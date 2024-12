Renaud s'agace sur l'actualité : "Bayrou Premier ministre ?" Le chanteur sans fard

Après la nomination de François Bayrou comme Premier ministre, de nombreuses réactions politiques se sont rapidement enchaînées. Le chanteur Renaud a également été interrogé sur l'arrivée du maire de Pau à Matignon.

Il est l'un des artistes français les plus populaires. Auteur, compositeur et interprète, Renaud semble indétrônable dans le cœur du public. Une voix reconnaissable entre toutes, des textes acérés, parfois engagés, aux thèmes tantôt légers, tantôt graves, font également de lui l'un des chanteurs français les plus prolifiques : près d'une vingtaine d'albums studios pour plus de vingt millions d'exemplaires vendus. Interrogé par Le Parisien après une tournée de 131 concerts, l'artiste a donné son avis sur la politique en France. "Bayrou Premier ministre, que voulez-vous que j'en pense ? Les politiques m'ont dégoûté. Je préfère écrire des chansons humanitaires", a-t-il sèchement répondu.

Si, lors de l'élection présidentielle en 2022, Renaud avait annoncé son choix de candidat (Philippe Poutou, du Nouveau Parti anticapitaliste), le musicien se fait plus discret depuis. " La politique ne m'intéresse plus du tout", avait-il déclaré dans une précédente interview en 2023 auprès du journal. "La classe politique me désespère, je n'ai même plus envie de la critiquer." Le chanteur a même assuré regretter d'avoir voté pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle en 2022 mais, "face à Le Pen, (il) n'avai(t) pas le choix."

Renaud pourrait quitter la France

Dans le cas où Marine Le Pen est élue présidente de la République en 2027, le chanteur de 72 ans ferait le choix de quitter la France. "Ça m'inquiète. Mais ce qui me rassure, c'est que je pourrai toujours aller vivre au Québec", a-t-il précisé lors d'un entretien accordé au journal québécois Le Devoir. Des propos qui en disent long sur sa position face au RN porté par Marine Le Pen et son protégé, Jordan Bardella.