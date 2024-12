Rachida Dati maintenue au gouvernement ? Elle bénéficie de nombreux soutiens

Devenue proche d'Emmanuel Macron, Rachida Dati pourrait conserver son poste de ministre de la Culture dans le gouvernement Bayrou.

Alors que François Bayrou devrait nommer son gouvernement dans les prochains jours, certaines personnalités politiques sont déjà pressenties pour en faire partie.

Comme Bruno Retailleau et Jean-Noël Barrot qui pourraient certainement conserver leurs postes respectifs de ministre de l'Intérieur et de ministre des Affaires étrangères, Rachida Dati pourrait rester ministre de la Culture. Devenue proche du président de la République Emmanuel Macron, elle a donc de grandes chances de rester au gouvernement. "Emmanuel et Brigitte (Macron) adorent Rachida et comptent sur elle pour être la candidate unique de la droite et du centre à Paris", confiait un cadre de Renaissance au Parisien.

"Chacun verrait d'un bon œil son maintien"

Maintenir Rachida Dati à son poste permettrait de valider deux objectifs pour Emmanuel Macron : rester proche des Républicains et maintenir un équilibre dans l'équipe gouvernementale. C'est "un atout majeur pour Emmanuel Macron, adepte de la recomposition politique, aujourd'hui, comme à Jacques Chirac hier", selon un proche du président. Il faut néanmoins rappeler que Rachida Dati avait été exclue des Républicains en participant à un gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron.

Nommée par Gabriel Attal, elle avait déjà été reconduite au même poste par Michel Barnier lors de sa nomination. Si elle est régulièrement critiquée pour ses démêlés avec la justice, sa popularité au sein de la classe politique n'a pas baissé. "Que ce soit Bayrou, Lecornu ou Cazeneuve à Matignon, chacun verrait d'un bon œil son maintien", selon Le Parisien.

Réponse attendue dans les prochains jours, le 25 décembre au plus tard si François Bayrou tient ses promesses.