Gouvernement, en direct : cette option pourrait sauver Barnier in-extremis, et ravir Le Pen

Michel Barnier pourrait finalement sauver sa peau dans les ultimes instants, juste avant l'examen des deux motions de censures déposées contre lui par le NFP et le RN.

L'essentiel : La motion de censure du NFP sera examinée ce mercredi à 16 heures à l'Assemblée nationale, avant celle du RN. Si tous les voyants sont au rouge pour Michel Barnier, qui devrait sauf immense surprise, être renversé, le "Savoyard" pourrait dégainer un dernier atout lui permettant de prolonger son bail à Matignon.

Michel Barnier pourrait finalement promettre d'accéder au dernier souhait de Marine Le Pen : indexer les retraites sur l'inflation. Avec un timing aussi juste, le Premier ministre pourrait accéder à cette demande via un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS), selon plusieurs sources parlementaires auprès de Politico. "C’est une option qui n’est pas écartée. Tout est possible dans les dernières heures", précise un conseiller de Michel Barnoer auprès du média.

Du côté du Rassemblement national, qui devrait décider du sort du Premier ministre ce mercredi, "aucune matérialité", ne serait vraiment accordée à cette option de dernière minute, comme indiqué par Politico. "Tant que ce n’est pas voté, ce n’est pas voté (...) Marine Le Pen nous a habitués à changer d’avis à la dernière minute", poursuivait un sénateur centriste. Alors peut-être.

Mardi soir, Michel Barnier s'est exprimé mardi soir au JT de 20 heures de France 2 et de TF1. Lors de cette interview, le Premier ministre a jugé "possible" que la motion de censure échoue, estimant qu'il peut encore y avoir "un sursaut de responsabilité". Il est ensuite revenu sur les négociations de ces derniers jours. Michel Barnier s'est défendu d'avoir écouté et respecté "tout le monde". Pour lui, il n'y a pas eu de "marchandage" spécifique avec le Rassemblement national. Assurant ne pas avoir été "baladé" par Marine Le Pen, le locataire de Matignon a dénoncé une forme de "surenchère" dans laquelle elle aurait souhaité entrer alors que lui ne voulait "pas rentrer dans une forme de chantage".

Michel Barnier a également mis en garde contre le vote de la motion de censure : "Si la motion de censure passe, tout sera plus difficile et plus grave", n'hésitant pas à prendre comme exemple les impôts : "Près de 18 millions de Français verront leur impôt sur le revenu augmenter. [...] C'est inéluctable."

En direct

09:16 - "Oui, je vais voter la censure", indique Boris Vallaud (PS) "Je me désole de la situation dans laquelle nous sommes (...) Nous avons fait des propositions très concrètes, mais il nous a avoué ne pas pouvoir fracturer son socle commun. Sa censure, c’est sa responsabilité et oui, je vais la voter", a déclaré ce mercredi matin Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale sur France 2. "La méthode Barnier s’est révélée, au fond, être une impasse", a-t-il précisé. 08:58 - "Nous voterons la motion de censure, bien-sûr", lance Jordan Bardella "Nous voterons la motion de censure, bien-sûr (...) ce gouvernement est mauvais pour les Français", a lancé Jordan Bardella ce mercredi sur France Inter. "La motion de censure du NFP a recueilli le plus de signatures et donc, c’est celle qui sera mise aux voix, c’est une motion de rejet et de défiance à l’égard du gouvernement (...) Peu importe le parti politique qui en est à l’origine (...) ce n’est pas une alliance avec la gauche, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas premier ministre", a-t-il ajouté. Lire aussi Lire l'article Nouveau Premier ministre : Macron consulte, des noms déjà cités pour remplacer Barnier 08:41 - "Tant que ce n'est pas voté, ce n'est pas voté" Et si rien n'était joué ? C'est en tout cas la petite musique qui circule ce mercredi matin, jour de l'examen des deux motions de censure contre Michel Barnier. "Tant que ce n'est pas voté, ce n'est pas voté (...) Marine Le Pen nous a habitués à changer d'air à la dernière minute", confiait même, hier, un député auprès de Politico dans la salle des Quatre colonnes de l'Assemblée. Le vote devrait débuter vers 19 heures, et l'avenir du Premier ministre connu dans les minutes suivantes. Un retournement de situation impensable pourrait alors avoir lieu. 08:28 - Gérard Larcher exhorte les députés au "sursaut" et au "sens républicain" Dans une tribune accordée au Figaro, Gérard Larcher appelle les députés à la responsabilité face à une situation inédite : "J’appelle au sursaut pour montrer que nous sommes à la hauteur des responsabilités que les Français nous ont confiées. J’appelle au sursaut car c’est de la France dont il s’agit. Et si nous faisions enfin preuve d’un vrai sens républicain?", a-t-il lâché. Le président du Sénat se questionne : "Vont-ils, par leur vote, mettre en péril la vie quotidienne de nos concitoyens, notre souveraineté, notre économie et les indispensables réformes, pour des intérêts strictement partisans, de socle électoral ou de calendriers présidentiels?", peut-on lire. 08:16 - Le RN insensible à un potentiel retournement de situation ? Mardi soir, selon les informations de Politico, le Rassemblement national n'accordait "aucune matérialité" à cette option de dernière minute à la disposition de Michel Barnier pour lui permettre de se sauver. Toujours est-il que le Premier ministre dispose encore de quelques heures pour renverser une situation presque jouée d'avance, seulement presque. Une source proche de Marine Le Pen confiait au média que cette dernière avait déjà commencé à préparer son discours en vue de la censure de Michel Barnier, pour autant, "s’il devait se passer un game changer monstrueux, il viendrait d’une discussion entre elle et Michel Barnier", précise-t-on. 08:05 - Cette manoeuvre sur les retraites pourrait sauver Michel Barnier Les motions de censure déposées contre Michel Barnier par le NFP et le RN seront examinées ce mercredi à partir de 16 heures. Le vote, lui, devrait débuter en début de soirée. Si l'espoir de voir Michel Barnier poursuivre son bail à Matignon semblait terminé, une lueur d'espoir existe encore pour l'homme de 73 ans. En effet, comme indiqué par plusieurs sources parlementaires auprès de Politico, "une option n'est pas écartée. Tout est possible dans les dernières heures". Cette option consiste à promettre un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS), pour accéder à l'ultime demande de Marine Le Pen. Sur les quatre lignes rouges fixées par la cheffe de file des députés RN, l'indexation des retraites sur l'inflation n'avait pas recueilli l'intérêt nécessaire de Michel Barnier pour lui éviter la censure. Inflexible jusqu'alors, il pourrait changer d'avis, et accéder à cette requête de Marine Le Pen pour conserver sa place, à quelques heures seulement des débats autour des motions de censure. 03/12/24 - 23:50 - Barnier tente le tout pour le tout en s'attaquant une nouvelle fois à la motion de censure de la gauche FIN DU DIRECT - Alors que la motion de censure de la gauche est la seule susceptible de faire tomber le gouvernement Barnier demain, le RN ayant indiqué qu'il la voterait, le Premier ministre a tenté une dernière fois sur X ce mardi soir de décrédibiliser le texte aux yeux du Rassemblement national. "Où est le respect envers les 11 millions d’électeurs du RN dans le texte de cette motion de censure ?" interroge-t-il, tout en mettant en avant le passage où la gauche attaque le RN. 03/12/24 - 23:22 - Le ministre des Outre-mer tire la sonnette d'alarme "Cette censure serait un coup dur pour les Outre-mer, qui voient des financements exceptionnels, des projets de loi et des réformes attendus de longue date suspendus, alors que les défis économiques et sociaux auxquels nos territoires sont confrontés ne font que croître", estime dans un communiqué François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer. "Ne pas avoir de budget, c’est priver la Nouvelle-Calédonie d’aides, c’est priver la Martinique d’un protocole 'vie-chère', c’est priver la Guyane de la rétrocession de foncier", met-il en garde. 03/12/24 - 22:51 - "Le pays a besoin d’une alternance et d’un changement de cap", estime Marine Tondelier Pour la patronne des écologistes, Marine Tondelier, la censure du gouvernement Barnier est inévitable. "Le pays a besoin d’une alternance et d’un changement de cap", affirme-t-elle sur X, avant d'appeler le président de la République à "se tourner vers les écologistes et la gauche pour gouverner". 03/12/24 - 22:23 - Gérard Larcher appelle les députés à "dépasser les rancœurs" "Et si nous faisions enfin preuve d’un vrai sens républicain ?" Dans une tribune publiée ce mardi soir dans les colonnes du Figaro, le président du Sénat appelle les députés au "sursaut" et à "dépasser les rancœurs". "J’appelle chacune et chacun à se dépasser pour la France et à refuser les conséquences d’une instabilité politique et les incohérences d’un vote de censure", lance-t-il, pointant : "C'est de la France dont il s'agit." 03/12/24 - 21:53 - "La macronie en fin de règne se donne en spectacle", juge Clémence Guetté L'insoumise Clémence Guetté a jugé "pitoyable" l'entretien du Premier ministre, sur X. "Barnier supplie Le Pen de sauver son poste, en direct à la télévision", a-t-elle estimé. "Ce cirque a trop duré : qu'ils s'en aillent tous. La macronie en fin de règne se donne en spectacle." 03/12/24 - 21:29 - Pour Marine Le Pen, Michel Barnier avait "le choix, et le devoir, de ne pas mentir" La patronne des députés du Rassemblement national au palais Bourbon n'a pas non plus manqué de réagir ce mardi soir à l'entretien du Premier ministre. "Avec la nomination de Michel Barnier, les Français attendaient de l’apaisement pour nos institutions, une vision pour le pays et un espoir de redressement. En inscrivant son budget dans la continuité catastrophique d’Emmanuel Macron, le Premier ministre ne pouvait qu’échouer", a estimé Marine Le Pen sur X, avant d'ajouter : "Il avait en revanche le choix, et le devoir, de ne pas mentir."

Le Premier ministre, qui glisse aux médias très régulièrement qu'il a accepté sa nomination sans nourrir d'ambition personnelle, pourrait rendre son tablier avant la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que l'adoption du budget 2025 ne trouve pas de consensus chez les parlementaires. D'ailleurs, selon les informations du Parisien, même Emmanuel Macron confie en coulisses que le "gouvernement va tomber", misant sur la censure du RN. Une information démentie par l'Elysée, officiellement, mais qui vient colporter le bruit que le président prépare déjà l'après-Barnier.

Il faut dire que c'est assez clair pour tout le monde : Marine Le Pen se place désormais dans l'optique de faire tomber le gouvernement sur la présentation du budget. La présidente des députés RN, interrogée sur RTL le 20 novembre, avait posé des impératifs à Michel Barnier, exigeant de manière assez vague que le "pouvoir d'achat des Français soit préservé". Le lundi 25 novembre, l'étau s'est resserré. Marine Le Pen s'est entretenue dans la matinée avec le chef du gouvernement et elle n'a pas semblé avoir obtenu de gages : "Michel Barnier m'est apparu en même temps courtois et campé sur ses positions. J'ai répété les lignes rouges du RN", a-t-elle dit, considérant comme très probable l'hypothèse que le RN vote la motion de censure en cas de l'utilisation du 49.3. "Nous verrons si notre propos a fait son chemin, mais rien n'est moins sûr", a-t-elle dit. "Si le gouvernement s'entête et ne veut pas discuter, alors ce gouvernement tombera", prévenait de son côté le président du RN, Jordan Bardella, mercredi 27 novembre au micro de BFMTV.

La présidente des députés RN se sait désormais au centre du jeu. Mais ses demandes sont très nombreuses : "Taper sur les entreprises et les retraités, c'est inadmissible, [...] l'augmentation de 6 milliards qu'il envisage sur le prix de l'électricité est inadmissible pour nous", a-t-elle fait savoir. Et ses exigences peuvent donner des sueurs froides au gouvernement : le moindre impact sur le pouvoir d'achat des Français serait considérée comme une ligne rouge. Compte tenu des 40 milliards d'économies - dont des mesures sur des remboursements de santé - et des quelques 20 milliards d'impôts présentés par les ministres de Bercy, il ne semble y avoir aucun doute que le pouvoir d'achat des Français sera atteint. "C'est une ligne rouge. Et si effectivement cette ligne rouge est dépassée, eh bien nous voterons la censure", a pourtant insisté Marine Le Pen.

Quelle victoire pour Marine Le Pen ?

Le Premier ministre peut-il encore convaincre Marine Le Pen dans les dernières heures ? Il faudrait pour cela lui offrir un dernier gage - sur l'indexation des retraites - qu'elle pourra présenter comme une victoire politique. Reste que Marine Le Pen peut décider de l'avenir politique du locataire de Matignon, mais aussi de la manière dont vont s'écrire les prochains chapitres du feuilleton politique. Les ministres de Michel Barnier ont désormais les yeux rivés sur l'horloge : l'exécutif en place vit peut-être ses dernières heures.

Si le RN provoque la chute du gouvernement, elle satisfera très probablement de nombreux électeurs et militants de son parti dont beaucoup ne comprennent pas le soutien tacite du RN à Michel Barnier. La crise politique provoquée pourrait aussi servir les intérêts de Marine Le Pen, qui changerait les priorités politiques au moment où sa condamnation pour détournements de fonds publics est attendue, début janvier.