François Bayrou Premier ministre ? La discussion secrète avec le PS qui peut l'amener à Matignon

Souvent consulté par Emmanuel Macron ces derniers jours, François Bayrou est présenté comme favori pour le poste de Premier ministre. Le PS n'est pas satisfait, mais pourrait s'en accommoder.

La crise politique pourrait donc jouer à l'avantage du patron du MoDem. François Bayrou est l'un des grands favoris pour être nommé Premier ministre, selon les indiscrétions de plusieurs proches du Béarnais, qui ont échangé avec les médias politiques. L'ancien candidat à la présidentielle pourrait accéder à Matignon, même s'il faudra s'assurer ce jeudi de la non-censure des députés socialistes. Et cela pourrait bien se faire : François Bayrou et Olivier Faure auraient eu un "aparté jugé positif", après la réunion de mardi au palais de l'Élysée, d'après les informations de Politico. Cette discussion entre les deux hommes aurait convaincu au sein du MoDem qu'il y a bien un chemin pour que François Bayrou gouverne sans s'exposer à une motion pour l'éjecter. Olivier Faure a pourtant martelé hier sur BFMTV que le centriste n'était "pas le bon choix". Mais cette déclaration n'inquiète pas les cadres du MoDem. “Il ne pouvait pas dire autre chose. Il ne va pas dire que François Bayrou lui va bien, on n’en demande pas tant", a glissé un ténor centriste à Politico.

L'entente cordiale est-elle possible ? Ce qui comptera et qui amènera François Bayrou à Matignon réside dans la teneur des négociations entre Olivier Faure et François Bayrou, décidé à former un gouvernement resserré. Le suspense sera de courte durée : Emmanuel Macron devrait dévoiler le nom du futur Premier ministre, ce jeudi 12 décembre, dans la soirée.

A 73 ans et avec une longue carrière politique derrière lui, François Bayrou maîtrise les arcanes du pouvoir et dispose d'une aura au sein de la sphère politique. Il semble capable de parler à la droite et à la gauche et de favoriser les compromis : seule solution qui permettra au futur Premier ministre de résister à une possible motion de censure de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ce proche conseiller et allié de longue date d'Emmanuel Macron ne se contente pas d'être une option, il participe activement aux tractations. Il était d'ailleurs présent à la grande réunion à l'Elysée avec "l'ensemble des partis", sauf le RN et LFI, le mardi 10 décembre. Il a aussi eu droit à un entretien en tête-à-tête avec le chef de l'Etat le 5 décembre. Mercredi 11 décembre, plusieurs échanges ont même eu lieu entre François Bayrou et Emmanuel Macron, "sur cette fameuse méthode voulue par le président et l’architecture du gouvernement", précise Politico.

L'hypothèse Bayrou acceptée à droite, pas encore à gauche

Selon le plan d'Emmanuel Macron, le futur Premier ministre devra être assuré du soutien de tous les députés de la droite, du bloc central et de la gauche à l'exception de LFI en cas de motion de censure. Le nom de François Bayrou semble avoir fait son chemin auprès des élus du parti Les Républicains qui, selon son secrétaire général délégué Geoffroy Didier invité de Franceinfo, ne s’oppose pas à la nomination du centriste qui "peut être une solution". Un soutien qui n'était pas gagné d'avance puisqu'une partie de la droite continue de voir en François Bayrou, l'un des plus vifs opposants à Nicolas Sarkozy et l'homme qui a privé l'ancien président d'une réélection en 2012.

A l'inverse, l'hypothèse de voir François Bayrou à Matignon ne réjouit pas la gauche. Après que le premier secrétaire du PS a jugé sur BFMTV que le Premier ministre "ne pouvait pas être François Bayrou", rien n'est pourtant exclu. Le centriste qui dispose de contacts avec la gauche et qui a envoyé ses députés échanger avec les socialistes, les écologistes et les communistes, espére pouvoir faire accepter son nom. François Bayrou a noté qu'Olivier Faure n'a pas parlé de "censure" en ces de nomination de François Bayrou. Reste qu'un cadre de son parti l'a fait auprès de Libération assurant qu'un accord de non-censure n'est valable que pour un Premier ministre de gauche...

Petit plus tout de même, François Bayrou pourrait ne pas souffrir d'une opposition automatique du RN. Le patron du MoDem a effectivement toujours eu une forme de respect pour Marine Le Pen, la considérant au même titre que d'autres chefs politiques, et s'est récemment opposé à l'idée qu'une peine d'inéligibilité soit requise puis prononcée contre la politique d'extrême droite. Un soutien en cas de censure sur lequel le futur Premier ministre ne devrait pas compter puisque l'idée est de ne plus dépendre du RN, mais qui pourrait tout de même servir. Mais après la mise à l'écart évidente du RN des négociations, la donne pourrait changer même en cas de nomination de François Bayrou.

Bayrou favorable à un "gouvernement désintéressé et pluraliste"

François Bayrou a une idée précise de la stratégie qui lui semble être la bonne en cette période de crise politique avec une Assemblée nationale dépourvue de majorité suffisante pour gouverner seul. Le centriste plaide depuis des mois pour la formation d'un "gouvernement désintéressé, pluraliste et cohérent" constitué de "personnalités de caractère", sans préciser les bords politiques qui pourraient ou non y prendre part comme le rappelle Le Figaro. Une vision qui rejoint celle proposée par Emmanuel Macron avant la nomination de Michel Barnier cet été et la reprise des négociations après la censure ces derniers jours, mais qui présente aussi des différences. Bien qu'il soit un allié historique du chef de l'Etat, François Bayrou a pris ses distances avec la politique macroniste ces dernières années et n'hésite jamais a exprimé son opposition aux plans présidentiels quand il en a envie. Une indépendance qui rend l'hypothèse d'un changement de cap politique possible, bien que limité.

Si à gauche on craint que François Bayrou ne permette pas de marquer la rupture attendue, au sein des macronistes certains redoutent que le centriste ne revendique trop d'indépendance et de liberté par rapport à la politique d'Emmanuel Macron en cas de désaccords. Les précédentes opposition du patron du MoDem au chef de l'Etat ont valu au premier une certaine réputation, quelques-uns vont jusqu'à le considérer comme "un emmerdeur fini" à l'instar d'un proche du chef de l'Etat au Parisien. "Et Macron le sait", ajoute le même. Une réputation qui pourrait lui valoir de rester une nouvelle fois devant les portes de Matignon.