Censure de Barnier, en direct : Macron furieux, il s'en prend à certains députés

Après le vote de la motion de censure contre Michel Barnier et son gouvernement, Emmanuel Macron s'en est pris aux députés socialistes au cours d'une réunion en petit comité, les qualifiant de "coalition des irresponsables".

En direct

10:50 - Quel nouveau Premier ministre ? FIN DU DIRECT - Le président de la République devrait rester sur la même ligne qu'auparavant : pour lui, c'est la capacité à assurer la stabilité qui commande. Il lui faut donc trouver un nouveau chef de gouvernement qui ne sera pas immédiatement censuré. La nomination d'un Premier ministre du NFP est donc exclue, puisque l'ensemble des députés de Marine Le Pen et d'Eric Ciotti censureraient le gouvernement, tout comme une très large majorité des députés du bloc central. La facilité pour Emmanuel Macron serait de renouer le deal tacite avec Marine Le Pen. Et il n'est pas exclu qu'une figure d'une droite plus identitaire fasse l'affaire pour Matignon. Pour connaître les dernières rumeurs, rendez-vous sur notre live dédié : Lire l'article Nouveau Premier ministre : des proches de Macron et la surprise Ségolène Royal... Toutes les rumeurs

10:15 - Après la censure, 81 % des Français inquiets par la situation politique du pays À la suite de la censure du gouvernement Barnier, ce mercredi 4 décembre, les Français expriment un fort sentiment d’inquiétude, et ce, dans tous les domaines. Que cela soit dans l’avenir du pays (82%), sa situation politique (81%), son économie (81%), sa situation sociale (80%) ou encore l’augmentation de la dette (82%) et du déficit public (80%), selon une étude menée par Toluna Harris Interactive, avec RTL. Aussi, près de deux tiers (64%) des Français sont favorables à la démission d’Emmanuel Macron.

09:54 - Xavier Bertrand dénonce un "coup d'Etat rampant" "Tous ceux qui veulent le départ du chef de l'État se rendent coupables d'un coup d'État rampant (...) Quand on aspire aux fonctions les plus importantes dans un pays, on se garde bien de dire ou de faire n'importe quoi. On fait preuve de responsabilité. Marine Le Pen est irresponsable, comme Jean-Luc Mélenchon", fustige ce jeudi matin le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand au micro de BFMTV.

09:39 - Sébastien Lecornu favorable à "un compromis" avec le PS Son nom revient avec insistance parmi les favoris pour intégrer Matignon. Ce jeudi matin, le ministre des Armées Sébastien Lecornu s'est exprimé concernant un éventuel compromis et pourquoi pas, une alliance avec les socialistes après la chute du gouvernement Barnier. "Il faut qu'il y ait un dialogue (…) la responsabilité de ma famille politique, c'est de permettre au Parti socialiste d'évoluer dans cette position. J'appelle à ce qu'on puisse tout faire (…) pour permettre au PS de sortir du chemin dans lequel il s'est mis ces dernières semaines", a-t-il déclaré au micro de RTL. "Un compromis, ça veut dire qu'à la fin il y aura un budget qui ne ressemblera pas complètement à ce qu'on voulait les uns et les autres mais que ce sera toujours mieux que pas de budget du tout", lance-t-il.

09:21 - 53 % des Français approuvent le vote de la censure Après la chute du gouvernement Barnier, Toluna Harris Interactive s’est associé avec RTL pour recueillir les réactions à chaud des Français. Seulement la moitié d’entre eux (53%) déclarent approuver la censure votée par les parlementaires. Une opinion qui est néanmoins largement majoritaire chez les sympathisants de gauche, et ceux du Rassemblement National. La plupart des Français considèrent que le Nouveau Front Populaire (pour 78% d’entre eux), le Rassemblement National (79%) et Emmanuel Macron (75%) portent une importante responsabilité dans cette situation.

08:46 - La censure "est un échec collectif", regrette Yaël Braun-Pivet Sur France Inter, ce jeudi, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet estime que la censure est "un échec collectif : nous n'avons pas réussi à dialoguer suffisamment, à construire ensemble", estime-t-elle. "Le moment est grave (...) Il faut écouter ce qu'ont dit les Français en votant pour le RN, mais ça ne veut pas dire négocier avec le RN", poursuit la députée. Elle concède avoir été "heurtée" que Michel Barnier, lui, l'ai fait. "Je ne travaille pas avec les extrêmes quelles qu'elles soient", conclut-elle.

08:37 - Ruffin réclame de "l'humilité" à Macron "Nous sommes dans une tempête. Nous avons besoin d'un équipage et d'un capitaine (...) J'attends de l'humilité, cette vertu qui lui est jusqu'ici inconnue. Les défaites devraient le conduire à de la modestie et à ne pas penser qu'il va trouver la solution à lui tout seul. S'il en tire la conclusion qu'il doit présenter sa démission, je ne vais pas m'y opposer. Mais il ne faut pas ajouter de chaos au chaos", assure ce jeudi matin François Ruffin, député Picardie Debout de la Somme sur TF1.

08:03 - Michel Barnier attendu à l'Elysée à 10 heures Michel Barnier doit présenter sa démission et celle de son gouvernement, ce jeudi matin au président Emmanuel Macron, à 10 heures, indiquait hier la présidence française. Le Savoyard est attendu à l'Elysée.

08:01 - Emmanuel Macron fustige le PS Mercredi soir, après la chute du gouvernement Barnier, Emmanuel Macron en a profité pour réunir sa garde rapprochée Au cours de cette réunion, le président de la République n'a pas mâché ses mots envers le Parti socialiste, responsable selon lui du vote de la motion de censure et de la situation actuelle. Il estime que le PS a "inventé le front anti-républicain", indique au Parisien une source proche du président. "La coalition des irresponsables devra assumer ses responsabilités devant les Français", estime le chef de l'Etat, furieux.

04/12/24 - 23:51 - Emmanuel Macron peut-il refuser la démission de Michel Barnier demain matin ? FIN DU DIRECT - Motion de censure adoptée oblige, le Premier ministre a désormais le devoir de présenter sa démission au président de la République, chose que Michel Barnier devrait faire jeudi matin, vers 10 heures, selon plusieurs médias dont BFMTV et Le Monde. Derrière, "même si Emmanuel Macron met plusieurs jours à accepter la démission de Michel Barnier, le Conseil d’État estime qu’il est démissionnaire dès lors qu’il est censuré", souligne auprès de Public Sénat Thibaud Mulier, maître de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre. Difficile donc pour Emmanuel Macron de refuser la démission. En revanche, le président dispose d'une liberté totale pour nommer le successeur de son Premier ministre, quitte à renommer Michel Barnier. Néanmoins, le principal concerné a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne souhaitait pas être renommé. Aux JT de 20 heures de TF1 et France 2 mardi soir, le locataire de Matignon déclarait : "J'ai envie de servir, c'est un grand honneur. Mais est-ce que ça a du sens si je tombe demain [mercredi ndlr.], on me retrouve là-bas comme si de rien n'était ?"

04/12/24 - 23:45 - L'appel de Fabien Roussel à Emmanuel Macron "L'heure est grave !" a réagi mercredi soir le patron des communistes sur X. "Nous avons voté la censure pour protéger les Français d’un des pires budgets dur pour les salariés, les services publics, l’industrie, les communes", a défendu Fabien Roussel, avant d'appeler le président de la République à "se tourner vers la gauche pour nommer un gouvernement capable de construire des majorités".

04/12/24 - 23:35 - La censure du gouvernement Barnier, "une avancée pour la démocratie", juge Sandrine Rousseau La députée écologiste n'a pas manqué de saluer mercredi soir la censure du gouvernement Barnier. "C'est juste l'avancée de la démocratie face au président qui fait un déni de démocratie", a-t-elle déclaré au micro de BFMTV, faisant référence aux résultats des législatives de juillet dernier.