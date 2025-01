Obsèques de Jean-Marie Le Pen : des funérailles privées avant un hommage public... Ce que l'on sait

Mort le 7 janvier 2025 à 96 ans, Jean-Marie Le Pen sera enterré ce samedi 11 janvier dans le tombeau familial de La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan lors d'une cérémonie privée. Après les obsèques, un autre hommage sera rendu à Paris.

Les obsèques de Jean-Marie Le Pen se dérouleront ce samedi 11 janvier 2025, cinq jours après la mort du fondateur du Front national, à La Trinité-sur-Mer. La cérémonie aura lieu à 14h30 en l'église Saint-Joseph et sera menée par le Père Dominique Le Quernec, recteur de la paroisse de Carnac comme l'a appris Radio France auprès du presbytère. L'entourage de Jean-Marie Le Pen se tiendra "dans la plus stricte intimité familiale", même les fortes personnalités du parti devenu le Rassemblement national et proche de la famille fondatrice ne serait pas présent. Louis Aliot, maire de Perpignan, vice-président du parti et ancien compagnon de Marine Le Pen lui-même ne sera pas convié à la cérémonie a-t-il fait savoir sur TF1.

Jean-Marie Le Pen sera don inhumé en comité très restreint et dans l'intimité de la commune de La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Le ville de 2 000 habitants a toujours compté pour le fondateur du parti d'extrême droite : c'est là qu'il est né en 1928 et c'est là que ses parents reposent dans le caveau familial.

Comment Jean-Marie Le Pen appréhendait sa mort

Mort à 96 ans, Jean-Marie Le Pen avait publiquement évoqué sa mort à l'aube de ses 90 ans en 2018. Il avait alors déjà glissé au Figaro qu'il pensait être enterré dans la commune du Morbihan : "Je serais probablement dans le petit cimetière de La Trinité-sur-Mer dans mon caveau de famille". Il s'était également penché sur la question de l'épitaphe qu'il souhaitait voir devant sa dernière demeure. "J'ai pensé à une plaque de marbre avec marqué Jean-Marie puisque je serais dans la tombe des Le Pen. Il n'y a pas besoin de dire mon nom, simplement mon prénom"; avait-il confié. Il avait ajouté à la même époque auprès du Parisien vouloir ajouter "[sa] date de naissance et la date de [son] décès". "C'est peut-être un petit peu osé", avait-il estimé face à ton de minimalisme, mais Jean-Marie Le Pen était un habitué de la "provocation" aime à rappeler le RN.

Le lieu des obsèques de Jean-Marie Le Pen sera bien respecté. Qu'en est-il de l'épitaphe ? La nièce du fondateur du parti d'extrême droite française, Marion Maréchal, a suggéré une phrase pour décrire grand-père dans l'hommage qu'elle lui a rendu sur X : "Et puisqu'il faut te choisir une épitaphe, je prends ces quelques mots de Saint-Paul pour toi : 'J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.'"

Une autre cérémonie ouverte au public

Les obsèques de Jean-Marie Le Pen se tiendront en petit comité, même le nombre d'invités n'a pas été communiqué. L'ex-conseiller en communication de Marine Le Pen, Arnaud Stéphan, a seulement précisé auprès de BFMTV qu'outre la famille du fondateur du Front national, certains habitants de la commune pourraient également être conviés. Mais une autre cérémonie religieuse et d'hommage, ouverte au public, aura lieu quelques jours après les funérailles : le jeudi 16 janvier à 11 heures "en l’église Notre-Dame du Val-de-Grâce" à Paris, a fait savoir la famille.

Alors que plusieurs rassemblements se sont organisées le 7 janvier, après la mort de Jean-Marie Le Pen pour "célébrer" le décès, la question de la présence de manifestants anti-fascistes aux obsèques ou à la cérémonie d'hommage se pose. A ce sujet, Louis Aliot a estimé sur TF1 que les opposants au fondateur du FN, même les plus virulents, "ne vont pas venir manifester à un enterrement". "Et s'ils le font, je suppose que l'État veillera à les maintenir loin", a ajoute le maire de Perpignan souhaitant qu'aucune manifestation ne puisse bouleversé les événements.