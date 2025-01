Jean-Marie Le Pen : qui était présent à l'enterrement ?

Les funérailles de Jean-Marie Le Pen ont eu lieu samedi 11 janvier. Sa famille était présente, mais aussi des cadres du parti ainsi que d'anciens camarades du patriarche d'extrême droite.

Jean-Marie Le Pen est décédé mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans. Il a été inhumé au cimetière de la Trinité-sur-Mer, sa ville natale, dans le Morbihan. Deux cents personnes étaient présentes à l'église Saint-Joseph, uniquement des proches du fondateur du FN, comme le rapporte 20 Minutes.

Pour commencer, ses filles Marine Le Pen, Marie-Caroline et Yann Le Pen ont accompagné le corbillard de leur père. Marine Le Pen et Marie-Caroline sont plus connues du grand public que leur sœur pour leur engagement en politique. Yann Le Pen est la mère de Marion Maréchal, qui était également présente aux obsèques de son grand-père. Elle était accompagnée de son mari, Vincenzo Sofo, un homme politique italien (député européen, membre du parti Frères d'Italie, le parti d'extrême droite dirigé par Giorgia Meloni). La veuve de Jean-Marie Le Pen, Jany Le Pen, était également présente. Seconde épouse du fondateur du FN, elle avait été envisagée pour s'engager en politique en cas de non-éligibilité de son mari, mais ce ne fut finalement pas nécessaire.

Des membres de sa famille politique

En plus de la famille de Jean-Marie Le Pen, il y avait également les membres de sa famille politique, proches ou plus lointains. Il y avait notamment Jordan Bardella, qui s'est présenté avec une barbe de trois jours et est resté loin des caméras. Venu comme soutien à son mentor, Marine Le Pen, il occupe le même poste que Jean-Marie Le Pen avant son départ du FN.

Steeve Briois, le maire d'Hénin-Beaumont, était également présent. Il a rejoint le FN en 1988, avant de le quitter dix ans plus tard pour rejoindre Bruno Mégret. Il revient au FN en 2001 avant de le quitter une nouvelle fois en novembre 2022 à l'arrivée de Jordan Bardella à la tête du RN. Il était accompagné de Bruno Gollnisch, qui a été vice-président du FN et a dirigé la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002. Il est aussi connu pour ses déclarations négationnistes. Il y avait aussi Bruno Bilde, député RN dans le Pas-de-Calais.

On a aussi pu voir le sénateur Stéphane Ravier, qui avait rallié Éric Zemmour pour la présidentielle de 2022, quittant ainsi le RN. Il a claqué la porte de Reconquête en 2024.