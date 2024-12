Roland Lescure, Premier ministre : surprise de dernière minute ? La droite grince des dents

Fidèle d'Emmanuel Macron depuis 2017, le cinquième vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Lescure, pourrait créer la surprise et atterrir à Matignon. À droite, l'option ne convainc absolument pas.

Marcheur de la première heure, et si Roland Lescure pouvait créer la surprise dans cette dernière ligne droite vers Matignon ? C'est effectivement une musique qui monte depuis hier soir. L'option serait envisagée par Emmanuel Macron comme elle l'avait été avant l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon en janvier dernier, mais elle est loin de faire l'unanimité au sein du camp macroniste et surtout à droite. Les responsables du MoDem s'opposent à l'hypothèse Lescure au profit de leur chef François Bayrou, mais ils sont rejoints par l'aile droite de la Macronie et par une large partie du camp LR qui plaident pour des options comme Sébastien Lecornu ou Catherine Vautrin.

Roland Lescure fait face à une opposition semblable à celle qui avait empêché la nomination de Catherine Vautrin, sauf qu'à l'époque la Première ministrable venait de la droite et avait été rejetée par l'aile gauche de la Macronie. Cette fois les rôles s'inversent. La nomination de Roland Lescure pourrait donc diviser le bloc central, susciter la colère de la droite, sans avoir la certitude de rallier les forces de gauche. Malgré son passé et ses origines plutôt de gauche, son passage en Macronie pourrait être un obstacle trop grand pour obtenir le soutien du PS, des Ecologistes et du PCF.

Roland Lescure finalement désavoué à droite ?

Susciter la colère de la droite, c'est peu dire. La rumeur Roland Lescure a eu le don d'énerver le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Un proche du locataire de Beauvau rappelle notamment à Politico les mots de Roland Lescure à son encontre, affirmant que Retailleau faisait "des poutous à Marine Le Pen". De quoi alimenter la chronique et rendre relativement délicates les relations entre les deux hommes, et avec la droite en général.

Tout oppose les deux hommes et particulièrement l'immigration. Lescure soutient la régularisation des travailleurs sans papiers dans les secteurs "en tension". "On verra comment il compte laisser la droite appliquer sa politique sur les sujets du ministère de l'Intérieur", glissait un proche de Bruno Retailleau auprès de Politico. En effet, les lignes des deux hommes sur la question semblent tellement éloignées qu'une nomination à Matignon pour Roland Lescure relève encore ce vendredi 13 décembre, au matin, de la véritable surprise. Elle permet également d'affirmer avec certitude que la piste menant à François Bayrou est très sérieuse. Le maire de Pau fait partie des principaux favoris depuis plusieurs jours, et ce n'est pas pour rien.

Alexis Kohler comme principal soutien

Selon les informations de Politico, sa candidature serait très nettement appuyée par un autre proche du président de la République, en la personne d'Alexis Kohler. Le secrétaire général de l'Élysée "essaie de jouer une carte au dernier moment", indique un pilier de l'ex-majorité auprès du média. Dans ses colonnes, on apprend également que Roland Lescure s'est présenté au Palais présidentiel ce mercredi lors de la cérémonie de décoration de l'entrepreneur Serge Godin.

Franco-Canadien, Roland Lescure a d'abord dit appartenir à un centre-gauche "pragmatique" au début de sa carrière. C'est en 2012 qu'il rencontre pour la première fois Emmanuel Macron dans le cadre d'une réunion avec des investisseurs. Candidat LREM dans la 1e circonscription des Français de l'étranger (Canada et Etats-Unis) lors des élections législatives de 2017, il est élu avec une avance confortable. Là débute son idylle avec la macronie. En juin 2017, il prend la présidence de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale avant d'être nommé ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Energie. Depuis le 8 juillet 2024, il siège à nouveau dans la chambre basse du Parlement comme député. Il est également le cinquième vice-président de l'Assemblée nationale depuis le 19 juillet dernier.