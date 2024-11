Accord Mercosur-UE : le vote des députés français peut-il tout annuler ?

L'Assemblée nationale doit se prononcer ce mardi sur le traité avec le Mercosur. Leur vote aura-t-il une incidence sur le futur accord avec l'Union européenne ?

Depuis des semaines, les agriculteurs manifestent dans les rues pour lutter contre le traité entre l'UE et le Mercosur. Un accord jugé par certains déséquilibré, soumis à des conditions de concurrence déloyales et inégalitaires, selon des exploitants. Ce mardi 26 novembre, des manifestants ont d'ailleurs réenfourché leurs tracteurs à l'occasion du débat organisé à l'Assemblée nationale sur le futur du traité de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, Bolivie).

Cette discussion entre parlementaires, organisée en vertu de l'article 50-1 de la Constitution, permet au gouvernement, par sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire, de faire une déclaration sur un sujet déterminé à l'avance. Les députés sont ensuite amenés à débattre, et dans certains cas - comme celui-ci - à voter. À l'origine de cette proposition, se tient la ministre chargée des Relations avec le Parlement, Natalie Delattre. Maud Bregeon, la porte parole du gouvernement, a fait savoir que Michel Barnier soutenait l'initiative : "Il est légitime que l'Assemblée nationale puisse s'exprimer sur la question", a-t-elle déclaré au micro de TF1.

Des partis unanimement défavorables

Pourtant, le débat, prévu à partir de 15 heures, est loin d'échauffer les dissensions. En effet, les agriculteurs en colère reçoivent un soutien large de la part des différents partis, qu'ils soient de droite ou de gauche. Les échanges devraient donc, sans trop de surprise, être en défaveur de la signature du traité. Malgré tout, en raison de son caractère consultatif, il est sans incidence sur les décisions du gouvernement.

Ce détail fait naître des réponses évasives de la part de l'exécutif. À titre d'exemple, le député LR Julien Dive a interpellé la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard sur le sujet, lors de la séance de questions au gouvernement le 19 novembre : "Etes-vous prête à respecter ce vote et à engager un véritable bras de fer avec la Commission européenne pour défendre notre souveraineté alimentaire ?" Coincée, la ministre a préféré éludée la question "(Ce débat) sera fructueux et croyez bien que nous serons très, très mobilisés sur cette question".

Malgré tout, un vote massif des députés contre l'accord UE-Mercosur permettrait à la France de construire un dossier plus solide en amont des échanges avec la Commission européenne, dont les négociations devraient avoir lieu dans les prochains mois. Il y avait déjà un précédent en 2019, après le vote d'une résolution par l'Assemblée nationale contre l'accord avec le Mercosur. À cette époque, Paris avait réussi à infléchir les négociations en cours, sans pour autant parvenir à les arrêter.

Au sein de l'Europe, la question est loin d'être un sujet aussi sensible. Pour nos voisins, ce débat organisé par le gouvernement relève plutôt de la politique nationale. Quelques pays rejoignent tout de même la France dans son désaccord, comme la Pologne et l'Italie. L'Autriche et l'Irlande pourraient également rallier le camp des contres, mais ils émettent encore des réserves.

Pour faire échouer la ratification de l'accord, la France doit réunir quatre pays européens à la densité de peuplement suffisamment élevée pour empêcher ses partisans d'atteindre les 65% de la population. Si ce n'est pas le cas, la majorité qualifiée adoptera le texte qui passera dans les mains des députés européens. Avec leur aval, l'accord se généralisera à l'UE toute entière.