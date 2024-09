Laurence Garnier : la très conservatrice sénatrice LR figure bien dans le gouvernement Barnier

On disait Macron opposé à son entrée au gouvernement. Laurence Garnier fait bien son entrée dans l'équipe de Michel Barnier...

C'est un nom qui a fait beaucoup parler parmi les potentiels ministres choisis par Michel Barnier. Jeudi, quand le Premier ministre a remis une liste de 38 noms au président de la République pour composer le nouveau gouvernement, il avait fait hurler la gauche et une partie des macronistes, au point qu'Emmanuel Macron l'avait écarté du portefeuille de la Famille auquel il était destiné. Laurence Garnier, sénatrice LR de Loire-Atlantique, sera finalement secrétaire d'Etat à la consommation, sous la tutelle d'Antoine Armand, nouveau ministre de l'Economie.

"Autant la bloquer dès maintenant et éviter un bad buzz pendant des semaines", avait pourtant confié un ancien ministre sur le cas de Laurence Garnier. Celle qui s'est lancée dans la politique de la région nantaise après plusieurs années d'engagement associatif aux côtés des jeunes en difficulté scolaire ne faisait, en effet, pas l'unanimité. Certaines de ses positions conservatrices ont été exhumées. La sénatrice de Loire-Atlantique a notamment soutenu la Manif pour tous, qui s'oppose au mariage entre personnes du même sexe en 2014. En 2016, en tant que vice-présidente de la région en charge de la Culture, elle a fait voter la suppression des subventions pour le festival Cinépride de Nantes, assurant que l'événement faisait la promotion de la gestation pour autrui, pratique interdite en France. Les organisateurs défendaient pour leur part que la GPA ne faisait pas partie de leurs revendications.

Laurence Garnier a aussi lutté contre la constitutionnalisation de l'IVG. Elle avait alors déclaré : "Nos concitoyens attendent du gouvernement qu'il s'occupe de redresser notre pays, plutôt que de problèmes qui n'existent pas". La mère de quatre enfants, qui se revendique catholique, a également voté contre la proposition de loi visant à rendre délictuelles les thérapies de conversion, qui visent à tenter de changer l'orientation sexuelle d'une personne homosexuelle, bisexuelle ou lesbienne.

Laurence Garnier écartée de la Famille

Le profil de Laurence Garnier était difficilement accepté, surtout pour un ministère en charge des affaires familiales. L'évocation de son nom a beaucoup fait réagir à gauche. "Les Français n'ont pas voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, contre le mariage pour tous, contre l'interdiction des thérapies de conversion. Laurence Garnier ministre de la Famille serait une trahison de plus du vote des Françaises et des Français", avait dénoncé sur X le député socialiste de Nantes, Karim Benbrahim. Même son de cloche pour la députée insoumise, Manon Aubry, sur X ("J'ai plus les mots. Juste une folle colère"), ainsi que pour la sénatrice socialiste, Laurence Rossignol ("Circulent des noms de parlementaires qui ont voté contre a constitutionalisation de l'IVG. Personne n'a mis une ligne rouge?").

Le camp présidentiel était également frileux face à cette potentielle nomination. "J'ai mal à ma France. Je ne me suis pas engagé pour ça. Je vomis depuis trois heures", avait notamment témoigné un parlementaire Renaissance à BFMTV. Une nomination à un poste plus technique ou, dirons-nous, économique comme à la Consommation va-t-il apaiser ces critiques ? Le prochaines semaines le diront.

Laurence Garnier, Bruno Retailleau, Patrick Hetzel...

Laurence Garnier est notamment une proche de Bruno Retailleau, patron des LR au Sénat, qui a lui hérité de l'Intérieur et devient le nouvel homme fort du gouvernement. Il a lui aussi manifesté en son temps contre le mariage pour tous et voté contre la constitutionnalisation de l'IVG cette année. De même pour Patrick Hetzel nommé ministre de l'Enseignement supérieur. "Ça va être le gouvernement de la 'Manif pour tous'", s'était agacée Mathilde Panot, présidente des députés insoumis, vendredi sur TF1.