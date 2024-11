"Quel super troll !" : une phrase de Macron félicitant Trump fait rire le monde sur X

Le message de félicitation d'Emmanuel Macron à Donald Trump a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Une phrase a été perçue comme ayant un double sens.

Emmanuel Macron, qui a entretenu des relations assez tendues avec Donald Trump à la fin de son premier mandat, a été le premier chef d'Etat d'une grande puissance occidentale à adresser ses félicitations au milliardaire qui dirigera à nouveau les Etats-Unis en janvier. Le président français sait que l'arrivée à la Maison-Blanche de l'homme d'affaires populiste crée un nouveau climat diplomatique et géopolitique dans lequel il faudra faire entendre les positions de l'Europe pour anticiper les rapports de force et l'hostilité qui vont s'installer.

Le locataire de Matignon a ainsi rédigé ce message : "Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité". Cette courte déclaration a aussi écrite en langue anglaise et a été vu au moins 5 millions de fois, selon les statistiques du réseau X. Et une formulation a fait beaucoup réagir : "With your convictions". En anglais, ce terme est assez ambigu, il peut être traduit par "convictions, opinions", mais aussi par "condamnations" dans son acception judiciaire.

Les commentaires anglophones sont très nombreux et des dizaines d'internautes ont souligné ce qu'ils estiment être une moquerie. "Je me demande si Macron n'a pas atteint le niveau de troll ultime en mentionnant les condamnations de Trump !", s'amuse un utilisateur. "Quel super troll", peut-on lire sous le message du président français. De nombreuses personnes lui répondent avec humour, d'autres indiquent que ce mot n'a pas le même sens dans les deux langues. Mais le président français, qui parle couramment anglais, peut-il se risquer à faire un faux pas ? "Il savait ce qu'il faisait", fait remarquer un internaute, qui se doute qu'un tel message est lu et relu plusieurs fois avant d'être envoyé.

On ignore comment Donald Trump a réagi en lisant ce message d'Emmanuel Macron. Mais les deux hommes se sont appelés plus de 20 minutes, mercredi 6 novembre, pour évoquer les dossiers qu'ils devront traiter en commun. Selon l'Élysée, les deux présidents ont exprimé leur "volonté d'œuvrer au retour de la paix et de la stabilité" face aux "grandes crises internationales en cours". Les service de l'Elysée ont aussi insisté sur le fait que cet entretien avait été "chaleureux".