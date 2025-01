La réaction pleine de sous-entendus d'Emmanuel Macron à la mort de Jean-Marie Le Pen

Emmanuel Macron avait sans doute anticipé la mort de Jean-Marie et le message de réaction qu'il convenait d'écrire. Sans lui rendre hommage, il souligne le poids historique de l'homme qui vient de mourir.

Comment réagir à la mort de Jean-Marie Le Pen ? Figure politique qui a traversé les décennies, qui a fondé un mouvement politique qui n'a cessé de croire et d'attirer des partisans, au fil des mutations politiques entreprises par sa fille, il fut aussi un polémiste condamné pour antisémitisme, au passé trouble durant ses années militaire en Algérie où il compta parmi les légions tortionnaires. Pour le président de la République, comte tenu du poids politique du menhir, il va de soi que sa disparition devait faire l'objet d'un commentaire.

Emmanuel Macron a semble-t-il préparé avec attention les quelques lignes qu'il a rédigées ce mardi 7 janvier 2025. Le chef de l'Etat a ainsi trouvé une formule pour souligner l'ampleur de son engagement politique, sans pour autant lui rendre le moindre hommage. Le président décrit ainsi Jean-Marie Le Pen comme une "figure historique de l'extrême droite", dont le "rôle dans la vie publique de notre pays pendant près de soixante-dix ans (…) relève désormais du jugement de l'histoire".

Cette dernière phrase, manifestement bien réfléchie, laisse entendre que le parcours politique de Jean-Marie Le Pen, marqué par des prises de positions racistes et antisémites, sera décrit factuellement à l'avenir et que chacun pourra alors mesurer s'il est une personnalité estimable ou non. Comprendre, en filigrane, non.

Les services du palais présidentiel, qui ont transmis la réaction du chef de l'Etat, n'est pas signé du nom d'Emmanuel Macron, mais de "l'Elysée". Ce message n'a pas non plus été mis en ligne sur les réseaux sociaux, contrairement à d'autres communiqués de presse rédigés pour des figures de premier plan à qui Emmanuel Macron souhaite rendre hommage.