Gouvernement Bayrou : ces ministres pressentis et ces dates possibles pour une annonce

François Bayrou s'entretient avec Emmanuel Macron ce mercredi pour avancer sur la composition du gouvernement après avoir terminé les consultations. Il s'agit de leur troisième rendez-vous en deux jours. Faut-il voir le signe d'une annonce sous peu ? Plusieurs créneaux se dégagent pour une éventuelle nomination

En direct

16:41 - Les noms de ceux qui pourraient rejoindre le gouvernement Bayrou Plusieurs noms de possibles entrants au gouvernement circulent. Parmi eux celui de Gérald Darmanin revient souvent mais il est exclusivement cité pour les Affaires étrangères actuellement gérées par Jean-Noël Barrot qui pourrait rester au sein de l'exécutif. Gérald Darmanin va-t-il hériter d'une autre fonction ou le démocrate va-t-il devoir céder sa place ? Comme le maire de Tourcoing, l'ancienne ministre et Premier ministre Elisabeth Borne pourrait faire son retour au gouvernement selon certains qui la voient au ministère des Armées à la place d'un Sébastien Lecornu qui tient bon depuis plusieurs remaniements. D'autres entrants sont cités, dont un qui vient de la droite : Xavier Bertrand. Le président des Hauts-de-France a échangé avec François Bayrou il y a peu et serait tenté par un ministère social selon BFMTV. Si les deux hommes s'entendent bien, Xavier Bertrand n'est pas dans les bonnes grâce du RN qui avait promis de censure un gouvernement dirigé par l'élu de droite. Il ne fait pas non plus l'unanimité à droite qui souhaite imposer ses conditions pour participer au gouvernement. Du côté de la gauche, deux noms sont surtout évoqués. D'abord celui de Pierre Moscovici, ancien ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002, qui s'est entretenu avec le Premier ministre ce week-end. Alors que son mandat à la Cour des comptes approche de fin, il pourrait être intéressé par un portefeuille et notamment Bercy. Puis celui de François Rebsamen, ancien ministre du Travail, qui a aussi échangé avec François Bayrou.

15:43 - Le gouvernement Bayrou soumis à l'exigence de la parité Les noms de ministres présumés sont nombreux, mais ils sont pour beaucoup masculins. Surtout en ce qui concerne les postes de premier plan. De quoi interroger la prise en compte de la parité dans le futur gouvernement Bayrou, la parité numéraire mais aussi celle dans l'attribution des postes importants. Pour les ministères comme l'Intérieur, les Affaires étrangères ou Bercy seuls de noms d'homes circulent, seule Elisabeth Borne et Catherine Vautrin sont citées pour les Armées et l'Education. Mais certains se veulent rassurants : "Nous n'avons pas de doutes que le futur gouvernement sera paritaire", glisse une proche d'une ministre démissionnaire à BFMTV.

15:14 - Dilemme sur le casting pour les ministères des Armées et des Affaires étrangères Les ministères des Armées et des Affaires étrangères sont deux portefeuilles de premier plan sur lequel Emmanuel Macron aime avoir un oeil et surtout un mot à dire sur la nomination du ministre. Aux Armées, cela fait plusieurs remaniements qu'il défend le maintien de Sébastien Lecornu dont il est proche. Le ministre démissionnaire est d'ailleurs encore cité parmi les personnes pouvant être reconduites au gouvernement Bayrou. Mais le nom d'Elisabeth Borne évoqué ci et là est parfois associé à ce même portefeuille ce qui sous-entendrait un départ ou à minima un déménagement du macroniste. Si l'homme tient la corde, rien n'est encore arrêté. Quant aux Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot qui appartient au parti du Premier ministre souhaite conserver le poste dont il a hérité il y a trois mois. Il a également de bonnes chances de pouvoir être reconduit, mais il peut aussi être concurrencé par un autre nom : celui de Gérald Darmanin. L'ancien ministre de l'Intérieur avait déjà des vues sur le quai d'Orsay avant de quitter le gouvernement et il serait partant pour rejoindre un nouvel exécutif à ce poste clef. Reste à savoir qui du MoDem ou du macroniste issu de la droite, ou de quelqu'un d'autres sera retenu.

14:49 - Un gouvernement ce soir ou pas avant dimanche ? La source qui a fait part aux médias de la rencontre entre François Bayrou et Emmanuel Macron n'a pas su dire si le rendez-vous pouvez donner lieu à une nomination des ministres dès ce mercredi soir précise Le Parisien. Le créneau de ce soir pourrait être important, car ce mercredi le chef de l'Etat quitte Paris pour quatre jours jusqu'à dimanche. Or, comme il l'a fait pour la nomination du Premier ministre, il pourrait attendre d'être de retour en France pour nommer le gouvernement ce qui repousserait l'annonce à dimanche au plus tôt si rien n'est officialisé ce mercredi.

13:59 - Suite (et fin ?) des consultations pour François Bayrou La rencontre entre le chef de l'Etat et le Premier ministre est prévue en début d'après-midi selon les précisions de Franceinfo. Après ce rendez-vous, François Bayrou mènera les dernières consultations de la série entamée lundi avec les différentes forces parlementaires. Cet après-midi, il doit recevoir les représentants des groupes Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) et le groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) au Sénat. Plutôt dans la journée le Premier ministre s'est entretenu avec Eric Ciotti, qui préside le groupe Union des droites pour la République (UDR) à l'Assemblée nationale et allié du RN.

13:33 - Nouveau rendez-vous entre Macron et Bayrou cet après-midi Emmanuel Macron va recevoir François Bayrou à l'Elysée ce mercredi après-midi a annoncé l'entourage du président de la République. L'entrevue doit permettre d'avancer sur la composition du gouvernement avant le départ du chef de l'Etat qui quitte Paris en fin de journée pour ne revenir que dimanche. Emmanuel Macron doit se rendre à Bruxelles, Mayotte, Djibouti et en Éthiopie.

12:54 - Le RN ne sera pas au gouvernement Bayrou et n'exclut pas une censure Le RN a déjà fait savoir qu'il ne participera pas au gouvernement de François Bayrou, mais il a indiqué qu'il ne censurerait pas d'office l'exécutif du nouveau Premier ministre. En revanche, il n'exclut pas non plus de pouvoir censure le gouvernement et le vice-président du parti l'a rappelé ce matin sur Europe 1 : une censure est possible si François Bayrou "ne tient pas compte des erreurs qu'a pu commettre Michel Barnier, tant sur la forme que sur le fond", notamment concernant le budget.

12:10 - Ces ministres qui pourraient être reconduits sous François Bayrou François Bayrou qui fait partie de la majorité présidentielle, il préside le MoDem qui est un allié historique d'Emmanuel Macron depuis 2017, doit toutefois marquer une rupture avec la politique du chef de l'Etat et le faire sentir à travers le casting de son gouvernement. Il doit aussi marquer une rupture avec le gouvernement Barnier. Pourtant, malgré ces deux objectifs, une bonne partie des postes pourraient revenir à des membres du bloc central, c'est-à-dire présidentiel, et à des ministres déjà en poste. Selon BFMTV, sont cités comme des ministres pouvant être reconduits : Bruno Retailleau à l'Intérieur : il est issu de la droite et a fait partie du gouvernement Barnier

Rachida Dati à la Culture : elle vient de la droite mais a rejoint le gouvernement sous Gabriel Attal et bénéficie depuis du soutien de la droite sarkozyste et de l'Elysée

Sébastien Lecornu aux Armées : il est un macroniste de la première heure et un proche d'Emmanuel Macron

Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères : membre du MoDem et proche de François Bayrou, il est au gouvernement depuis plusieurs années à différents postes.

11:38 - Hollande assure que le PS ne participera pas au gouvernement Le Parti socialiste ne participera pas au gouvernement de François Bayrou et restera dans l'opposition a assuré le député François Hollande sur franceinfo ce mercredi matin. Un gouvernement va être constitué dans les prochains jours qui va sans doute ressembler beaucoup au précédent", estime-t-il ajoutant au nom du parti ne pas partager les convictions politiques du bloc central. S'il n'est pas question de prendre part au gouvernement, le PS n'a pas arrêté sa positon concernant une censure du gouvernement. François Hollande précise cependant qu'il faudra des "garanties" sur "l'Etat de droit, qui ne doit pas être remis en cause, sur la justice fiscale" et "des gestes sur les retraites, sur l’Education nationale" pour que les socialistes ne votent pas une censure.

11:03 - Ce que pensent Retailleau et Wauquiez d'une entrée de LR au gouvernement Bruno Retailleau s'est entretenu pendant une heure avec François Bayrou ce mercredi matin. L'ancien président LR du Sénat et désormais ministre de l'Intérieur démissionnaire a pu échanger de son propre avenir au sein du gouvernement Bayrou, mais plus largement celui du parti LR. Pour l'heure, le locataire de la place Beauvau estime que les conditions "ne sont pas réunies pour l'instant" pour une entrée de LR ou son maintien au gouvernement. Il doit avoir l'assurance qu'une politique convenant à la droite, impliquant la restauration de l'autorité, de la fermeté et de l'ordre public et une gestion de l'immigration, sera menée. Une position partagée par Laurent Wauquiez, président du groupe d'élus LR à l'Assemblée et patron du parti. "Pour l’instant, on est plutôt sur la ligne que le compte n’y est pas" a glissé un proche du président du groupe des députés de droite à Politico. Le parti attend notamment des précisions concernant la question migratoire et la réforme des retraites, pour cela Laurent Wauquiez a demandé un nouveau rendez-vous avec François Bayrou après leur entrevue de lundi.

10:45 - Borne, Darmanin.. Une liste d'anciens ministres circule pour le gouvernement Bayrou Selon une liste parvenue à différents médias et commentateurs et de source inconnue, d'anciens ministres d'Emmanuel Macron pourraient faire leur retour au gouvernement sous François Bayrou. Le document évoque l'arrivée d'Elisabeth Borne aux Armées, celle de Roland Lescure (approché pour Matignon) à Bercy ou encore celle de Gérald Darmanin aux Affaires étrangères - Bruno Retailleau conserverait l'Intérieur selon la même liste. Catherine Vautrin, ministre dans un précédant gouvernement et reconduite mais à une autre portefeuille sous Michel Barnier pourrait cette fois hériter de l'Education nationale d'après le document. Des hypothèses à ajouter à la liste, mais qui pour certaines n'ont été évoquée nulle part ailleurs.

10:33 - Quid d'une nomination de Dupond-Moretti au gouvernement Bayrou ? Plusieurs anciens ministres des précédents gouvernement sous Emmanuel Macron sont évoqués comme des options avant la nomination du futur exécutif. Qui d'Eric Dupont-Moretti, ancien garde des Sceaux ? L'avocat dit "espérer de tout cœur" le succès de François Bayrou en tant que Premier ministre sur France Inter, mais lorsqu'on lui demande s'il veut redevenir ministre il répond "non". Il précise toutefois : "Je ne dis pas 'fini' mais je dis non pour le moment". Le ténor du barreau et ex-ministre de la Justice n'a pas encore été évoqué parmi les rumeurs.

10:25 - Retailleau souhaite rester à l'Intérieur, mais à ses condtions Bruno Retailleau est partant pour rempiler au ministère de l'Intérieur au sein du gouvernement Bayrou, mais il ne prolongera son bail qu'à la condition d'être "en mesure de mener la politique que veulent la majorité des Français, c'est à dire restaurer l’autorité, la fermeté et l'ordre public dans la rue et aux frontières", a-t-il précisé sur BFMTV ce mercredi matin. Autrement il ne rejoindra pas le gouvernement de François Bayrou : "Je me suis fait une promesse: ne pas me trahir et ne pas tromper les Français". Le ministre démissionnaire a également indiqué ne pas savoir si François Bayrou comptait lui proposer de rester ou d'atterrir à un autre ministère. Il pourrait être fixé ce matin puisque le locataire de la place Beauvau s'entretient avec le Premier ministre depuis 9h30 ce matin.

10:14 - Bayrou a présenté une "architecture" de gouvernement à Macron François Bayrou s'est entretenu à deux reprises avec Emmanuel Macron hier, après que le palais présidentiel s'est dit prêt à recevoir des propositions le jour même. L'entrevue n'a apparemment pas été l'occasion de dresser une liste de ministre, mais François Bayrou a présenté "architecture de démarrage" pour le futur gouvernement rapporte Politico. Difficile d'en savoir plus sur cette architecture, mais s'il s'agit de la répartition des forces le média et des sources LR ont déjà glissé le projet du Premier ministre de nommer un tiers de ministres issus ou proches de la droite, un tiers de ministres représentant le bloc central et un tiers de ministres venant de la gauche.