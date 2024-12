Discours de Macron ce soir 20h : Premier ministre, dissolution... L'éventualité d'une annonce choc

Emmanuel Macron a décidé de prendre la parole ce jeudi 5 décembre, pour initier une nouvelle séquence après la chute du gouvernement Barnier. Et s'il annonçait une mesure inattendue dans son discours ?

Emmanuel Macron prononcera un discours solennel devant les Français à 20 heures ce soir depuis l'Elysée. Cette allocution, à suivre depuis cet article en direct et en vidéo, a été annoncée hier soir par un communiqué de l'Élysée, quelques minutes après le vote de la motion de censure à l'Assemblée nationale, qui a poussé Michel Barnier à la démission. Que va dire le chef de l'Etat ce jeudi soir ? On sait déjà qu'il a fixé cette intervention à la télévision, qui sera diffusée sur TF1, France 2 et sur les chaînes d'information, pour faire part de son analyse de la situation.

Et par analyse, il sera davantage question de remontrances que de remise en cause. Selon les informations du Figaro, Emmanuel Macron a été surpris par le nombre de députés qui ont voté la censure du gouvernement, et "considère qu'un front antirépublicain s'est constitué à l'Assemblée". Auprès des ses fidèles et de ses proches, le président considère que les députés RN, les députés LFI mais aussi tous les députés socialistes et écologistes se sont fourvoyés dans une attitude irresponsable. Dans son discours, le président de la République devrait expliquer les raisons de sa colère, et qualifier les élus qui ont fait tomber Michel Barnier en des termes très durs. Le chef de l'Etat, selon Le Figaro, en veut particulièrement aux élus du PS.

Sans contradicteur, seul face à sa caméra à l'Elysée, Emmanuel Macron ne répondra à pas à la question de la légitimité démocratique de son désormais ex-Premier ministre, qu'il considère comme une vue de l'esprit des élus de gauche. Pour le président, un gouvernement qui ne se maintient qu'avec l'accord de l'extrême droite n'est pas un problème, il est d'ailleurs prêt à renouveler l'accord tacite avec Marine Le Pen. Le front républicain qui s'est exprimé lors des législatives ? Vue de l'esprit, circulez, il n'y a rien à voir.

Un nouveau Premier ministre ce soir ?

Dans son discours, le président va vouloir rassurer. Soucieux de l'attractivité économique de la France, il devrait marteler que l'économie du pays est solide, que les investisseurs n'ont aucune raison de craindre l'instabilité, qu'il juge temporaire.

Le président nommera-t-il dès ce soir un nouveau Premier ministre ? C'est possible, et l'envie ne doit sans doute pas lui manquer. Il a fait savoir à plusieurs journalistes, du Monde, de BFMTV et du Parisien, qu'il comptait aller très vite pour remplacer Michel Barnier. Mais il n'est pas certain qu'il soit en mesure de s'engager sur un nom aujourd'hui. Emmanuel Macron doit s'assurer que le prochain locataire de Matignon ne sera pas censuré dès sa nomination, ce qui requiert quelques coups de téléphones, négociations et explications. Auprès de l'intéressé, mais plus encore auprès des chefs de groupes politiques de l'Assemblée - dont Marine Le Pen.

Peut-il aller encore plus loin dans cette intervention télévisuelle ? Le président est sous le feu de critiques de plus en plus nourries, qui émergent aussi dans son propre camp. La crise institutionnelle, née de la dissolution et la recomposition de l'Assemblée dont les groupes refusent toute coalition, est de plus en plus perçue comme relevant de sa personne. Emmanuel Macron ne démissionnera pas, il l'a répété à l'envi ces dernières semaines. Mais il ne serait pas saugrenu qu'il prenne un engagement pour qu'une feuille de route politique se dégage.

Une hypothèse qui ferait sens ? Qu'il donne un calendrier sur ses intentions : compte-il vraiment sur un gouvernement capable de réformer le pays jusqu'en 2027 ? Compte-t-il dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale à l'été prochain ? Voilà une annonce qui pourrait donner un horizon politique et mettre les partis, en responsabilité, dans l'optique d'une nouvelle campagne. Cela permettrait aussi offrir au prochain gouvernement un cadre de travail avec des échéances claires.