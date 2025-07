Olivier Marleix : pourquoi le suicide est privilégié, des précisions sur les causes de sa mort

Olivier Marleix, député emblématique de la droite, a été retrouvé mort à son domicile lundi. L'hypothèse du suicide semble confirmée sans qu'on connaisse les raisons de son geste. Une enquête a été ouverte.

16:48 - Ce qu'a dit François Bayrou à l'Assemblée ce mardi François Bayrou s'est exprimé au nom du gouvernement, qui a voulu dire aux députés "la stupéfaction et l’immense tristesse" mais aussi "l’affection et le respect" partagés pour Olivier Marleix. "Un combattant (…) infatigable car il ne cessait de défendre une certaine idée de la France, de sa souveraineté économique et industrielle ; à l’amour enraciné pour notre pays", a poursuivi le Premier ministre. François Bayrou a tenu à rappeler qu'il y a "dans tout être humain des fragilités, même lorsque ces fragilités, ces failles, sont celles d’hommes qui paraissent inflexibles". Il a aussi appelé à ce que 'les mains se tendent" face à la détresse.

16:35 - L'hommage de Laurent Wauquiez à Olivier Marleix à l'Assemblée Laurent Wauquiez, défait lors de l'élection à la présidence des Républicains, mais désormais patron des députés de la Droite républicaine depuis l’été 2024, quand il a succédé à Olivier Marleix, a pour sa part salué ce mardi "un député au talent rare, fidèle à la tradition gaulliste", combattant "pour la souveraineté de la France, contre la vente de fleurons industriels français", mais aussi dans des "combats plus intimes, comme la protection de l’enfance". Un "Cantalien au caractère parfois rude mais toujours espiègle, qui a toujours refusé d’être un héritier", et "aimait les grands débats et la force des idées qui élèvent". "Il laisse derrière lui et pour chacun d’entre nous une infime tristesse", a aussi lancé le député de Haute-Loire, visiblement sous le choc de "la brutalité" de cette disparition et du "lot de regrets et de souffrance" qu'elle laisse.

16:20 - Un hommage à Olivier Marleix en présence de sa famille Lors de sa prise de parole depuis le perchoir ce mardi après-midi, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a rendu hommage à "un technicien rigoureux et méticuleux", "fidèle serviteur de l’intérêt général" et respecté "par tous les bancs politiques". Elle a notamment souligné la "pugnacité" d'Olivier Marleix dans la "défense de l’intérêt industriel de la France". Ella a aussi dépeint un "opposant résolu mais toujours respectueux", à "l’humour tranchant mais toujours percutant". Yaël Braun-Pivet a annoncé un hommage à Olivier Marleix à l'Assemblée dans quelques mois, avec un éloge funèbre en présence de de sa famille.

15:57 - Olivier Marleix, le quatrième suicide d'un député A l'Assemblée, où Olivier Marleix siégeait depuis 2012, l'annonce de sa mort a bouleversé les députés qui lui ont rendu hommage ce mardi. C'est la quatrième fois sous la Ve République qu'un député se suicide, après Aymeric Simon-Lorière en 1977, Pierre Bérégovoy en 1993 et Jean-Marie Demange en 2008.

15:50 - Olivier Marleix, un combattant à l'Assemblée Au sein de l'Assemblée qui vient de lui rendre hommage, Olivier Marleix avait fustigé la vente controversée en 2014 de la branche énergie d'Alstom à l'américain General Electric, alors que le chef de l'Etat Emmanuel Macron était ministre de l'Economie. Souverainiste assumé, le député d'Eure-et-Loir avait aussi présidé une commission d'enquête sur ce rachat. Olivier Marleix avait saisi la justice en 2019, s'interrogeant sur le rôle joué par Emmanuel Macron.

15:23 - Un hommage solennel à la mémoire d'Olivier Marleix Moment de forte émotion à l'Assemblée nationale : dans une hémicycle remplie au-delà des sièges des députés, les parlementaires sont venus très nombreux pour manifester leur peine. La minute de silence a été respectée, les visages de tous les élus étaient marqués, ce qui témoigne de l'état de choc de beaucoup de députés et de proches d'Olivier Marleix.

13:17 - Oliver Marleix "avait l'air d'aller bien" L'annonce de la mort d'Olivier Marleix a laissé l'Assemblée nationale sans voix. Avant que la nouvelle soit officielle, la rumeur circulait dans l'hémicycle via les journalistes prévenu par les alertes AFP et celles de leur rédaction. "C’est Olivier Marleix… Il s’est donné la mort" a glissé un agent à sa collègue en lui montrant son téléphone selon les coulisses rapportées par 20 Minutes. "Je ne comprends pas… Je l’ai vu ici la semaine dernière, il avait l’air d’aller bien", a ajouté en réaction un journaliste abasourdi.

12:33 - Des réactions et commentaires complotiste après la mort d'Olivier Marleix Au lendemain de l'annonce de la mort d'Olivier Marleix, plusieurs internautes évoquent des théories complotistes autour du décès du député d'Eure-et-Loir et remettent en cause l'hypothèse du suicide qui est privilégiée par les enquêteurs à ce stade. Beaucoup font un parallèle entre le suicide d'Olivier Marleix et la mort de l'ancien acteur influent du renseignement français Eric Denécé, survenue en juin dernier et pour laquelle le suicide est la piste privilégiée sans que les autres soient écartées. Les deux hommes ont en commun d'avoir critiqué la vente d'Alstom par l'Américain General Electrics qui a eu lieu quand Emmanuel Macron était ministre de l'Economie. Certains internautes vont jusqu'à formuler des questions sur un assassinat d'Olivier Marleix commandité par le pouvoir, sans avancer de preuves tangibles.

11:56 - Ce député ne veut pas faire de lien entre la politique et le suicide d'Olivier Marleix Le député insoumis Eric Coquerel s'est dit "profondément secoué" par l'annonce de la mort d'Olivier Marleix. Interrogé sur BFMTV, il a refusé de faire des commentaires sur le décès et a refusé d'établir un lien même hypothétique entre la politique et les possibles motivations du député d'Eure-et-Loir pour se donner la mort. "Je ne veux pas mettre ça en lien, je ne connais pas les raisons de son suicide", a-t-il déclaré, notamment en réaction aux propos de Sandrine Rousseau qui a assuré que "beaucoup de députés vont mal". "Je pense que la grande préoccupation de l'Assemblée c'est que, depuis maintenant un an, on [la] contourne sans arrêt [parce que] la majorité ne correspond pas à l'exécutif. Et ça provoque un mal-être parce qu'à certains moments vous avez l'impression que vous ne faites pas tout ce que vous pourriez ou auriez envie de faire. Je pense que ça provoque un état de stress", s'est contenté de répondre Eric Coquerel.

11:12 - "Mais pourquoi ?" : la question que se posent les habitants d'Anet après le suicide d'Olivier Marleix L'annonce de la mort d'Olivier Marleix a fait un choc dans la sphère politique, mais aussi auprès des habitants d'Anet, ville où il vivait et de laquelle il avait été maire entre 2008 et 2017. Plusieurs voisins et riverains de la rue où était domicilié le député ont décrit un homme discret avec qui ils échangeaient des bonjours et des sourires. "Nos enfants jouaient ensemble. Je n’osais plus trop lui parler. Quand il est devenu député, j’ai commencé à le laisser tranquille, pour qu’il puisse souffler. Je suis sous le choc", raconte un voisin au Parisien. D'autres rapportent des contacts récents avec l'élu comme une gérante de restaurant et pompier volontaire : "Il était venu manger ici récemment. Un homme très sympathique, toujours souriant". Si aucun ne semblait côtoyer le député de près, tous s'interrogent sur les raisons qui l'ont poussé à, peut-être, se donner la mort.

10:29 - Des raisons politiques derrière le geste d'Olivier Marleix ? L'enquête sur la mort d'Olivier Marleix n'a pas encore permis de déterminer les possibles causes du décès du député, pas même une piste. L'élue de Paris Sandrine Rousseau suggère de son côté de regarder éventuellement du côté de la politique. Choquée, la députée a fait remarquer que l'homme de 54 ans s'est donné la mort au début de la deuxième lecture d'un texte dont il avait été l'un des chefs de file en première lecture. "Je voudrais qu'on s'interroge sur le signal politique que c'est. Le calendrier ne me semble pas être totalement anodin", a-t-elle déclaré au micro de BFMTV sans toutefois vouloir s'avancer sur les causes de la mort d'Olivier Marleix.