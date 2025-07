Mort de Michael Madsen : de quoi l'acteur fétiche de Tarantino est-il décédé ?

Michael Madsen est mort à l'âge de 67 ans. L'acteur américain était connu pour ses rôles dans "Kill Bill" et "Reservoir Dogs", de Tarantino.

C'est une triste nouvelle pour le monde du cinéma. Michael Madsen, 67 ans, est décédé jeudi 3 juillet dans la matinée. Il est connu pour avoir travaillé à plusieurs reprises avec Quentin Tarantino, sur "Kill Bill" et "Reservoir Dogs ".

Selon son manageur, c'est un arrêt cardiaque qui aurait causé la mort du comédien, comme il l'a confié à nos confrères américains de NBC News. Selon The Hollywood Reporter, l’acteur américain a été retrouvé inconscient dans sa maison de Malibu (Californie, États-Unis) tôt ce matin. Sa mort a été constatée à 8h25 par le bureau du shérif de Los Angeles. On ne sait pas qui a découvert le corps de l'acteur ou même s'il était encore en vie à ce moment-là. Les informations sur ce qui aurait mené à cet arrêt cardiaque restent inconnues.

De ses débuts dans les années 1980 à Tarantino

Madsen a commencé sa carrière dans les années 1980 en décrochant des rôles dans des séries, avant de tourner son premier film, "Wargames", en 1983 ». Il partage l’écran avec Val Kilmer dans "Kill Me Again", en 1983, puis avec Susan Sarandon dans "Thelma et Louise", en 1991. On l'a également vu dans la saga "Sauvez Willy".

Michael Madsen a collaboré à plusieurs reprises avec Quentin Tarantino. Il a interprété M.Blonde dans "Reservoir Dogs", Budd dans les deux volets de "Kill Bill", Joe Gage dans "Les Huit Salopards". Il a même fait une apparition dans "Once Upon a Time… In Hollywood", en 2019. Ce sont ces films qui l’on fait connaitre du grand public, notamment "Reservoir Dogs".