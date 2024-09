Qui est Ambroise de Rancourt, cet ex-mélenchoniste recruté par Marine Le Pen au RN ?

Ambroise de Rancourt vient d'être nommé directeur de cabinet de Marine Le Pen. Retour sur le parcours changeant de ce versaillais de 37 ans.

Après avoir critiqué "les fachos du FN" en 2017, Ambroise de Rancourt se rapproche du parti lepéniste. Et il vient même d'être nommé directeur du cabinet de Marine Le Pen. Retour sur le parcours de cet énarque (promotion 2020-2021) aux cheveux blonds de 37 ans.

Ambroise de Rancourt est issu d'une famille versaillaise comptant de nombreux militaires, décrit Le Point. A priori, rien ne le prédestinait à devenir membre de l'équipe de la cheffe de file des députés Rassemblement national. Le Figaro explique qu'il quitte Sciences Po pour devenir pianiste. Il intègre le Conservatoire de Paris à 25 ans. En 2015, les attentats le motivent à opérer un nouveau changement de vie : il ambitionne de faire l'ENA. Pendant qu'il prépare les concours, Ambroise de Rancourt milite pour le parti de Jean-Luc Mélenchon.

Sur internet, il critique "les fachos du FN". Quelques mois plus tard toutefois, il accuse le leader insoumis dans une lettre ouverte de "rompre avec l'universalisme républicain". Franceinfo explique qu'il est hostile à l'Union européenne, au libéralisme, et rejette le clivage gauche-droite. D'après Le Point, il critique la politique d'Emmanuel Macron dès 2018, et encore davantage celle de l'UE.

Il œuvrait déjà dans l'ombre pour Marine Le Pen

Il parvient à entrer à l'ENA en 2019, et rejoint le ministère des Armées. À ce moment-là, il se dit ni de droite, ni de gauche. Mais aux élections européennes de 2019, il confie voter pour le RN pour la première fois, en glissant le bulletin de Jordan Bardella dans l'urne. Il est repéré pour ses posts sur Facebook par l'ancien sondeur et candidat RN aux dernières législatives, Jérôme Sainte-Marie. Durant ses études à l'École, l'ancien pianiste rédige alors des notes pour Marine Le Pen, sur l'éducation ou l'agriculture par exemple. Ambroise de Rancourt rencontre la cheffe de file du RN en 2021. Selon Franceinfo, il continue de travailler au ministère des Armées tout en œuvrant dans l'ombre pour Marine Le Pen.

Il rejoint officiellement l'équipe du RN en juillet 2024, lors des législatives. Actuellement en poste à la Direction générale de l'armement, il a annoncé au début de l'été son départ, indique Le Point. "Je dois organiser ma transition avant de me mettre en disponibilité", a expliqué Ambroise de Rancourt. Il prendra bientôt ses fonctions de directeur de cabinet de Marine Le Pen.