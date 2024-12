Nouveau Premier ministre : un nouveau favori, mais pas de nom sans coalition ?

Le Premier ministre sera nommé "dans les prochains jours" après les consultations menées par Emmanuel Macron ce vendredi 6 décembre. Un nom a été écarté et un autre a pris la place de favori, mais tout peut encore changer et dépend d'un possible accord de non-censure.

L'essentiel : Le nouveau Premier ministre n'a pas été nommé jeudi soir lors de l'allocution d'Emmanuel Macron. L'annonce doit survenir "dans les prochains jours" a précisé le chef de l'Etat repoussant la décision au début de semaine prochaine au plus tôt, ce week-end étant marqué par les consultations et la réouverture de Notre-Dame.

Le futur Premier ministre devra former un "gouvernement d’intérêt général représentant toutes les forces politiques qui puissent y participer ou, à tout le moins, qui s’engagent à ne pas le censurer", selon Emmanuel Macron qui semble privilégier l'option d'une coalition ou d'un pacte de non-censure entre la droite, le bloc central et la gauche qui pourrait se limiter au PS. Des familles politiques dont les représentants sont reçus à l'Elysée ce vendredi 6 décembre.

Un scénario qui fait de François Bayrou le nouveau favori pour Matignon. Le patron du MoDem paraît en mesure d'obtenir de parler à ces trois familles politiques. Mais le nom de Bernard Cazeneuve pourrait à nouveau monter et convenir à un tel scénario.

Plusieurs partis sont exclus des consultations : les écologistes, les communistes, les insoumis et l'extrême droite. Si les deux premiers ont ouvert la voie aux discussions, les deux autres promettent la censure d'un Premier ministre qui ne serait pas de gauche pour LFI, et d'un Premier ministre qui viendrait de la gauche pour le RN.

D'autres noms sont cités pour Matignon : ceux de Gérard Larcher, Bruno Retailleau, Roland Lescure ou François Baroin, mais celui de Sébastien Lecornu un temps favori a été contesté par un partie du bloc central par crainte de négociations trop décomplexées avec l'extrême droite.

En direct

13:16 - Mélenchon réagit à la rencontre entre Faure et Macron Jean-Luc Mélenchon a réagi à la rencontre entre Olivier Faure et Emmanuel Macron ce vendredi pour "discuter sur tous les sujets" en vue d'une possible entente en vue de la formation du futur gouvernement. "LFI n'a donné aucun mandat à Olivier Faure, ni pour aller seul à cette rencontre, ni pour négocier un accord et faire des 'concessions réciproques' à Macron et LR", a déclaré l'insoumis sur X. "Rien de ce qu'il dit ou fait n'est en notre nom ou en celui du NFP", a-t-il ajouté réaffirmant son opposition à tout accord avec le camp présidentiel, même pour un pacte de non-censure. 12:51 - Ce que demande le PCF en vue de la formation d'un nouveau gouvernement Le Parti communiste français clarifie sa position concernant le futur gouvernement et la nomination d'un nouveau Premier ministre dans un communiqué publié par Fabien Roussel sur X. S'il ne précise pas l'origine politique que devra avoir le Premier ministre selon lui, le patron du PCF appelle à "construire un pacte républicain et social". Il se dit également prêt à quelques concessions : "Nous ne demandons pas à ce que soit mis en œuvre tout notre programme", indique le communiste qui met cependant l'accent sur six propositions "essentielles" qui doivent être étudiées. Ces mesures sont l'"abrogation de la réforme des retraites", l'"indexation des salaires et des pensions sur l'inflation", la "baisse du coût de l'énergie", le "soutien aux services publics" et "une diplomatie en faveur de la paix". 12:38 - Le MoDem de Bayrou multiplie les échanges avec la gauche La machine est en marche du côté des démocrates. François Bayrou qui est cité comme une option sérieuse pour Matignon croit en ses chances et multiplie les échanges entre son parti et les forces de gauche, à l'exception de La France insoumise. Il s'est lui-même entretenu avec Bernard Cazeneuve qui garde des soutiens au PS, et a chargé son fidèle président de groupe à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau, de discuter avec les élus du socialistes, écologistes et communistes. Des discussions menées avec un but en tête : savoir s'il peut compter sur la participation de ces forces à un pacte de non-censure. Une assurance qui pourrait encore renforce l'hypothèse d'une nomination de François Bayrou. 12:06 - Olivier Faure regrette que les écologistes et les communistes n'aient pas été conviés aux discussions Olivier Faure s'est exprimé avant son rendez-vous avec Emmanuel Macron. "Nous sommes venu dire au président de la République que nous étions conscients d'une situation de blocage du pays et que nous voulions participer à ce que l'avenir des Français soit garanti. Cela supposait de notre part de prendre nos responsabilités", a déclaré le premier secrétaire du PS ajoutant qu'il "n'est évidemment pas question pour nous de renoncer à ce que nous sommes". Le socialiste a défendu un "changement de cap" qu'il juge nécessaire de la port du chef de l'Etat. Il a aussi regretté le fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas invité les Ecologistes et les communistes aux discussions : "Je m'inquiète du fait qu'il n'ait pas encore appelé ni les communistes ni les écologistes qui ont fait part de leur volonté de participer à une démarche constructive". 11:31 - Pour Retailleau, "la droite ne pourra faire aucun compromis avec la gauche" Le camp présidentiel semble rechercher un possible accord de non-censure qui réunirait la droite et une partie de la gauche, celle des socialistes. Mais l'idée n'enchante pas tous les élus de la droite. Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur estime sur X que "la droite ne pourra faire aucun compromis avec la gauche [...] qui a pactisé avec les Insoumis, refusé de dénoncer les folles dérives des mélenchonistes après le 7 octobre, et voté une motion de censure irresponsable". "Dans l’intérêt du pays, la droite peut accepter de faire des compromis, certainement pas des compromissions", a-t-il ajouté. 11:09 - Aucun nom évoqué entre Macron et le bloc central La réunion entre Emmanuel Macron et les représentants du bloc central a pris fin après plus de deux heures de discussions. Aucune prise de parole n'a eu lieu à l'issue de l'entretien, mais Fanceinfo croit savoir qu'aucun nom de potentiel Premier ministre n'a été évoqué. 10:46 - L'hypothèse Bernard Cazeneuve de nouveau envisageable ? L'orientation qu'Emmanuel Macron souhaite donner au futur gouvernement impliquerait le soutien ou tout du moins la promesse d'une non-censure des partis de l'arc républicain allant de LR au PS, pour ne pas dépendre du vote du RN. Selon ce scénario, l'hypothèse de voir Bernard Cazeneuve nommé à Matignon peut être à nouveau envisagée. Le social-démocrate et ancien socialiste compte des amis chez les démocrates, peut parler au bloc central. Il peut bénéficier de la position de la droite qui promet de ne pas censurer si ses priorités sont prises en compte. Et il peut peut-être compter sur le soutien du PS, à la différence de cet été. Le nom de Bernard Cazeneuve n'est toutefois pas encore adoptée par le PS, mais il ne fait pas l'objet d'un véto non plus : à lui de convaincre selon Olivier Faure. "Je n'ai jamais dit que j'étais contre Bernard Cazeneuve. J'ai dit que je ne savais pas ce que Bernard Cazeneuve proposait" en tant que potentiel Premier ministre a indiqué le patron du PS sur Franceinfo. 10:19 - LFI déplore la position du PS et met Olivier Faure en garde Un écart se creuse au sein du NFP, essentiellement entre le PS et LFI. Les insoumis reproche fermement aux socialistes leur ouverture aux négociations avec le bloc central alors même que le PS n'a encore rien conclu. Le coordinateur de LFI, Manuel Bompard déplore certaines déclarations d'Olivier Faure ce matin, notamment le fait que le patron du PS a dit qu'il ne camperait pas sur l'abrogation des retraites à 64 ans si une autre solution était proposé pour revenir sur la réforme. L'insoumis le soupçonne d'avoir enterrer le serment fait par la Nupes en juin 2023 de "tout faire" pour abroger le texte. Une autre insoumise, Manon Aubry met en garde Olivier Faure contre le bloc central : "Ni les Républicains ni les macronistes ne sont prêts à négocier". 09:55 - Bayrou favori, mais "tout peut encore bouger" Alors qu'Emmanuel Macron semble envisager l'option de nommer un Premier ministre assuré de ne pas être censuré par les forces de l'arc républicain allant de LR au PS, c'est François Bayrou qui fait figure de favori dans la course à Matignon. Le centriste historique parait en mesure de discuter avec tout le monde. S'il peut rassurer à gauche, notamment au PS, il peut rencontrer des difficultés chez LR mais le parti a assuré qu'il ne ferait pas tomber le futur gouvernement, même s'il n'y participe pas, à condition que certaines priorités soient définies. Reste qu'Emmanuel Macron n'a rien promis à personne encore, malgré plusieurs rendez-vous avec François Bayrou. Les consultations prévues ce vendredi pourraient permettre de préciser un profil, d'en écarter d'autres. "Tout peut encore bouger pendant le week-end avec une nouvelle levée de boucliers" a glissé un conseiller du chef de l'Etat à BFMTV. Le même ajoute qu'Emmanuel Macron "veut prendre un peu de temps pour se demander : est-ce que je peux m’assurer que le PS ou les Verts ne censureront pas ? Est-ce qu’on peut s’accorder sur quelques dossiers de fond avant de nommer le Premier ministre ?" 09:43 - Manuel Valls assure "ne pas être candidat à Matignon" Il n'a pas été cité parmi les possibles options pour Matignon et Manuel Valls confirme ce matin sur LCI qu'il n'est "pas du tout candidat". L'ancien Premier ministre a voulu exprimer son "inquiétude" et sa "tristesse" : "Nous sommes dans un moment de chaos, de division, au bord du gouffre. Si l'ancien ministre de François Hollande est hors cours pour Matignon, il cite des noms qui selon lui peuvent prétendre à gouverner : "Il y a beaucoup de noms possibles : Bayrou, Cazeneuve… Quelqu'un de gauche peut aussi l'incarner". 09:20 - Yannick Jadot veut que la nomination du Premier ministre "aille vite" Emmanuel Macron n'a pas nommé de Premier ministre hier et selon le sénateur écologiste Yannick Jadot il a eu raison de ne "pas se précipiter" après son voyage en Arabie Saoudite. Mais désormais, le sénateur de Paris estime qu'il "faut que ça aille vite" au micro de TF1. "Il y a une forte angoisse des Françaises et des Français qui voient une forme de chaos politique s'installer. Donc, il faut un gouvernement" sous peu insiste l'écologiste. 09:11 - Le PS ouvert à la discussion, LFI fermée à la négociation Alors qu'un seul parti de gauche va être reçu à l'Elysée pour des consultations ce vendredi, le palais présidentiel a expliqué que l'invitation avait été lancée en réponse à la demande du PS d'être reçu, rien de plus. Les élus écologistes et communistes ne sont effectivement pas conviés, alors qu'ils se sont comme les socialistes montrés ouverts à la discussions. En revanche, pas question pour l'Elysée de recevoir LFI, pas plus pour LFI de négocier avec le camp macroniste. LFI s'en est d'ailleurs pris aux socialistes qui, selon elle, s'apprêtent à "trahir" l'alliance du NFP en échangeant avec Emmanuel Macron. Réponse d'Olivier Faure sur Franceinfo : "La France insoumise s'est auto-exclue de la discussion parce qu'elle est pour la démission du chef de l'Etat. Moi je ne veux pas ajouter de la folie à la folie. [...] On ne va pas ajouter de la guérilla permanente". 08:56 - Le PS est "prêt à discuter", mais exige des "négociations" Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, affirme sur Franceinfo qu'il est "prêt à venir discuter sur tous les sujets" avec Emmanuel Macron, Il ajoute que le parti a "demandé à être reçus par le chef de l'Etat pour lui dire ce que nous avons en tête, pas pour se plier à ses désidératas". S'il accepter d'échanger avec le chef de l'Etat, le premier secrétaire du PS réaffirme certaines positions comme le fait qu'il "doit y avoir un Premier ministre de gauche à Matignon". Enfin, le rendez-vous ne présume pas d'un accord de coalition ou de non-censure avec le PS et le camp présidentiel et la droite précise Olivier Faure qui "souhaite qu'il y ait une négociation" sur la base "de concessions réciproques". 08:44 - Marine Tondelier regrette que les Ecologistes ne soient pas reçus à l'Elysée L'Elysée a invité un seul parti de gauche au consultations de ce vendredi : le Parti socialiste. Une décision que regrette la secrétaire nationale d'Europe-Écologie-Les Verts (EELV). Marine Tondelier a indiqué sur BFMTV "ne pas faire une maladie" de l'absence d'invitation envoyée à son parti, mais elle le regrette. L'écologiste a rappelé avoir écrit aux chefs des partis ayant participé au front républicain aux dernières élections législatives "pour leur proposer que nous travaillions ensemble". De fait, selon elle, tenir certaines forces de ce front républicain à l'écart des échanges "n'est pas à la hauteur" du "moment de gravité qu'est celui que traverse la France". 08:35 - Les forces du bloc central entament le cycle de consultations Il est 8h30 passé et les consultations commencent à l'Elysée avec la venue des représentants des partis du bloc central. Les présidents de groupe à l'Assemblée nationale Gabriel Attal (Renaissance), Laurent Marcangeli (Horizons) et Marc Fesneau (MoDem) sont attendus de même que le sénateur Hervé Marseille (UDI). Le patron du MoDem et allié historique d'Emmanuel Macron, François Bayrou est également convié. Les deux hommes se sont déjà vus hier en tête-à-tête. Le patron d'Horizons, Edouard Philippe, était également convié mais a été bloqué dans sa ville du Havre rapporte Franceinfo. LIRE PLUS

En savoir plus :

La crise politique que traverse la France n'est pas prête de finir. La démission de Michel Barnier, imposée par la censure du gouvernement votée par les députés ce mercredi, vient rappeler à ceux qui l'auraient oublié que l'exécutif a toujours été très fragile. Le choix d'Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier à Matignon donnait les clés au Rassemblement national et sans le soutien tacite du RN, l'artifice ne tient plus. Le gouvernement fait face à la réalité politique et arithmétique : sa ligne est très minoritaire à l'Assemblée nationale, les députés des partis d'opposition sont plus nombreux que ceux des partis du "socle commun" de Michel Barnier et ont décidé de faire tomber le gouvernement.

Emmanuel Macron s'est préparé à la chute du gouvernement de Michel Barnier dès la semaine dernières d'après de nombreuses indiscrétions. Il a déjà commencé à tester les noms de potentiels remplaçants de Michel Barnier. Selon BFMTV, le président est prêt. Un ancien ministre, proche du chef de l'Etat, indique même qu'Emmanuel Macron "veut nommer un Premier ministre en 24 heures", ajoutant : "Il ne veut pas apparaître sans gouvernement devant Trump ce week-end. C'est une question de crédibilité pour la France. On a 26 jours pour faire un budget. Il ne peut pas se permettre de perdre du temps. C'est la première fois que je sens qu'il veut aller vite". S'il dit vrai, le successeur de Michel Barnier devrait être connu ce jeudi 5 décembre. Mais Emmanuel Macon nous a habitué à reporter les délais.

Outre la question de "quand", se pose aussi celle du "qui". Le président de la République devrait rester sur la même ligne qu'auparavant : pour lui, c'est la capacité à assurer la stabilité qui commande. Il lui faut donc trouver un nouveau chef de gouvernement qui ne sera pas immédiatement censuré. La nomination d'un Premier ministre du NFP est donc exclue, puisque l'ensemble des députés de Marine Le Pen et d'Eric Ciotti censureraient le gouvernement, tout comme une très large majorité des députés du bloc central. La facilité pour Emmanuel Macron serait de renouer le deal tacite avec Marine Le Pen. Et il n'est pas exclu qu'une figure d'une droite plus identitaire fasse l'affaire pour Matignon.

Un nouveau Premier ministre qui ne sera pas censuré

Le premier nom du potentiel remplaçant idéal à Michel Barnier qui est apparu dans la presse est celui de Bruno Retailleau. Avec un tel choix, Emmanuel Macron pourrait laisser les mains libres à celui qui est arrivé place Beauvau en assurant que la régulation de l'immigration devait être une priorité. Celui-là même qui a déclaré publiquement que l'immigration n'était "pas une chance" et que la politique pénale devait être revue en profondeur. Une ligne qui pourrait convaincre Marine Le Pen pour s'abstenir de toute censure... jusqu'au prochain désaccord. Mais l'option Retailleau aura du mal à convaincre l'aile gauche de la macronie, pour quoi le ministre de l'Intérieur est bien trop traditionnaliste et conservateur.

D'autres noms sont également évoqués parmi les quelques rumeurs, comme ceux de Gérard Larcher ou de François Baroin, qui resterait dans une ligne politique sensiblement identique à celle de Michel Barnier. La prise du maire de Troyes semble avoir gagné en force ces dernières heures d'après Le Parisien. Il faut dire que l'homme coche de nombreuse case : il est issu de la droite, mais entretien de bonnes relations avec le PS et n'est pas fâché avec le RN. Côté CV, les expériences et les mandats ne manquent pas dans la carrière de François Baroin qui a été député, sénateur mais aussi ministre.

Des prétendants semblent aussi émerger dans le camp macroniste, une appartenance politique qui pourrait être leur plus grande faiblesse. Parmi eux, trois noms sortent du lot : François Bayrou, patron du MoDem qui a parrainé Marine Le Pen à la dernière présidentielle ; Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées capable de parler à toutes les forces ; et Roland Lescure.

Rares sont les noms de personnalités de la gauche cités parmi les rumeurs autour de Matignon. Emmanuel Macro ne verrait pas la solution venant ce côté de l'échiquier politique selon des bruits entendus par BFMTV. Mais si le chef de l'Etat décide seul de la nomination du Premier ministre, il reste très attentif aux initiatives des chefs de groupes parlementaires. Le Président pourrait donc considérer la volonté de Gabriel Attal d'"élargir le socle commun", en intégrant les socialistes et les écologistes pour "bâtir des compromis législatifs" autour d’un "pacte d’action". S'il parvient à agglomérer des bonnes volontés dans cette perspective, alors le nouveau Premier ministre devra incarner une ligne plus sociale-démocrate et donner des gages forts aux députés de gauche. Pour l'heure, le scénario ne semble pas être le premier choix de l'Elysée.