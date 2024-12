Elisabeth Perlant : la femme de François Bayrou a un avis bien tranché sur la politique, Matignon ne devrait pas la combler

Elisabeth Perlant, la femme de François Bayrou depuis plus de 50 ans, est une ancienne enseignante de Lettres. Et Elisabeth Bayrou n'a pas vraiment une bonne image du monde politique...

Le vendredi 13 n'est donc pas un jour de chances pour tout le monde. Alors que François Bayrou a officiellement été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron ce vendredi, son épouse, Elisabeth Bayrou, ne vit peut être pas le plus beau jour de sa vie. Celui qui a été chargé de la délicate mission de former un nouveau gouvernement, après la censure de Michel Barnier, est d'une manière ou d'une autre dans une forme de consécration à 73 ans, lui qui a tenté maintes fois de prendre le pouvoir en près de 30 ans de carrière. Mais pour celle qui le suit dans l'ombre depuis plus de 50 ans, et qui comptait y rester, la lumière se rapproche dangereusement.

Elisabeth Perlant a épousé François Bayrou en 1971. C'est sur les bancs de l'université que le futur leader centriste, passé par la droite républicaine, a eu le coup de foudre pour celle que tout le monde surnomme déjà "Babeth". "Je l'ai vue et voilà", assurait-il dans des propos retranscrits par le biographe Rodolphe Geisler, dans "Bayrou l'obstiné" en 2012 (Plon). "Ce dont je me souviens, ce sont d'abord ses jambes, droites, belles attaches fines. Puis son visage. Je me suis dit : cette fille, elle est pour moi", expliquait alors le candidat à la présidentielle. Il faudra moins de six mois pour passer au mariage, les jeunes étudiants de 20 ans étant déjà déterminés à concilier vie de famille et ambitions professionnelles. Tous deux deviendront ensuite professeurs de Lettres.

Une des rares apparitions d'Elisabeth Bayrou, en marge de la présidentielle de 2012. © COLLET GUILLAUME/SIPA (publiée le 13/12/2024)

Mais rapidement, les impératifs familiaux prennent le dessus. Le couple va donner naissance à pas moins de 6 enfants - Hélène, Marie, Dominique, Calixte, Agnès et André (ils ont désormais pas moins de 17 petits-enfants). Elisabeth Bayrou décide rapidement, dès le troisième enfant, de mettre un terme à sa carrière d'enseignante de Lettres classiques pour se consacrer à leur éducation. Un choix assumé qui lui permettra de préserver sa précieuse liberté, mais aussi, peut être, de ne jamais interférer dans la carrière politique de son mari...

Elisabeth Bayrou "considère souvent le monde politique comme léger et manquant de profondeur"

Bien qu'animée par de profondes convictions politiques, Elisabeth Bayrou aurait d'ailleurs toujours, en privé, montré sa méfiance envers la chose publique est traitée, ou plutôt la manière dont elle est traitée, en particulier par les mondanités. Depuis l'élection de son mari comme député de Pau il y a plus de 25 ans, elle refuse systématiquement de se rendre aux dîners de notables. Tout juste consent-elle à faire une brève apparition au bras de son époux lors des élections. "Ma femme est profondément idéaliste. Elle considère souvent le monde politique comme léger et manquant de profondeur. Elle pense que cela ressemble trop souvent à la cour de récré. Mais la question politique l'intéresse", confiait François Bayrou à Gala en 2012.

François Bayrou et sa femme après avoir voté à Pau en 2014. © COLLET GUILLAUME/SIPA (publiée le 13/12/2024)

Epouse discrète mais pas effacée pour autant, Elisabeth Bayrou a donc des idées bien arrêtées sur la politique, mais qu'elle préfère garder pour elle. Les discussions à ce sujet seraient néanmoins quotidiennes au sein du couple, le plus souvent par téléphone du fait des obligations parisiennes de François Bayrou. Ces appels réguliers, "quatre ou cinq fois par jour, juste pour ne rien dire" agacent d'ailleurs Elisabeth, très attachée à son indépendance. "J'aime bien qu'on me laisse la bride un peu longue", a-t-elle déclaré selon plusieurs révélations de la presse people (Voici, VSD...).

Aux paillettes de la capitale, Elisabeth Bayrou préfèrerait surtout la tranquillité de Pau ou de la propriété familiale de Bordères, non loin de là. Un lieu où François Bayrou a souvent mis en avant son profil d'agriculteur et éleveur de chevaux. Sa femme, elle, n'apprécie pourtant guère non plus cette autre activité. "Le monde des courses, c'est celui des milliardaires. Je préférerais que mon mari élève des moutons, comme ça je pourrais m'en occuper", aurait-elle aussi déclaré selon Rodolphe Geisler. Décidemment.

Alors que François Bayrou s'apprête à entrer à Matignon, nul doute qu'Elisabeth veillera en tout cas à préserver son jardin secret et à observer la politique avec le recul nécessaire, loin des ors de la République.