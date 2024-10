Motion de censure : NFP, RN, macronistes... Qui votera contre le gouvernement Barnier ?

Le NFP promet de déposer une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, mais le texte aura besoin du soutien du RN, ou d'autres, pour être adopté.

Combien de temps le gouvernement Barnier restera-t-il en place ? Avec une base parlementaire de seulement 220 députés, le Premier ministre est dans une situation précaire. Dès lors qu'une majorité de députés estimeront que la ligne de son gouvernement n'est pas légitime ou en capacité d'assumer le pouvoir, une motion de censure devrait être votée.

Le gouvernement Barnier sait déjà qu'il fera face à une motion de censure dès les prochains jours. L'objectif pour lui, alors qu'il prononce son discours de politique générale ce mardi à l'Assemblée, est donc de tenir face à l'opposition de la gauche... en s'assurant le soutien tacite de l'extrême droite. Et ce aussi longtemps que possible. L'avenir du Premier ministre et de son exécutif ne tient donc qu'à un fil fragile, d'où l'empressement et la virulence avec laquelle Michel Barnier a "recadré" son ministre de l'Economie, Antoine Armand, après que ce dernier a dit vouloir exclure le Rassemblement national (RN) de "l'arc républicain" et des discussions à Bercy pour établir le budget 2025.

La première motion de censure contre le gouvernement Barnier devrait être déposée très rapidement : dès l'ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée nationale, ce mardi 1er octobre, après le discours de politique générale du Premier ministre ?

La gauche promet depuis le mois d'août de censurer tout gouvernement n'étant pas de gauche. Si le PS indique qu'il sera l'auteur du texte, c'est bien tout le NFP et ses 193 députés qui le soutiendront. ce mardi 1er octobre, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a déclaré sur TF1 que leur motion serait examinée à l'Assemblée "la semaine prochaine". Un timing sans doute bien calculé, pour permettre aux députés des autres bords politiques de prendre le temps de la réflexion.

Pour aboutir, une motion de censure doit être adoptée à la majorité absolue des élus présents dans l'hémicycle lors du scrutin - 289 voix si les 577 députés siègent. Il manque donc près d'une centaine de voix à la gauche pour renverser le gouvernement, et cette réserve de voix, c'est essentiellement chez les 126 députés du RN qu'elle se trouve.

Le RN censurera ou censurera pas ?

Si la gauche est déterminée à renverser le gouvernement, le RN a décidé de ne pas censurer l'exécutif de Michel Barnier avant que ce dernier n'ait précisé sa ligne politique. Le parti à la flamme n'exclut pas pour autant de voter, voire de déposer, une motion de censure plus tard si le gouvernement le déçoit. C'est donc en position d'arbitre que se place le camp de Marine Le Pen et il le fait savoir : la présidente du groupe RN à l'Assemblée a invité le Premier ministre à rappeler la "philosophie du gouvernement" à ses ministres - ou plutôt l'épée de Damoclès qui plane au-dessus d'eux. Car le RN n'a pas prévu de voter une motion de censure a priori, mais il a posé des conditions au gouvernement et menace de le censurer sir ces dernières ne sont pas respectées. Marine Le Pen a exigé une position une ferme sur l'immigration et la sécurité en plus de l'absence d'augmentation des impôts pour les classes moyennes, l'introduction de la proportionnelle aux législatives et enfin le respect des élus du RN et de ses électeurs.

Le gouvernement sait désormais à quoi s'en tenir et quoi faire pour éviter de voir l'extrême droite soutenir une motion de censure. "On jugera sur pièce. [...] C'est nous qui déciderons si ce gouvernement oui ou non à un avenir" rappelé ainsi le député RN Jean-Philippe Tanguy sur France Inter le 23 septembre.

D'autant que le RN peut compter sur un nouvel allié avec le groupe d'Eric Ciotti qui a annoncé son départ du parti Les Républicains. Le député des Alpes-Maritimes a fait savoir sur RTL qu'il "votera une motion de censure s'il y a des impôts qui frappent à la fois les Français et les entreprises". Seulement le Premier ministre a plusieurs fois ouvert la voie à une augmentation des impôts pour certaines catégories de personnes et d'entreprises, notamment les plus aisées, avant le vote du budget 2025.

Une motion de censure et un vote commun du NFP et du RN

Le Premier ministre s'accroche au scénario le plus optimiste pour son gouvernement : des motions de censure vouées à l'échec par le refus mutuel du NFP et du RN de voter un texte émis par l'autre camp. Mais une motion de censure est plus le moyen de s'opposer à un gouvernement qu'une alliance entre deux forces politiques. Un vote commun à la gauche et à l'extrême droite est donc envisageable, mais il doit pouvoir être justifié auprès des électeurs des camps respectifs.

Or, le RN qui voit des profils très droitiers accéder à des postes clefs comme le ministère de l'Intérieur et peut espérer se faire entendre du Premier ministre a encore peu d'arguments contre le gouvernement, si ce n'est la présence, trop nombreuse selon lui, de macronistes dans les ministères.

Mais un désaccord pourrait survenir lors des examens des prochains textes de loi, à commencer par celui concernant le budget 2025, et pousser le RN à soutenir une motion de censure. Sur un texte qui opposerait autant l'extrême droite que la gauche au gouvernement, à l'instar de l'abrogation de la réforme des retraites défendue par les deux camps, une motion de censure pourrait l'emporter.

La menace d'une censure peut venir de la macronie

Plus inattendu, le soutien à une motion de censure pourrait venir des rangs de la macronie. Le parti présidentiel et les formations politiques alliées (MoDem, Horizons, UDI) soutiennent le gouvernement puisqu'ils y participent, mais l'aile gauche de la coalition pourrait se désolidariser et s'opposer à l'exécutif, surtout après les déclarations très droitières de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur.

Certains élus comme Sacha Houlié ont quitté le groupe de députés Ensemble pour la République (EPR) pour siéger en tant que non-inscrit et n'être tenu à aucun soutien forcé. Comme lui, d'autres élus, à l'instar de Stella Dupont n'écartent pas une potentielle censure : "C'est possible, même si ce n'est pas du tout ce que je souhaite. On a besoin de stabilité, de travailler, de compromis. Mais il faut des gens ouverts, pragmatiques. La ligne extrêmement dure de nombre de ministres me préoccupe" a indiqué cette dernière sur RMC. Selon elle, le "gouvernement est trop à droite et n'est pas à l'image des aspirations des Français".

Un nombre de motions de censure limité ?

Il n'y a en revanche aucune limite au nombre de motions pouvant être déposées. Les seules règles prévoient que chaque texte doit être signé par un dixième des élus de l'Assemblée nationale, soit 58 députés, et que chaque élu ne peut signer plus de trois motions de censure par session parlementaire, c'est-à-dire entre octobre et juin. La gauche disposant de 193 élus, elle peut à elle seule déposer jusqu'à neuf motions de censure. Les élus du RN peuvent en défendre au moins six et c'est sans compter sur les autres députés qui pourraient signer des motions.