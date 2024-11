Discours de Kamala Harris : après avoir concédé sa défaite, son appel aux partisans

Restée silencieuse de nombreuses heures après l'annonce de la victoire de Donald Trump, Kamala Harris s'est exprimée depuis Washington. Reconnaissant sa défaite, elle a appelé ses partisans à "continuer à se battre".

C'est une violente gifle qui va laisser des traces dans le camp démocrate. Alors que Kamala Harris se montrait confiante, très confiante même durant les derniers jours de la campagne pour l'élection présidentielle américaine 2024, les résultats tombés tôt dans la nuit ont donné une tendance qui ne s'est jamais estompée au fil des Etats tombés un à un dans l'escarcelle de Donald Trump, même dans les fameux "swing states" annoncés comme très serrés.

Si Donald Trump a débuté son discours en Floride dès 8 heures, heure française, fêtant sa victoire avec ses partisans en se désignant vainqueur alors que le cap fatidique des 270 grands électeurs requis pour l'emporter n'était pas encore franchi, Kamala Harris a renoncé à s'exprimer pendant sa soirée électorale à Washington, qui a tourné court. Elle s'est ensuite murée dans le silence, loin de la ferveur qui s'emparait du camp trumpiste.

Plus tard dans la journée de mercredi, Kamala Harris a contacté Donald Trump et lui a concédé la victoire. La démocrate s'est ensuite exprimée depuis l'université Howard, à Washington. Acclamée par la foule, la candidate malheureuse est restée souriante. Elle a reconnu publiquement sa défaite. "Mon cœur est lourd. Les lumières des Etats-Unis resteront toujours aussi brillantes, aussi longtemps que nous nous battrons. Nous devons accepter le résultat de cette élection", a-t-elle déclaré. Affirmant avoir "félicité" son rival et lui avoir assuré de l'aide des démocrates pour la transition du pouvoir, Kamala Harris n'en a pas moins appelé ses partisans à ne pas baisser les bras et à "continuer à se battre". "Nous n'abandonnerons jamais la lutte pour la démocratie et l'État de droit", a déclaré celle qui a présagé "une période sombre" à venir.

Un résultat très faible pour Kamala Harris

Une défaite de la vice-présidente de 60 ans était acquise dès mercredi matin en France au vu des Etats décisifs tombés dans l'escarcelle de l'ancien président de 78 ans. Le résultat de Kamala Harris qui pourrait peiner à atteindre 47% à l'échelle nationale, ne devrait lui permettre d'obtenir que 230 à 240 grands électeurs. Un camouflet à l'issue d'une campagne inouïe, marquée par l'entrée en lice fracassante de la vice-présidente en juillet dernier, après le retrait du président Joe Biden.

Après un semblant de dynamique, la candidate démocrate a vite été rattrapée dans les intentions de vote par Donald Trump à l'automne, mais semblait toujours conserver ses chances. En fin de campagne, elle qualifiera son rival de dictateur "fasciste" en puissance et de danger pour les droits des femmes. Mais c'est finalement Donald Trump, en décrivant son adversaire comme une dirigeante faible et "bête", laxiste face à l'immigration illégale et la criminalité, qui va accéder, et pour la deuxième fois, à la Maison Blanche.