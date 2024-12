Nouveau Premier ministre, en direct : Bayrou préféré à Cazeneuve ? Les ultimes indiscrétions

Emmanuel Macron devrait annoncer le nom du futur Premier ministre ce jeudi, à son retour de Pologne, dans la soirée. Un favori semble émerger, à moins que la gauche ne dispose pas de gages suffisants.

L'essentiel : Emmanuel Macron se rend ce jeudi en Pologne pour discuter du renforcement du soutien à l'Ukraine. Selon les informations du Parisien, il pourrait nommer un nouveau Premier ministre "plutôt à son retour", dans la soirée. Un agenda confirmant le délai de "48 heures" annoncée par l'Élysée.

Ce jeudi 12 décembre, un profil semble nettement se démarquer, il s'agit de François Bayrou. Le président du MoDem a "échangé plusieurs fois" avec le chef de l'Etat, mercredi, pour avancer sur la "méthode" souhaitée par le président et "l'architecture du gouvernement", précise Politico. S'il venait à être nommé, "un gouvernement resserré de 20 ministres" pourrait suivre, abonde le média.

Pour tenir, le nouveau Premier ministre devra être assuré du soutien de la gauche. Mais le PS, les Écologistes et le PCF demandent la nomination d'une personnalité issue du NFP à Matignon ou des garanties sur des mesures chères à la gauche. Le PS a précisé qu'un accord de non-censure ne sera valable que pour un Premier ministre issu de la gauche.

Mercredi, le leader des socialistes Olivier Faure affirmait que François Bayrou n'était "évidemment pas le bon choix". Une sortie qui ne semble pas inquiéter outre-mesure dans les rangs du MoDem. "Il ne va pas dire que François Bayrou lui va bien, on n’en demande pas tant", glissait une source du parti à Politico. Bayrou et Faure auraient même eu un "aparté positif", après la réunion de mardi au palais. "Je comprends ses réticences (...) Mais il est plus dans le compromis que Boris Vallaud", aurait indiqué Emmanuel Macron.

Parmi les éventualités pour Matignon, les noms de Sébastien Lecornu, Catherine Cautrin, Jean-Yves Le Drian ou Bernard Cazeneuve circulent toujours. À moins que le président ne surprenne tout son monde en nommant une personnalité issue de la société civile.

11:05 - "Il faut un pacte républicain", lance Yannick Jadot Le sénateur écologiste Yannick Jadot appelle ce jeudi matin à la "cohérence et la responsabilité" sur le choix du futur Premier ministre au micro de France Info. Il a rappelé l'engagement de son parti "à ne pas utiliser le 49.3" si le nouveau locataire de Matignon est issu du NFP. "C'est quelque chose d'extrêmement puissant que nous proposons (...) Nous nous engageons à ce que nous construisions en permanence à l'Assemblée des majorités (...) Il faut un pacte républicain", explique-t-il. Les "compromis", sont selon lui, tout à fait possibles avec le bloc central. 10:43 - Et si Macron n'annonçait rien ? "Il peut tout envoyer balader" Plusieurs médias indiquent ce jeudi matin qu'Emmanuel Macron devrait annoncer le nom du futur Premier ministre dans la soirée, à son retour de Pologne. Pourtant, dans les colonnes de France Info, un conseiller du pouvoir indique "qu'avoir fixé un délai peut aussi avoir été seulement une manière de mettre la pression sur les négociations". Alors, faut-il s'attendre à tout ? "Il peut tout envoyer balader et peut-être qu'il n'a rien décidé du tout", lance même un de ses amis, toujours auprès de France Info. Là serait, sûrement, la plus grosse surprise de la journée. 10:37 - La piste Cazeneuve se réchauffe, Macron préparerait "une surprise" Selon les informations de France Info, Emmanuel Macron "prépare une surprise", au sujet du futur Premier ministre. Voilà pourquoi, l'option François Bayrou tend à légèrement se refroidir, au bénéficie de celle de Bernard Cazeneuve. Il est "le seul à pouvoir garder au gouvernement un Bruno Retailleau tout en faisant rentrer des socialistes (...) Parce que lui aura l'humilité de ne rien faire d'autre que de gouverner", indique un des amis de Cazeneuve auprès du média. Le président "adore surprendre", rappelle un proche du chef de l'Etat. 09:09 - "Un Premier ministre issu de la gauche et probablement de la société civile" Il faut "un Premier ministre qui montre qu'on va changer de politique, il faut un Premier ministre issu de la gauche et probablement de la société civile et pas nécessairement d'un parti politique", indique ce matin l'eurodéputé Place publique Raphaël Glucksamnn sur BFMTV/RMC. Il a également salué une "sortie du déni" de la part du camp présidentiel après le résultat des dernières élections législatives, en discutant avec les différentes forces politiques. "Je ne sais pas si ça réussira, mais je pense qu'il y a une opportunité", conclut-il. Vers un consensus commun ? Réponse ce jeudi soir, si Emmanuel Macron venait à nommer le nouveau locataire de Matignon, à son retour de Pologne. 08:52 - Un "Premier ministre venant de la gauche" doit être nommé, plaide Jérôme Guedj Peut-être moins enclin à la discussion qu'Olivier Faure, et visiblement au compromis, le député PS de l'Essonne Jérôme Guedj invite ce matin Emmanuel Macron à nommer "un Premier ministre venant de la gauche", pour "respecter le sens du vote", au micro de CNEW/Europe 1. Il a également assuré ne pas "agiter le chiffon rouge de la censure". 08:43 - Un "aparté positif" entre Faure et Bayrou, mardi, après la réunion à l'Élysée Mercredi, le leader des socialistes Olivier Faure affirmait que François Bayrou n'était "évidemment pas le bon choix". Une sortie qui ne semble pas inquiéter outre-mesure dans les rangs du MoDem. "Il ne va pas dire que François Bayrou lui va bien, on n’en demande pas tant (...) Faure ne pouvait pas dire autre chose", glissait une source du parti à Politico. Bayrou et Faure auraient même eu un "aparté positif", après la réunion de mardi au palais. "Je comprends ses réticences (...) Mais il est plus dans le compromis que Boris Vallaud ", aurait indiqué Emmanuel Macron qui "a apprécié l’attitude d’Olivier Faure, et il comprend sa position", selon un sénateur macroniste auprès de Politico.En effet, ce qui pourrait compter réside plutôt dans la teneur des négociations entre Olivier Faure et le camp Macron si François Bayrou était nommé à Matignon. Un accord de non-censure sera-t-il validé ? Isolerait-il le PS des autres forces de gauche ? Olivier Faure semble, aujourd'hui, le plus ouvert à la discussion dans les rangs du Nouveau Front populaire (NFP). 08:31 - "Bernard Cazeneuve ne peut pas nous représenter", lance Marine Tondelier Alors que le nom de François Bayrou revient avec insistance ce jeudi matin, celui de Bernard Cazeneuve n'est pas à exclure. Son profil plus gauche-compatible, notamment chez les socialistes et les centristes fait également de lui l'un des rares favoris pour remplacer Michel Barnier à Matignon. Problème, la patronne des Verts, Marine Tondelier, ne l'entend pas de cette oreille. Invitée dans Télématin sur France 2, elle ne semble pas du tout favorable à l'option Cazeneuve. "Nous pensons que notre victoire de cet été est un fait politique majeur. Le poste de Matignon doit revenir à quelqu'un qui a participé au front républicain, à la victoire du NFP et Bernard Cazeneuve, je ne l'ai pas entendu nous soutenir pendant cette période. Les seuls moments où il a parlé de nous c'était pour nous critiquer, il ne peut pas nous représenter", a lancé la secrétaire nationale des Écologistes. Clair, net et précis. 08:24 - Certains ministres pourraient conserver leur poste Dans un hypothétique gouvernement Bayrou, le maire de Pau devra éviter de faire la même erreur que Michel Barnier, à savoir nommer trop de ministres issus des rangs de LR. Alors, place à des ministres du camp présidentiel ? Selon un proche d'Emmanuel Macron auprès de Politico, en réalité, certains "ont très envie de rester". En d'autres termes, le président du MoDem pourrait décider de maintenir certains ministre en place, notamment ceux jugés comme "solides", "quelque soit leur couleur politique", précise Politico. On pense notamment à Sébastien Lecornu aux Armées, très apprécié du chef de l'Etat, à moins que ce dernier ne grille la politesse à François Bayrou et n'atterrisse à Matignon. 08:20 - Un gouvernement Bayrou resserré, à "20 ministres" ? Hier, la correspondante à l'Élysée et Matignon pour Reuters Elizabeth Pineau, estimait que "les choses avancent (...) incontestablement". Selon elle, le nouvel exécutif pourrait ressembler à "un gouvernement resserré avec des poids lourds, c'est ce que les observateurs laissent entendre", expliquait-t-elle, toujours au micro de France Info. Une information confirmée ce jeudi matin dans les colonnes de Politico. "Bayrou travaillerait à un gouvernement resserré, de 20 ministres", précise le média, d'une source proche du centriste. 08:11 - Plusieurs appels entre Macron et Bayrou, ce mercredi Le président de la République devrait annoncer le nom du remplaçant de Michel Barnier ce jeudi, dans la soirée, à son retour de Pologne. Une manière pour lui de respecter le délai fixé par l'Elysée, de 48 heures, ce mardi. Désormais, un nom retient toutes les attentions, celui de François Bayrou. Marcheur de la première heure, le maire de Pau est un proche et fidèle d'Emmanuel Macron. "Le président du MoDem a d’ailleurs échangé plusieurs fois dans la journée par téléphone avec Emmanuel Macron (...) Pour, notamment, avancer sur cette fameuse méthode voulue par le président et l’architecture du gouvernement", indique ce matin Politico. Un signe ? Plusieurs points de convergence - ces derniers jours - mènent à la piste Bayrou à Matignon. L'étau semble inexorablement se resserrer ce jeudi 12 décembre 2024. 11/12/24 - 23:31 - Plus que quelques heures à attendre avant la nomination du nouveau Premier ministre ? FIN DU DIRECT - Tic tac, tic tac... Jeudi semble être la dernière journée lors de laquelle Emmanuel Macron peut annoncer le nom de son nouveau Premier ministre, si l'on se base sur le fameux "dans 48 heures", évoqué mardi en réunion. Reste que le président passera une bonne partie de sa journée en... Pologne. Difficile d'imaginer une annonce aussi importante concernant la politique intérieure faite depuis l'étranger. Les observateurs s'accordent donc sur la possibilité d'une annonce soit très tôt, soit tard à son retour. À moins que le "dans 48 heures" n'ait été trop optimiste et que le chef de l'État ne revienne finalement sur ce point, qu'il n'a d'ailleurs jamais officiellement annoncé. 11/12/24 - 22:32 - Pierre Moscovici à Matignon ? Alors que des noms plutôt issus du camp Macron circulent, à l'exception de celui de Bernard Cazeneuve, le journaliste de LCI Frédéric Delpech rapporte sur X que le nom du socialiste Pierre Moscovici circulerait en coulisses. Celui qui est actuellement à la Cour des comptes aurait déjeuné ce midi "avec un député fin connaisseur des questions budgétaires". Mais ce n'est pas tout. D'après un haut responsable du Parti socialiste, il ferait "une campagne de malade". 11/12/24 - 21:33 - Au vu du sondage BFMTV, Marine Tondelier estime une nouvelle fois que Lucie Castets coche toutes les cases La patronne des écologistes s'est appuyée mercredi soir sur le sondage de BFMTV, selon lequel les Français plaident pour 41% d'entre eux pour qu'un Premier ministre apolitique soit désigné, tandis que 23% souhaitent que le prochain locataire de Matignon soit "de gauche", 17% du RN, 12% de droite et seulement 6% du camp présidentiel. "'Société civiles' + 'de gauche' = Lucie Castets", additionne Marine Tondelier. 11/12/24 - 20:35 - Bayrou désavoué à gauche, vers une surprise de Macron ? François Bayrou ne ferait finalement pas l'unanimité à gauche. Pour Olivier Faure, le patron du PS, "ça ne peut pas être" lui, déclarait-il ce matin, catégorique. Sans surprise, LFI censurerait également, comme l'a affirmé le coordinateur insoumis Manuel Bompard, dans la matinée également. Alors, l'équation se complique pour Emmanuel Macron. Le président du MoDem est perçu comme un Marcheur de la première heure, aux côtés d'Emmanuel Macron depuis sept ans maintenant. Lui confier Matignon pourrait signifier ne pas changer de ligne, c'est en tout cas comme cela que la gauche pourrait l'interpréter. Voilà pourquoi, le chef de l'État pourrait décider de sortir de son chapeau un nom surprise, qui fasse consensus. 11/12/24 - 19:45 - Le nom du Premier ministre pas annoncé ce mercredi soir Lors de la réunion de mardi après-midi, Emmanuel Macron aurait annoncé un nomination "dans les 48 heures", portant à mercredi ou jeudi sa décision. Or, ce mercredi soir, plusieurs médias affirment avoir eu la confirmation que ce ne sera pas pour aujourd'hui. Reste donc la journée de jeudi. Les Français devraient, a priori, connaître leur nouveau Premier ministre vendredi. LIRE PLUS

La crise politique que traverse la France n'est pas prête de finir. La démission de Michel Barnier, imposée par la censure du gouvernement votée par les députés ce mercredi, vient rappeler à ceux qui l'auraient oublié que l'exécutif a toujours été très fragile. Le choix d'Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier à Matignon donnait les clés au Rassemblement national et sans le soutien tacite du RN, l'artifice ne tient plus. Le gouvernement fait face à la réalité politique et arithmétique : sa ligne est très minoritaire à l'Assemblée nationale, les députés des partis d'opposition sont plus nombreux que ceux des partis du "socle commun" de Michel Barnier et ont décidé de faire tomber le gouvernement.

Emmanuel Macron s'est préparé à la chute du gouvernement de Michel Barnier dès la semaine dernières d'après de nombreuses indiscrétions. Il a déjà commencé à tester les noms de potentiels remplaçants de Michel Barnier. Selon BFMTV, le président est prêt. Un ancien ministre, proche du chef de l'Etat, indique même qu'Emmanuel Macron "veut nommer un Premier ministre en 24 heures", ajoutant : "Il ne veut pas apparaître sans gouvernement devant Trump ce week-end. C'est une question de crédibilité pour la France. On a 26 jours pour faire un budget. Il ne peut pas se permettre de perdre du temps. C'est la première fois que je sens qu'il veut aller vite". S'il dit vrai, le successeur de Michel Barnier devrait être connu ce jeudi 5 décembre. Mais Emmanuel Macon nous a habitué à reporter les délais.

Outre la question de "quand", se pose aussi celle du "qui". Le président de la République devrait rester sur la même ligne qu'auparavant : pour lui, c'est la capacité à assurer la stabilité qui commande. Il lui faut donc trouver un nouveau chef de gouvernement qui ne sera pas immédiatement censuré. La nomination d'un Premier ministre du NFP est donc exclue, puisque l'ensemble des députés de Marine Le Pen et d'Eric Ciotti censureraient le gouvernement, tout comme une très large majorité des députés du bloc central. La facilité pour Emmanuel Macron serait de renouer le deal tacite avec Marine Le Pen. Et il n'est pas exclu qu'une figure d'une droite plus identitaire fasse l'affaire pour Matignon.

Le premier nom du potentiel remplaçant idéal à Michel Barnier qui est apparu dans la presse est celui de Bruno Retailleau. Avec un tel choix, Emmanuel Macron pourrait laisser les mains libres à celui qui est arrivé place Beauvau en assurant que la régulation de l'immigration devait être une priorité. Celui-là même qui a déclaré publiquement que l'immigration n'était "pas une chance" et que la politique pénale devait être revue en profondeur. Une ligne qui pourrait convaincre Marine Le Pen pour s'abstenir de toute censure... jusqu'au prochain désaccord. Mais l'option Retailleau aura du mal à convaincre l'aile gauche de la macronie, pour quoi le ministre de l'Intérieur est bien trop traditionnaliste et conservateur.

D'autres noms sont également évoqués parmi les quelques rumeurs, comme ceux de Gérard Larcher ou de François Baroin, qui resterait dans une ligne politique sensiblement identique à celle de Michel Barnier. La prise du maire de Troyes semble avoir gagné en force ces dernières heures d'après Le Parisien. Il faut dire que l'homme coche de nombreuse case : il est issu de la droite, mais entretien de bonnes relations avec le PS et n'est pas fâché avec le RN. Côté CV, les expériences et les mandats ne manquent pas dans la carrière de François Baroin qui a été député, sénateur mais aussi ministre.

Des prétendants semblent aussi émerger dans le camp macroniste, une appartenance politique qui pourrait être leur plus grande faiblesse. Parmi eux, trois noms sortent du lot : François Bayrou, patron du MoDem qui a parrainé Marine Le Pen à la dernière présidentielle ; Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées capable de parler à toutes les forces ; et Roland Lescure.

Rares sont les noms de personnalités de la gauche cités parmi les rumeurs autour de Matignon. Emmanuel Macro ne verrait pas la solution venant ce côté de l'échiquier politique selon des bruits entendus par BFMTV. Mais si le chef de l'Etat décide seul de la nomination du Premier ministre, il reste très attentif aux initiatives des chefs de groupes parlementaires. Le Président pourrait donc considérer la volonté de Gabriel Attal d'"élargir le socle commun", en intégrant les socialistes et les écologistes pour "bâtir des compromis législatifs" autour d’un "pacte d’action". S'il parvient à agglomérer des bonnes volontés dans cette perspective, alors le nouveau Premier ministre devra incarner une ligne plus sociale-démocrate et donner des gages forts aux députés de gauche. Pour l'heure, le scénario ne semble pas être le premier choix de l'Elysée.