrédibiliser les femmes faisant le choix de vivre sans enfant, entourées de chats. Manque de chance pour le colistier de Donald Trump, Kamala Harris, qu'il vise clairement avec l'ensemble des démocrates via ses propos dans la vidéo de 2021, élève ses deux beaux enfants avec son conjoint.

Voilà pourquoi, ce mercredi, Taylor Swift n'a pas manqué d'ironiser sur cette vidéo qui a refait surface trois ans après et dont beaucoup avaient oublié l'existence. Avec ce post sur Instagram, dans lequel la star de la pop apparaît en compagnie de son chat blanc qu'elle tient dans les bras, elle se moque ouvertement du camp républicain, évidemment du candidat à l'élection présidentielle Donald Trump, et enfin de son colistier, J.D. Vence.

La chanteuse a également alerté sur les dérives de l'IA : "Récemment, j'ai été informé que l'IA de " moi " soutenant faussement la candidature présidentielle de Donald Trump avait été publiée sur son site. Cela a vraiment fait naître mes craintes concernant l'IA et les dangers de la diffusion de fausses informations. Cela m'a amené à la conclusion que je dois être très transparente sur mes projets réels pour cette élection en tant qu'électrice. Le moyen le plus simple de lutter contre la désinformation est de dire la vérité", poursuit-elle, toujours sur son post Instagram.

"En tant qu'électrice, je fais en sorte de regarder et lire tout ce que je peux sur les politiques et les programmes pour le pays (...) j'ai fait mes recherches et j'ai fait mon choix", affirme-t-elle. Elle votera bien pour Kamala Harris en novembre prochain. En revanche, Taylor Swift n'a pas appelé explicitement ses fans, les "Swifties", à voter pour la candidate démocrate. Selon elle, chacun doit "faire ses propres recherches sur les enjeux et les positions de ces candidats sur les sujets qui vous importent". En somme, ses fans sont invités à faire leur choix en leur âme et conscience.