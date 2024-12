Gouvernement Bayrou : nouvelles consultations ce lundi, une tendance claire se dessine

François Bayrou et sa garde rapprochée oeuvrent à la composition du nouveau gouvernement. Une première dynamique semble faire son chemin : "des hommes et des femmes d'expérience" devraient être nommés.

L'essentiel Un gouvernement sera-t-il nommé avant les fêtes de fin d'année ? L'heure est à la prudence dans le camp du nouveau Premier ministre, François Bayrou. “Dans un monde idéal, ce serait avant Noël, mais ce sera difficile à tenir”, glisse un proche du locataire de Matignon auprès de Politico. Le clan Bayrou souhaite justement ne pas donner de calendrier précis, à l'inverse de la stratégie gouvernementale qui a précédé sa nomination.

Ce lundi matin, François Bayrou débute une série de consultations en recevant à Matignon les présidents des groupes parlementaires, par ordre d'importance numérique. Marine Le Pen et Jordan Bardella (RN) ouvrent le bal à 9 heures. Ils seront suivis par Gabriel Attal (EPR), Boris Vallaud (PS) et Laurent Wauquiez (LR). LFI a déjà décliné l'invitation. Les entretiens se poursuivront mardi, avec les chefs de groupes Ecologistes, MoDem, Horizons, LIOT, GDR et UDR.

Comme indiqué dans La Tribune Dimanche, le Premier ministre souhaite former un "gouvernement rassemblant des hommes et des femmes d'expérience sachant ce qu'est le quotidien des Français, venus de tous horizons mais décidés à travailler ensemble". Plusieurs noms circulent déjà pour entrer dans cet exécutif qui pourrait être resserré. Resté proche d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin pourrait faire son retour. Xavier Bertrand a des chances d'y entrer, au même titre que l'ex-maire socialiste de Dijon, François Rebsamen. Les noms de Pierre Moscvici et Elisabeth Borne circulent également.

Dans le même temps, plusieurs ministres démissionnaires pourraient voir leur bail se prolonger. Bruno Retailleau espère conserver l'Intérieur, soutenu par le président du Sénat Gérard Larcher dans La Tribune Dimanche. D'autres conservent également une belle cote malgré la censure : Catherine Vautrin au Partenariat avec les territoires et la Décentralisation, Maud Bregeon au Porte-parolat, Rachida Dati à la Culture, Sébastien Lecornu aux Armées ou encore Laurent Saint-Martin aux Comptes publics.

11:10 - Nicolas Pernot nommé directeur de cabinet du Premier ministre Le Directeur général de la région Grand-Est, Nicolas Pernot, vient d'être nommé directeur de cabinet de François Bayrou. Une information confirmée par l'hôtel de Matignon auprès du quotidien Le Monde. 10:52 - Marine Le Pen dit avoir été "écoutée" par François Bayrou À la sortie de son entretien avec François Bayrou, Marine Le Pen (RN) s'est dit satisfaite d'avoir été "écoutée". "Je suis rassurée par des actes, nous verrons bien comment ça se passera", a-t-elle indiqué. Concernant la proportionnelle, un sujet sur lequel le Premier ministre est également ouvert à la discussion, la cheffe de file des députés RN s'est montrée claire : "C’est un chantier qui devrait être, juste après le budget, une priorité pour permettre à l’ensemble des Français d’être représentés", a-t-elle affirmé. Marine Le Pen a également indiqué souhaiter "ne pas voir s’aggraver les problèmes de pouvoir d’achat" et "s’attacher à trouver des solutions sur la très grave crise sécuritaire qui secoue notre pays, ainsi que l’immigration". 10:14 - Gabriel Attal est arrivé à Matignon Le président du groupe Ensemble pour la République (EPR) à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal, est arrivée à l'hôtel de Matignon sur les coups de 10 heures dans le cadre des consultations avec le Premier ministres François Bayrou, préalables à la constitution de sa future équipe gouvernementale. Il succède à Marine Le Pen et Jordan Bardella (RN), présents rue de Varenne depuis 9 heures, ce lundi. 10:08 - Moscovici et Rebsamen dragués par Bayrou L'ex-socialiste Pierre Moscovici a été reçu à Matignon samedi dernier comme premier président de la Cour des comptes. Toujours est-il que son profil plait à François Bayrou qui pourrait décider de refaire entrer au gouvernement. Au même titre que François Rebsamen, président de la métropole de Dijon. Ce dernier pourrait se voir confier un portefeuille de premier plan en lien avec les collectivités. "S’il me demandait, je serais partant. Mais je ne veux pas être la seule caution de gauche de ce gouvernement", explique-t-il au Figaro. 09:46 - Elisabeth Borne au gouvernement ? "Il est probable qu'elle accepte" Vers un retour d'Elisabeth Borne au gouvernement ? Selon les informations du Figaro, François Bayrou a "beaucoup échangé" avec l'ex-locataire de Matignon. Elle avait même "refusé le portefeuille des Armées au début de l’année, lot de consolation qu’Emmanuel Macron lui a proposé en l’écartant de Matignon", abonde le quotidien. Selon un proche de la désormais députée du Calvados, "il est probable qu'elle accepte" un poste dans le nouvel exécutif Bayrou. Reste désormais à connaître le nom du portefeuille visé, espéré et/ou accordé. 09:32 - Roland Lescure invite à "élargir l'alliance des républicains des deux bords" "Elargir l’alliance des républicains des deux bords pour se sortir des griffes du Rassemblement national". Voilà ce que réclame Roland Lescure, vice-président de l’Assemblée nationale, proche d'Emmanuel Macron et Marcheur de la première heure, auprès du nouveau Premier ministre François Bayrou. "Ils (les socialistes) ont proposé une espèce de deal, 'si pas de 49.3 on ne censurera pas', ceci peut fonctionner seulement s’ils rentrent au gouvernement, sinon c’est trop facile", poursuit-il au sujet des desiderata du PS. Il souhaite désormais que le locataire de Matignon "prenne le temps", là ou selon lui, son prédécesseur a échoué. "Michel Barnier a voulu aller vite, le quoi a été insuffisamment travaillé", précise-t-il au micro de RTL. 09:02 - Le Pen et Bardella sont arrivés à Matignon Marine Le Pen et Jordan Bardella, représentants du Rassemblement national (RN) sont arrivés à l'hôtel de Matignon peu avant 9 heures pour rencontrer le nouveau Premier ministre, François Bayrou, dans le cadre des consultations pour la formation de sa nouvelle équipe gouvernementale. Ils seront suivis par Gabriel Attal, pour le groupe Ensemble pour la République. 09:00 - Guedj (PS) à la Santé, Retailleau maintenu.. Les dernières pistes Dans une optique de d'ouverture à gauche de son gouvernement, François Bayrou sonde, et selon les informations du quotidien L'Opinion, le député PS Jérôme Guedj aurait été approché pour le ministère de la Santé. Il s'agirait avec ce type de profils d'une potentielle équipe trans partisane, chargée de dépasser les clivages et d'oeuvrer à un accord de non-censure. De son côté, le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau a d'ores et déjà clamé ses volontés de conserver son poste. Il est depuis hier soutenu par le président du Sénat Gérard Larcher dans La Tribune Dimanche. 08:54 - Philippe Brun (PS) refuse le ministère de l'Economie Selon les informations de L'Opinion, le député socialiste de l'Eure, Philippe Brun, a décliné l'offre qui lui était destinée pour rejoindre le futur gouvernement de François Bayrou comme ministre de l'Economie, en lieu et place d'Antoine Armand qui ne serait pas dans les plans du Béarnais. "Je ne vais pas, à 33 ans, commencer une carrière de ministre de droite", a-t-il lancé. Doit-on s'attendre à une virée à gauche ? Difficile à dire, toutefois, toujours selon le quotidien, le Premier ministre lorgne sur d'autres gros poissons du PS, sans pour l'instant réussir tous ses paris. 08:46 - Bompard (LFI) menace Bayrou de censure sans vote de confiance à l'Assemblée "Nous avons dit que nous sommes en désaccord avec la nomination de François Bayrou parce que ce n’est pas respecter le résultat des dernières élections législatives (...) Nous n’avons ni l’intention de participer au gouvernement, ni l’intention de négocier avec monsieur Bayrou un pacte de non-censure", a rappelé Manuel Bompard, Coordinateur de LFI, ce lundi matin au micro de TF1. Il appelle également François Bayrou à se soumettre à un vote de confiance de la Chambre basse du Parlement, sans quoi, les Insoumis déposeront "une motion de censure", a-t-il conclu. 08:42 - Consultations du lundi, Marine Le Pen ouvre le bal Ce lundi matin, François Bayrou débute une série de consultations en recevant à Matignon les présidents des groupes parlementaires, par ordre d'importance numérique. Marine Le Pen (RN) ouvre le bal à 9 heures. Elle sera suivie par Gabriel Attal (EPR), Boris Vallaud (PS) et Laurent Wauquiez (LR). LFI a déjà décliné l'invitation par l'intermédiaire de Mathilde Panot. Les entretiens se poursuivront mardi, avec les chefs de groupes Ecologistes, MoDem, Horizons, LIOT, GDR et UDR. Notez que seuls les présidents des groupes politiques de l'Assemblée nationale ont été conviés, pas ceux du Sénat. Les invités ne viendront pas seuls, mais accompagnés de certains ténors des différents forces politiques. Jordan Bardella (RN), Patrick Kanner et Olivier Faure (PS) seront donc de la partie. 08:32 - François Bayrou devrait prendre son temps, Noël n'est pas une date butoir Le temps ne presse pas. Voilà le crédo qui semble être adopté par François Bayrou et ses proches collaborateurs. Un gouvernement nommé avant les fêtes de fin d'année ne semble pas indispensable, et le maire de Pau ne se pressera pas comme Emmanuel Macron a pu tenter de le faire avant sa nomination, annonçant une communication sous "48 heures" qu'il n'avait finalement pas pu tenir. Comme révélé par Politico, François Bayrou "a une idée assez claire de ce qu’il veut faire", reconnaît un proche. "Dans un monde idéal, ce serait avant Noël, mais ce sera difficile à tenir”, concédait un autre lieutenant. Pas de précipitation. Le gouvernement démissionnaire semble en mesure de gérer les affaires courantes pendant les prochains jours, voire semaines, avant qu'un nouvel exécutif ne prenne le relais. 08:20 - "Des hommes et des femmes d'expérience sachant ce qu'est le quotidien des Français" Ce lundi 16 décembre 2024, François Bayrou poursuit ses consultations en vue de la constitution de son exécutif en recevant à l'hôtel de Matignon les chefs de groupes à l'Assemblée nationale. Des entretiens qui se poursuivront mardi. Pour composer sa future équipe, le Béarnais envisagerait de former un "gouvernement rassemblant des hommes et des femmes d'expérience sachant ce qu'est le quotidien des Français, venus de tous horizons mais décidés à travailler ensemble", peut-on lire dans les colonnes de La Tribune Dimanche. La semaine passée, France Info parlait d'un gouvernement "resserré avec des poids lourds", il semblerait que la rumeur était juste et que l'option retiendrait particulièrement l'attention du tout neuf Premier ministre.

La nomination d'un nouveau Premier ministre n'y changera rien, même si une nouvelle étape est lancée. La crise politique que traverse la France depuis cet été n'est pas prête de finir. La démission de Michel Barnier, imposée par la censure du gouvernement votée par les députés le 4 décembre, est venue rappeler à ceux qui l'auraient oublié que l'exécutif a toujours été très fragile. Le choix d'Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier à Matignon, après une dissolution ratée, donnait les clés au Rassemblement national. Sans le soutien implicite ou le laissez faire du RN, le prochain gouvernement ne tiendra pas plus longtemps. Le gouvernement fait face à la réalité politique et arithmétique : sa ligne est très minoritaire à l'Assemblée nationale, les députés des partis d'opposition sont plus nombreux que ceux des partis du "socle commun".

Emmanuel Macron s'était d'ailleurs préparé à la chute du gouvernement de Michel Barnier dès la fin novembre, d'après de nombreuses indiscrétions. Il avait commencé à tester les noms de potentiels remplaçants avant même la censure. Le choix de François Bayrou donne finalement le signal qu'il reste sur la même ligne qu'auparavant : pour lui, c'est la capacité à assurer la stabilité qui commande, en travaillant avec les partis de "l'arc républicain", sans subir la censure des autres. Ce faisant, Emmanuel Macron renoue avec ce deal tacite avec Marine Le Pen qui a mené à la chut du gouvernement Barnier.

Un gouvernement Bayrou "désintéressé et pluraliste" ?

François Bayrou a une idée précise de la stratégie qui lui semble être la bonne en cette période de crise politique avec une Assemblée nationale dépourvue de majorité suffisante pour gouverner seul. Le centriste plaide depuis des mois pour la formation d'un "gouvernement désintéressé, pluraliste et cohérent" constitué de "personnalités de caractère", sans préciser les bords politiques qui pourraient ou non y prendre part comme le rappelle Le Figaro. Une vision qui rejoint celle proposée par Emmanuel Macron.

Le gouvernement de François Bayrou devrait sans surprise compter des démocrates et des macronistes, mais il pourrait aussi s'ouvrir à la droite et à la gauche à la condition que ces forces acceptent de rejoindre l'exécutif. Chose difficilement envisageable pour la gauche : le PS et les Ecologistes ont refusé de participer à un gouvernement dirigé par un Premier ministre étranger à la gauche. En revanche, la nomination de ministres de droite, voire le maintien de certains ministres LR démissionnaires comme Sébastien Lecornu ou Bruno Retailleau, sont évoquées. Le parti LR n'a pas émis d'objection à rejoindre un gouvernement Bayrou, mais a refusé de participer à un exécutif dans lequel des socialistes seraient nommés. Lors de son discours de passation de pouvoir avec Michel Barnier, vendredi dernier sur le perron de Matignon, le nouveau Premier ministre n'a pas donné le moindre indice sur la composition de son gouvernement. Il faudra encore patienter. Peut-être avant Noël ? Un calendrier "difficile à tenir", selon un proche du nouveau locataire de Matignon, comme indiqué dans les colonnes de Politico, le lundi 16 décembre 2024.