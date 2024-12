Nouveau Premier ministre, en direct : Cazeneuve ou Touraine en surprise du chef ?

Vers une énorme surprise à Matignon ? Emmanuel Macron pourrait être tenté de nommer comme Première ministre une femme de centre-gauche désormais hors de la scène politique.

En direct

17:17 - Le PS exclura tout socialiste entrant dans un gouvernement qui ne sera pas de gauche Le PS continue de tenir ses positions et de montrer sa détermination à les tenir. Selon les informations du Figaro, le parti de gauche prévoit de se séparer de toute personne issue de ses rangs qui accepterait de rejoindre un gouvernement non soutenu par la gauche, c'est-à-dire de tout gouvernement dirigé par un Premier ministre extérieur à la gauche. Une procédure d’exclusion serait "automatiquement" enclenchée comme le prévoient les statuts du Parti socialiste. Une position qui fait l'unanimité chez les trois branches du parti, celui de la direction et des les deux minoritaires.

17:02 - L'hypothèse de Roland Lescure remonte ce jeudi Les heures passent et nous rapprochent théoriquement de l'annonce du futur Premier ministre et de nouveaux noms s'ajoutent ou reviennent dans la liste des hypothèses comme celui de Roland Lescure, macroniste de la première heure issu de la gauche. L'ancien ministre de l'Industrie et actuel député avait déjà été cité comme une option pour Matignon avant la nomination de Gabriel Attal en janvier dernier. Mais cette hypothèse ne plait pas vraiment à la droite et est déjà fermement rejetée par le RN don les élus ne sont, rappelons-le, pas pris en compte dans le pacte de "non-censure" voulu par le camp présidentiel.

16:16 - Marisol Touraine, soutien d'Emmanuel Macron en 2022 Présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire entre 2011 et 2012, Marisol Touraine a également occupé la fonction de députée à quatre reprises, toujours en représentant la la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, entre 1997 et 2017. En 2020, elle succède à Bruno Racine comme présidente du Théâtre 14 Jean-Marie Serreau42, à Paris. En retrait de la vie politique depuis sa défaite aux élections législatives de 2017, cinq ans plus tard, lors de la présidentielle de 2022, elle soutient Emmanuel Macron en quête d'un second mandat à l'Élysée. Son retour sur le devant de la scène pourrait donc s'effectuer en tant que cheffe du gouvernement, en lieu et place de Michel Barnier. Elle fait en tout cas partie des noms cités ce jeudi par France Info, au même titre que Bernard Cazeneuve, Sébastien Lecornu ou encore François Bayrou.

16:04 - Marisol Touraine à Matignon, l'arme secrète de Macron ? La surprise du chef ? Selon les informations de France Info, Emmanuel Macron pourrait décider de nommer Marisol Touraine à Matignon. Ex-ministre des Affaires sociales et de la Santé sous François Hollande, la parisienne de 65 ans pourrait incarner un certain consensus tant recherché par le président de la République. Représentante d'un certain "centre-gauche", Marisol Touraine pourrait permettre au nouvel exécutif de passer l'obstacle de la censure de la part de la gauche, ayant déjà une expérience certaine de la politique, dans un gouvernement socialiste.

15:21 - François Xavier Bellamy (LR) brandit la menace de la censure "Si le prochain gouvernement devait fragiliser encore la France sur le plan sécuritaire, migratoire, ou aggraver la dérive de nos comptes publics, alors la censure s’imposera. Nous ne pouvons pas nous retirer cette responsabilité. Les députés LR auront ce moyen entre leurs mains», a menacé ce jeudi le député européen François Xavier Bellamy, dans les colonnes du Figaro. L'ex-tête de liste LR aux dernières européennes ne donne pas de précisions, mais laisse sous-entendre qu'un Premier ministre peut-être trop à gauche pourrait rapidement être remis en question et que le camp Macron ne pourrait alors plus compter sur les LR comme alliés. "Pour le parlementaire européen, il n’y a pas de nuances à faire entre les forces de gauche", précise Le Figaro.

15:06 - François Bayrou, toujours favori ? La crise politique pourrait donc jouer à l'avantage du patron du MoDem. François Bayrou est l'un des grands favoris pour être nommé Premier ministre, selon les indiscrétions de plusieurs proches du Béarnais, qui ont échangé avec les médias politiques. L'ancien candidat à la présidentielle pourrait accéder à Matignon, même s'il faudra s'assurer ce jeudi de la non-censure des députés socialistes. Lire l'article François Bayrou Premier ministre ? L'homme de la situation, selon des proches

14:43 - Le PS n'ira "pas dans un gouvernement de droite", prévient Arthur Delaporte Au micro de Public Sénat, ce jeudi 12 décembre, le député socialiste Arthur Delaporte rappelle que ses collègues ont "été assez clairs : nous n'irons pas dans un gouvernement de droite". Et surtout pas "avec Bruno Retailleau, ça c'est sur", a-t-il affirmé pendant un débat avec Clément Beaune (EPR) et Stéphane Le Rudulier (LR).

13:45 - François Bayrou "assez serein mais pas certain" d'être nommé à Matignon Mardi, se tenait au siège du MoDem, la réunion du conseil national, en présence de son président François Bayrou. Une entrevue durant laquelle il est apparu "détendu et calme", selon la sénatrice Isabelle Florennes, des propos relayés dans Le Parisien. "Il est assez serein mais pas certain" d'être nommé à Matignon abonde un élu. "Il a rappelé qu’il avait les capacités pour rassembler et former un gouvernement équilibré, mais pas plus", rapporte un autre participant dans les colonnes du quotidien. "Oui, la surprise serait que François ne soit pas nommé, mais bon, on va rester prudent", précise même un proche du maire de Pau. Les nominations d'Elisabeth Borne ou de Jean Castex à Matignon sont deux exemples suffisants pour attester de l'effet de surprise, régulièrement recherché par Emmanuel Macron.

13:01 - Emmanuel Macron écourte son séjour en Pologne D'après l'entourage du chef de l'Etat, Emmanuel Macron va écouter sa visite en Pologne, ce jeudi 12 décembre. Il ne se rendra finalement pas au musée de l'Insurrection de Varsovie, qui était prévue à 16 heures. Il rentrera "en début de soirée" à Paris. Pour autant, ce revirement de situation ne signifie pas que le nom du Premier ministre sera connu ce soir. Avant même ce petit pas de côté, une hypothétique annonce était déjà prévue dans la soirée. Le flou entoure toujours le nom du successeur de Michel Barnier, ainsi que le timing.

12:28 - Bernard Cazeneuve, plus qu'une option pour Matignon Le vent semble tourner en ce qui concerne la nomination du futur Premier ministre et il pourrait souffler dans la voile de Bernard Cazeneuve. Alors qu'une annonce est attendue dans la soirée de ce jeudi 12 décembre, à condition qu'Emmanuel Macron respecte le délai qu'il s'est lui-même fixé, l'ancien socialiste retrouve une bonne place dans la course à Matignon selon les dernières indiscrétions. Il aurait même des chances de passer devant François Bayrou qui fait office de favori depuis des jours selon certains observateurs. Lire l'article Bernard Cazeneuve nommé Premier ministre ? Pourquoi Macron peut lui confier Matignon

12:01 - "Ça coince", la nomination du Premier ministre retardée ? Comme indiqué dans ce même live un peu plus tôt, le timing souhaité par Emmanuel Macron pourrait être trop court. "Ça coince", car le chef de l'Etat veut s'assurer d'un "pacte de non-censure" de la gauche, indique un proche à l'AFP, ce jeudi. Cette même source redoute même que "ce soit un espoir vain". D'après un cadre du bloc central, des contacts ont eu lieu entre la macronie et les forces de gauche, mercredi, "sans aboutir clairement", peut-on lire dans les colonnes du Parisien. Des éléments qui laissent à penser que l'annonce pourrait être retardée, et ne pas intervenir ce jeudi soir.

11:05 - "Il faut un pacte républicain", lance Yannick Jadot Le sénateur écologiste Yannick Jadot appelle ce jeudi matin à la "cohérence et la responsabilité" sur le choix du futur Premier ministre au micro de France Info. Il a rappelé l'engagement de son parti "à ne pas utiliser le 49.3" si le nouveau locataire de Matignon est issu du NFP. "C'est quelque chose d'extrêmement puissant que nous proposons (...) Nous nous engageons à ce que nous construisions en permanence à l'Assemblée des majorités (...) Il faut un pacte républicain", explique-t-il. Les "compromis", sont selon lui, tout à fait possibles avec le bloc central.

10:43 - Et si Macron n'annonçait rien ? "Il peut tout envoyer balader" Plusieurs médias indiquent ce jeudi matin qu'Emmanuel Macron devrait annoncer le nom du futur Premier ministre dans la soirée, à son retour de Pologne. Pourtant, dans les colonnes de France Info, un conseiller du pouvoir indique "qu'avoir fixé un délai peut aussi avoir été seulement une manière de mettre la pression sur les négociations". Alors, faut-il s'attendre à tout ? "Il peut tout envoyer balader et peut-être qu'il n'a rien décidé du tout", lance même un de ses amis, toujours auprès de France Info. Là serait, sûrement, la plus grosse surprise de la journée.

10:37 - La piste Cazeneuve se réchauffe, Macron préparerait "une surprise" Selon les informations de France Info, Emmanuel Macron "prépare une surprise", au sujet du futur Premier ministre. Voilà pourquoi, l'option François Bayrou tend à légèrement se refroidir, au bénéficie de celle de Bernard Cazeneuve. Il est "le seul à pouvoir garder au gouvernement un Bruno Retailleau tout en faisant rentrer des socialistes (...) Parce que lui aura l'humilité de ne rien faire d'autre que de gouverner", indique un des amis de Cazeneuve auprès du média. Le président "adore surprendre", rappelle un proche du chef de l'Etat.