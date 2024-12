Gouvernement Bayrou : une annonce ce lundi ? Des ministres pressentis et trois inconnues

François Bayrou pourrait dévoiler la composition de son gouvernement ce lundi 23 décembre. Malgré une ossature claire avec des poids lourds et des ministres maintenus, trois points de blocage persistent.

En direct

11:29 - Le Premier ministre prend "un chemin qui va vers une censure de la gauche" "Attendons la nomination du gouvernement, sa déclaration de politique générale" mais "tout ce que l'on entend va vers un gouvernement de droite sur un programme qui ressemble comme un frère jumeau à celui de Michel Barnier", regrette ce lundi matin le sénateur PS Rémi Féraud au micro de France Info. Le Premier ministre prend "un chemin qui va vers une censure de la gauche", notamment en raison de "l'absence de compromis", selon le socialiste.

11:15 - Barrot plébiscité, mais menacé au ministère des Affaires étrangères Comme Bruno Retailleau, qui est presque assuré de garder son poste de ministre de l'Intérieur, Jean-Noël Barrot pourrait lui aussi rester ministre des Affaires Etrangères. Le vice-président du MoDem, nommé il y a moins de trois mois, a notamment dû reprendre la mains sur les différentes crises internationales auxquelles s'est ajoutée la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Un argument qui pourrait jouer en la faveur du ministre sortant. Mais une autre personnalité convoite le quai d'Orsay : l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui militerait pour devenir ministre des Affaires étrangères. "La seule chose qui aurait un sens, ce serait d'aller au Quai d'Orsay", avait-il confié, mi-septembre, au Parisien, lorsque Michel Barnier composait son gouvernement. Emmanuel Macron et François Bayrou ne parviennent pas à se décider, ce qui retarde encore une fois la nomination du futur exécutif.

Lire l'article Jean Noël Barrot peut-il rester ministre des Affaires étrangères ? Un concurrent sème le trouble

10:56 - "M. Bayrou depuis le départ a tout faux", tacle Pierre Jouvet (PS) Si l'annonce de François Bayrou tarde, cela pourrait également signifier qu'il n'a pas encore constitué l'ensemble de son équipe, ou obtenu toutes les garanties nécessaires pour éviter la censure, notamment vis-a-vis de la gauche. "Je pense que M. Bayrou depuis le départ a tout faux dans ce qu'il fait, il a raté ses premiers pas et il est en train de rater la composition de son gouvernement, je ne suis pas sûr que tout cela aille très loin", a justement lancé l'eurodéputé PS Pierre Jouvet sur BFMTV ce lundi matin.

10:49 - Ce ministère intéresse Darmanin, mais retarde l'annonce du gouvernement Le nouvel exécutif sera composé "d'hommes et de femmes d'expérience, sachant ce qu'est le quotidien des Français", indiquait François Bayrou dans les colonnes de La Tribune Dimanche. La structure idéale du Béarnais est simple : un tiers des postes pour la droite, un tiers à des macronistes, et la même chose pour la gauche. Le tout, dans un gouvernement de 25 ministres composé de ténors. Dans ces conditions, Gérald Darmanin pourrait bien faire son retour. Mais pas pour n'importe quel portefeuille. Et justement, celui qui intéresse tout particulièrement l'élu du Nord est au centre de la discorde. Il fait partie des éléments qui retardent la nomination du futur gouvernement, pour l'instant programmée ce lundi, "pas avant 18 heures", selon l'Élysée. Lire l'article Gérald Darmanin de retour au gouvernement ? Un ministère lui fait de l'œil et ce n'est pas l'Intérieur

10:20 - Retailleau est "la caution pour éviter que Marine Le Pen ne censure", juge LFI Bruno Retailleau "est d'extrême droite, c'est la caution pour éviter que Marine Le Pen ne censure le gouvernement dès la première semaine", a lancé ce lundi matin la députée LFI Alma Dufour au micro de Sud Radio. Le ministre de l'Intérieur, "la seule chose qui le différencie d'un Jean-Marie (Le Pen) c'est son étiquette politique" chez les LR, mais "toutes ses phrases sont d'extrême droite", juge-t-elle. Selon toute vraisemblance, le Vendéen devrait bien conserver son poste place Beauvau.

10:08 - Les conditions posées par Retailleau pour rester à l'intérieur Le gouvernement Bayrou pourrait être nommé ce lundi 23 décembre 2024, mais "pas avant 18 heures", en raison de la journée de deuil national en solidarité avec l'archipel de Mayotte ravagé par le cyclone Chido, annonce l'Elysée. Une annonce, encore retardée, mais qui ne devrait pas changer la donne pour le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau. En effet, selon toute vraisemblance, ce dernier devrait conserver son poste et faire partie des poids lourds du nouvel exécutif constitué par le Béarnais. "Toutes les conditions sont réunies pour le maintien de Bruno Retailleau au gouvernement. Il a obtenu la garantie de pouvoir continuer son travail de lutte contre l'immigration illégale et de maîtrise de l'immigration légale", glissait un proche du ministre à BFMTV, en fin de semaine dernière. Tout savoir dans notre article dédié :

Lire l'article Bruno Retailleau : fin de vie, retraites... Il pose ses conditions pour rester au gouvernement

09:45 - La réunion des LR décalée, un lien avec la lettre de Bayrou ? La réunion des Républicains - qui devait se tenir ce lundi matin à 9 heures - est finalement reportée. Le nouvel horaire n'a pas encore été communiqué. Ce revirement de situation pourrait faire suite à la lettre reçue ce lundi, transmise par le Premier ministre François Bayrou auprès du parti, donnant de nouvelles garanties à la droite en vue de sa participation au gouvernement.

09:42 - Assurer "l'ordre et la sécurité", la lettre de Bayrou aux leaders LR Dans une lettre consultée par Le Figaro et Le Parisien, et datée de ce lundi 23 décembre, François Bayrou indique accéder à plusieurs demandes des leaders LR. Le Premier ministre dit s'engager à "assurer l'autorité de l'Etat" en assurant "l'ordre et la sécurité". Il salue également "le sens de l'intérêt général" du parti qui a indiqué vouloir entrer au gouvernement. Le locataire de Matignon dit aussi vouloir "encourager le travail" et promet que le futur budget permettra un "redressement des finances publiques". Une "simplification administrative" sera mise en place, et "l'accès aux services publics", fera partie des priorités. "Il est temps d'adopter une nouvelle méthode de gouverner" et de "bâtir des compromis solides et clairs, respectueux des positions de chacun, dans l'intérêt des Français, sur tous les enjeux qui engagent notre avenir", peut-on lire.

09:33 - Xavier Bertrand, le point de bascule du gouvernement Bayrou ? L'actuel président de la région Hauts-de-France est pressenti pour devenir ministre, 12 ans après avoir quitté le ministère du Travail lors de la défaite de Nicolas Sarkozy. Or, l'élu LR de 59 ans est un adversaire politique historique de Marine Le Pen. La détestation est totale entre les deux. Le RN a donc agité le chiffon rouge de la censure si l'ancien maire de Saint-Quentin faisait son entrée dans l'équipe Bayrou. Tout savoir grâce à notre article dédié :

Lire l'article Xavier Bertrand ministre de la Justice ? Pourquoi sa nomination pourrait entrainer la censure du gouvernement Bayrou

09:05 - Pas d'annonce avant 18 heures Selon les informations du Figaro, l'Elysée a fait savoir que l'annonce du gouvernement de François Bayrou n’aura pas lieu avant 18 heures en raison du deuil national décrété en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte.

09:03 - François Bayrou est arrivé à Matignon Comme révélé par BFMTV, François Bayrou vient d'arriver à l'hôtel de Matignon. Si le Premier ministre souhaite former une équipe gouvernementale composée de forces de gauche, du bloc central ainsi que LR, force est de constater que le casting coince sur certains points. Notamment concernant le ministère des Affaires étrangères (Darmanin ou Barrot), celui de l'Economie (Borne est citée, tout comme Bertrand), ainsi que le cas personnel de Xavier Bertrand, dérangeant pour le RN mais pas un motif de censure, comme rappelé ce lundi matin par le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy : "Je ne peux pas travailler avec lui, mais je ne peux pas censurer que sur le casting", a-t-il déclaré sur BFMTV.

08:59 - Pour respecter le deuil national, Karl Olive souhaite repousser le "casting gouvernemental" "Il n'est pas d'usage et je ne vois pas comment une journée de deuil national pourrait être traduite par une journée de casting gouvernemental (...) Je ne vois pas comment aujourd’hui on pourrait ne pas respecter à la lettre cette journée de deuil national voulue par le président de la République", indique sur Europe 1 ce lundi le député Ensemble Karl Olive.

08:48 - Pas de gouvernement ce lundi matin Selon les informations de TF1/LCI, "la nomination du gouvernement n’interviendra pas ce matin". Elle pourrait, en revanche, intervenir dans l'après-midi, voire ce mardi, un timing serré mais qui respecterait toujours le souhait de François Bayrou de dévoiler un gouvernement "avant Noël".

08:38 - Les ministres partis pour rester Le gouvernement de François Bayrou devrait compter un certain nombre d'anciens ministres, Bruno Retailleau en chef de file. Ce dernier devrait bien conserver l'Intérieur, au même titre que Sébastien Lecornu pour les Armées. Rachida Dati (Culture), Catherine Vautrin (Territoires) et Jean-Noël Barrot (Affaires étrangères) ont également de belles chances de poursuivre l'aventure. Pour Barrot, tout dépendra du sort de Gérald Darmanin qui lorgne le quai d'Orsay. Un jeune chaises musicales pourrait alors s'installer entre les deux hommes, qui pour quel poste ? Du régalien pour les deux hommes ? Réponse ce lundi, ou demain, mardi 24 décembre. À gauche, seul l'ex-socialiste François Rebsamen, ministre du Travail de François Hollande, tient pour l'instant la corde pour faire son entrée au gouvernement.

08:32 - Wauquiez recalé pour un "grand Bercy", dit non au ministère du Travail Selon les informations de Politico, Laurent Wauquiez (qui ne participera pas au gouvernement), réclamait "un grand Bercy", comprenant l'Economie et le Budget. Une requête qui s'est sodée par un refus de la part du Premier ministre, François Bayrou. Il aurait également décliné une proposition lui accordant le ministère du Travail. "Il se voit plus beau et plus grand qu’il ne l’est, il ne peut pas dire qu’il pense que ce qu’on a lui a proposé n’est pas de son niveau, indiquait au média une source LR.

08:25 - Glucksmann au gouvernement ? "Il y a eu des contacts" "Il y a eu des contacts (...) Je suis dans une position extrêmement claire, je ne crois pas au débauchage individuel, je crois aux accords politiques. Ce qu'il nous faut c'est un accord sur le fond des politiques qui seront menées (...) Nous ne participerons pas au gouvernement mais nous ne participerons pas au chaos", a indiqué le député européen Place publique, Raphaël Glucksmann, ce lundi dans la matinale de TF1.

08:21 - Wauquiez réunit les députés LR à 9 heures Laurent Wauquiez réunira les députés du groupe LR à l'Assemblée nationale, ce lundi latin à 9 heures, a annoncé sur BFMTV dimanche soir le député Fabien Di Filipo. Si une participation du groupe au gouvernement était désormais plus qu'envisagée, malgré un manque de "précisions sur la feuille de route", Laurent Wauquiez, lui, n'en sera pas.

08:16 - Les trois points de blocage pour François Bayrou D'abord, François Bayrou et Emmanuel Macron ne parviennent pas à se mettre d'accord au sujet de deux ministères : les Affaires étrangères et l'Economie. Pour le quai d'Orsay, Jean-Noël Barrot semble tenir la corde et devrait faire partie des ministres reconduits. Apprécié de François Bayrou, sa connaissance des sujets représente un atout même si Gérald Darmanin lorgne le poste. Ouvertement candidat, il est aussi pressenti pour intégrer l'exécutif. S'il n'obtient pas ce ministère, François Bayrou devrait lui assurer une porte de sortie, avec un autre ministère régalien, souhait du député du Nord. Le ministère de l'Economie pose également problème. Si le départ d'Antoine Armand ne fait aucun doute, qui pour le remplacer ? Il pourrait être confié à Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Une annonce qui ne conviendrait pas au RN. En effet, quatorze ans plus tôt, il indiquait avoir "brisé les mâchoires" du parti à la flamme. Le RN a déjà annoncé qu'il ne censurerait pas pour autant le gouvernement. Le parti mettrait tout de même une certaine pression sur François Bayrou pour que Xavier Bertrand n'obtienne pas un "ministre trop important", indique BFMTV.