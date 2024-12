François Bayrou enfin nommé Premier ministre ? Pourquoi la rumeur prend de l'ampleur

François Bayrou, souvent consulté par Emmanuel Macron pour choisir le Premier ministre mais jamais nommé, est à nouveau en lice pour Matignon. Ses chances paraissent sérieuses et son rendez-vous avec le chef de l'Etat ce jeudi 5 décembre interroge.

"Il est en course. De toute façon il est toujours en course", a glissé un cadre du parti présidentiel au Parisien au sujet de François Bayrou. Le patron du Mouvement Démocrate (MoDem) est à nouveau cité parmi les possibles futurs locataires de Matignon après la censure du gouvernement Barnier. Ce proche conseiller d'Emmanuel Macron est systématiquement considéré comme une option sérieuse avant la nomination d'un Premier ministre depuis l'arrivée du chef de l'Etat à l'Elysée, mais il prend également pleinement part aux discussions en coulisses.

Comme ce jeudi 5 décembre avec un déjeuner en tête à tête avec le président de la République révélé par Le Parisien. Certes, Emmanuel Macron s'est entretenu avec d'autres personnalités, dont Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, mais François Bayrou est le seul à être en lice pour devenir Premier ministre. Le tout est de savoir si durant la rencontre le Président lui a proposé le poste ou lui a simplement demandé son avis sur un autre prétendant. François Bayrou a toujours été doublé dans la course à Matignon. Mais à l'heure d'une crise politique qui dure, d'un Président dépourvu de majorité suffisante et d'une Assemblée tripartite, François Bayrou pourrait être l'une des meilleures options pour la nomination d'un Premier ministre.

A 73 ans et avec une longue carrière politique derrière lui, François Bayrou maîtrise les arcanes du pouvoir et jouit d'une certaine aura dans la sphère politique. Le centriste, s'il soutient et s'est allié au parti présidentiel bien qu'il a pris des distances ces dernières années, est considéré par une large partie de l'Assemblée nationale. Il parait de fait en mesure d'ouvrir le dialogue avec la plupart des familles politiques, et donc a des chances de réussir là où l'ex-Premier ministre Michel Barnier à échouer : construire une majorité de coalition ou du moins unie par un pacte de non-censure.

Bayrou à la tête d'un "gouvernement désintéressé et pluraliste" ?

Alors que le RN a eu raison du précédent gouvernement en votant la censure, François Bayrou ne devrait pas faire l'objet d'un véto de l'extrême droite confirme Franceinfo et BFMTV. Le patron du MoDem s'il n'est pas d'accord avec Marine Le Pen a toujours eu une forme de respect la cheffe de file du RN. Il a d'ailleurs parrainé la députée lors de la dernière présidentielle au nom de la pluralité et a récemment déploré qu'une peine d'inéligibilité soit prononcée à l'égard de l'élue dans le cadre du procès des assistants parlementaires du RN. Des signes qui laissent entendre qu'un dialogue est possible, pas qu'il aboutira.

François Bayrou en bon centriste pourrait aussi reprendre les discussions entre le bloc central et le PS et le reste de la gauche, à l'exception de LFI ? Il risque cependant de rencontrer des difficultés avec certaines personnalités de droite. Au sein des Républicains, plusieurs lui en veulent toujours d'avoir lâché Nicolas Sarkozy en 2007 et pourrait s'opposer à son arrivée à Matignon. Des rancœurs que le démocrate pourrai essayer de dépasser ? Depuis des mois, il plaide pour la formation d'un "gouvernement désintéressé, pluraliste et cohérent" constitué de "personnalités de caractère" sans préciser les bords politiques qui pourraient ou non y prendre part comme le rappelle Le Figaro. Quant au fait d'en prendre la tête, François Bayrou ne dirait pas non comme l'a reconnu le patron du groupe centriste à l'Assemblée, Marc Fesneau, sur France Inter : "Évidemment que François Bayrou est dans cette disposition d'esprit, mais ce n'est pas qu'une question d'homme".

Des réticences chez les macronistes

Si François Bayrou parait en mesure de s'assurer le soutien de suffisamment de députés pour éviter une censure, sa possible nomination en tant que Premier ministre ne fait pas l'unanimité chez les macronistes. Plusieurs cadres du parti présidentiel redoutent que le centriste ne revendique trop d'indépendance et de liberté par rapport à la politique d'Emmanuel Macron en cas de désaccords. Le septuagénaire a déjà ouvertement exprimé son opposition au chef de l'Etat, malgré leur alliance, ce qui est rare en Macronie. Un comportement qui lui vaut une certaine réputation et certains vont jusqu'à le considérer comme "un emmerdeur fini" à l'instar d'un proche du chef de l'Etat au Parisien. "Et Macron le sait", ajoute le même. Une réputation qui pourrait lui valoir de rester une nouvelle fois devant les portes de Matignon.