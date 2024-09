L'exil de Bruno Le Maire en Suisse, la nouvelle vie l'ex-ministre de l'Économie

Bruno Le Maire a déjà fait ses adieux aux Français dans une vidéo publiée sur X. S'il part enseigner en Suisse, le ministre démissionnaire a laissé la porte ouverte à un possible retour.

"Après sept ans passés à jouer le banquier du gouvernement, Bruno Le Maire est sur le point de quitter la France sans même dire Bercy !" s'amusait mi-juillet sur X Le Canard enchaîné, précisant avoir eu vent d'un point de chute à Lausanne, en Suisse, pour le ministre démissionnaire de l'Économie. Alors qu'un nouveau gouvernement devrait être annoncé la semaine prochaine, le locataire de Bercy a fait ses adieux, jeudi 12 septembre, dans une vidéo adressée aux Français et publiée sur X. "Une nouvelle page va s'écrire pour moi et je vais revenir à mes premières amours : l'enseignement", a confirmé l'ex-professeur de français.

Un exil en Suisse ?

"Ce qui est écrit dans le Canard est faux : le ministre ne quittera pas la France, les mots ont leur importance", avait réagi le cabinet de Bruno Le Maire cet été après les annonces du palmipède. L'entourage du ministre avait d'ailleurs particulièrement insisté, auprès de l'AFP dont l'Opinion se faisait l'écho, sur le fait qu'il y avait "une différence" entre "quitter le pays" et "aller travailler" à l'étranger. Avant de brouiller les pistes : "Peut-être, d'ailleurs, qu'il n'ira pas travailler ailleurs et qu'il travaillera en France."

Mais l'indiscrétion du Canard enchaîné avait rapidement été confirmée dans les colonnes de La Tribune de Genève. Révélant que Bruno Le Maire était "en discussion pour enseigner à Lausanne", le quotidien suisse expliquait que le ministre démissionnaire envisageait de collaborer avec The Enterprise for Society Center (E4S), un centre conjoint de l'Université de Lausanne (UNIL), de l'International Institute for Management Development (IMD) et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Le centre, fondé il y a quatre ans et dédié à l'économie et à la gestion, a notamment comme ambition d'augmenter l'impact de l'académique sur les entreprises et les pouvoirs publics. Bruno Le Maire aurait été abordé, comme d'autres personnalités, pour contribuer à créer des dialogues stimulants entre élèves et décideurs politiques.

Bruno Le Maire, "bientôt" de retour en politique ?

"J'espère bien que nous allons garder le lien que nous avons tissé pendant sept ans, et donc je vous dis à bientôt", a conclu Bruno Le Maire dans sa vidéo diffusée jeudi. Des mots sans équivoque, prononcés par un homme qui n'a jamais caché ses ambitions présidentielles. "Mes plus grands combats politiques sont devant moi", assurait d'ailleurs fin juin au Point celui qui pourrait bien revenir sur le devant de la scène d'ici 2027.