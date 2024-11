Michel Barnier fragilisé, une lutte LFI-PS pour le remplacer à Matignon ?

Alors que la menace d'une motion de censure plane au-dessus de Michel Barnier, le Nouveau Front Populaire semble être en désaccord sur le nom d'un potentiel futur Premier ministre à présenter.

Qui remplacerait Michel Barnier en cas du vote d'une motion de censure ? La gauche pourrait proposer un nom, mais encore faut-il se mettre d'accord. Alors que le Nouveau Front populaire avait fini par choisir - après plusieurs jours de discussion - Lucie Castets, après la dissolution de l'Assemblée nationale, ce choix est désormais remis en question.

Les Ecologistes, le Parti socialiste, le PCF et la France insoumise sont en désaccord. "Le vent a tourné", a avoué l'un des proches de Lucie Castets à France info. "Il faut solder l'option Lucie Castets, si on rejoue le même match, on se réimpuissante, il faut réinventer quelque chose", a défendu un membre notable du Parti socialiste à France info. "Pendant des mois et des mois, nous avons cherché à faire rentrer à Matignon Lucie Castets. Le président en a décidé autrement. On ne va pas recommencer maintenant à polémiquer pendant des heures et des heures, on va attendre d'abord de savoir s'il y a une censure… ", a défendu le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. Le nom de Bernard Cazeneuve revient au sein du parti. Selon le député de l'Eure Philippe Brun, il serait "l'homme de la situation".

LFI mise sur une présidentielle anticipée

Le Parti socialiste a obtenu 64 sièges à l'Assemblée nationale après les élections législatives anticipées, et se hisse à la deuxième place au sein du NFP, près de LFI, qui compte désormais 71 députés. Revigoré par ces résultats, le PS semble se projeter seul, sans l'appui de la France insoumise, qui mise sur une présidentielle anticipée. "Le gouvernement va tomber entre le 15 et le 21 décembre", a estimé Jean-Luc Mélenchon sur France 3.

Mais le NFP va devoir rester soudé pour qu'une potentielle motion de censure aboutisse. A propos du PS, Sandrine Rousseau, députée écologiste, "les appelle à voter la censure, je les appelle vraiment à la responsabilité […]. S'il manque les socialistes à l'appel, ce serait un message extrêmement négatif ".