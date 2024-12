Elisabeth Borne ministre de l'Education nationale ? Ce qu'elle défend pour l'école

Pressentie pour devenir ministre de l'Education nationale, Elisabeth Borne porte plusieurs projets pour l'école, le collège et le lycée. Tour d'horizon.

Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castera, Nicole Belloubet, Anne Genetet... et bientôt Elisabeth Borne ? Les enseignants devraient terminer l'année 2024 avec un cinquième patron différent au cours d'une même année, du jamais vu depuis la IVe République. En 1948, quatre ministres avaient exercé la fonction en 12 mois. 2024 pourrait même se terminer sur un symbole pour les profs : dirigés en janvier par un futur -devenu ex- Premier ministre, puis, en décembre, par une ancienne cheffe du gouvernement.

En effet, les dernières rumeurs laissent entendre qu'Elisabeth Borne pourrait obtenir le ministère de l'Education nationale. Et même plus. A en croire les informations de La Tribune Dimanche, le rôle de l'ex-ministre des Transports, de la Transition écologique mais aussi du Travail pourrait être élargi à la Recherche et à l'Enseignement supérieur. Un vaste périmètre créé pour la première fois en 1995 lorsque… François Bayrou avait été nommé à ce poste par Alain Juppé.

Revoir la question des effectifs et des fermetures de classes

Mais après avoir vadrouillé entre différentes responsabilités ministérielles depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, quelle pourrait être la feuille de route de l'actuelle députée du Calvados pour l'éducation ? Lors de sa campagne pour être réélue à l'Assemblée nationale en juin dernier, la sexagénaire avait lâché, au cours d'un échange avec des habitants rapporté par Le Monde, qu'"il y a un gros boulot à faire."

L'ex-locataire de Matignon suggérait notamment d'avoir "moins d'élèves par classe", jusqu'à un certain seuil. A l'occasion du débat de l'entre-deux-tours sur France 3 Normandie, elle avait ajusté son propos : "En même temps, quand il y a des classes avec trop peu d'élèves, ce n'est pas forcément mieux pour les enfants. Il y a un travail qui peut se faire pour avoir des regroupements de classes afin d'avoir la meilleure réponse pédagogique pour les élèves."

La question des effectifs avait déjà été abordée lorsqu'elle portait la casquette de cheffe du gouvernement. Il était alors question de revoir la méthode de fermeture des classes. "Aujourd'hui, elles sont annoncées quelques mois à l'avance. On veut pouvoir anticiper, partager en transparence avec les élus et avoir une approche sur plusieurs années, afin de trouver des réponses adaptées", indiquait-elle dans des propos publiés par la Banque des territoires.

Caution du "choc des savoirs"

En temps que Première ministre, Elisabeth Borne a surtout avalisé la mise en place du "choc des savoirs", lancé par Gabriel Attal, alors ministre de l'Education nationale. Objectif pluriel de ce dispositif : permettre aux enseignants de décider du redoublement d'un élève, créer des groupes de niveau en français et mathématiques en 6e et 5e, rendre obligatoire l'obtention du brevet pour passer en seconde ou encore mise en place d'une épreuve anticipée de sciences au bac. Il est aujourd'hui en suspens, le Conseil d'Etat ayant retoqué la mis en place des groupes de niveaux.

Elle plaidait également pour développer les internats dans les lycées isolés, "pour que les jeunes ne soient pas contraints dans le choix de leur lycée par l'éloignement", et militait pour développer le dispositif "Territoires éducatifs ruraux". Celui-ci vise, dans les zones les plus isolées, à "lutter contre l'autocensure des élèves et leurs familles qui privilégient davantage une orientation de proximité géographique vers la voie professionnelle, et moins le passage en seconde générale et technologique."

Enfin, c'est sous sa direction que l'abaya a été interdit et le port de l'uniforme expérimenté, tout comme le remplacement de courte durée des professeurs par un autre du même établissement, rémunéré grâce au Pacte enseignant. Elisabeth Borne avait par ailleurs lancé un grand plan contre le harcèlement scolaire.

La "formation des instits" dans ses projets

A l'occasion de la campagne de juin 2024, Elisabeth Borne avait aussi plaidé pour "revoir la formation des instits", sans pour autant détailler une éventuelle feuille de route.

Reste à savoir, si elle est nommée, la marge de manœuvre dont elle disposera vis-à-vis de François Bayrou, alors que ce dernier avait refusé le poste de ministre de l'Education proposé par Gabriel Attal lorsque le trentenaire était devenu Premier ministre. Une "différence d'approche sur la méthode" avait cristallisé les tensions. Mais remettre en cause la méthode signifie-t-il remettre en cause les projets ? Pas sûr.