Les 21 départements où l'immigration doit se réduire, selon le plan de Retailleau

Le ministre de l'Intérieur a fixé des directives à 21 préfets, pour 21 départements. Avec comme objectif de réduire rapidement l'immigration dans ces territoires.

Moins régulariser, expulser davantage et faire évoluer l'arsenal juridique. Bruno Retailleau a un plan pour réduire l'immigration illégale, mais aussi légale, et il l'a fait savoir aux préfets conviés au ministère de l'Intérieur mardi 8 octobre. Le ministre n'a pas souhaité faire de déclaration publique sur ce qui était présenté comme une "réunion de crise", consacrée à l'exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF), après l'émotion générée dans le pays à la suite de la mort de Philippine, à Paris.

On sait toutefois, grâce aux indiscrétions rapportées par Le Monde, que ce rendez-vous a permis de mettre sur la table des mesures concrètes, probablement un calendrier, mais aussi et surtout de fixer des objectifs aux 21 préfets convoqués. Car Bruno Retailleau souhaite être efficace et rapide dans la mise en oeuvre de ses idées ; il a donc choisi d'agir en premier lieu dans 21 départements, qui "concentrent 80% des mesures d'éloignement".

"Il demande aux préfets de lui rendre des comptes et de lui fournir des tableaux de bord sur l'augmentation des expulsions et la baisse des régularisations", a fait savoir un interlocuteur du ministre, présent à la réunion, au Monde. Mais s'il veut des chiffres et un constat précis, Bruno Retailleau a également demandé aux préfets d'appliquer un certain nombre de mesures dès que possibles, en s'appuyant sur des dispositions introduites par la loi sur l'immigration de janvier 2024, qui assouplit certaines protections empêchant l'éloignement des individus arrivés en France avant l'âge de 13 ans.

Dans ces 21 territoires, le ministre souhaite aussi de durcir la "circulaire Valls" de 2012 pour réduire les régularisations obtenues en raison de leur vie privée, familiale ou de leur activité professionnelle. Selon les informations du Monde, le ministre a promis aux préfets un texte "plus court et plus clair" pour remplacer les dispositions introduites par Manuel Valls, avec des critères nouveaux comme la "maîtrise du français" ou "l'assimilation des valeurs" françaises pour obtenir une régularisation.

Le ministre a également demandé aux préfets de prolonger la durée de rétention des étrangers susceptibles de représenter une menace pour l'ordre public en leur donnant comme instruction, pour ces cas précis, de faire systématiquement appel en cas de remise en liberté décidée par les juges.

Quels sont les départements concernées par ces premières mesures ? Ceux des 21 préfets convoqués au ministère, c'est à dire les suivants : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.