Dieudonné présent à la cérémonie d'hommage à Le Pen ? Déjà des tensions

L'humoriste controversé a annoncé sur X qu'il serait de la partie, la juge ayant accepté qu'il se rende à l'événement en dépit de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique dont il fait l'objet.

Cinq jours après les obsèques de Jean-Marie Le Pen à La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, auxquelles seule la famille du fondateur du Front national était conviée, les proches du "Menhir" organisent ce jeudi 16 janvier 2025 une cérémonie religieuse à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce, à Paris, afin que "toutes celles et ceux qui ont aimé Jean-Marie Le Pen [puissent] se rassembler pour lui rendre hommage", explique à franceinfo un cadre du Rassemblement national. Une cérémonie qui se veut ouverte à tous les sympathisants de Jean-Marie Le Pen. Mais si aucune pré-inscription n'est nécessaire pour s'y rendre, tout le monde ne sera pas le bienvenu pour autant.

Et la capacité de l'église, de 480 places assises, n'est pas en cause. Car ceux qui ne pourraient entrer pourront suivre la cérémonie dans la grande cour grâce à deux écrans géants qui diffuseront l'événement en direct. Non, ceux qui ne seront pas les bienvenus, ce sont les "indésirables". Une liste de personnalités non souhaitées a en effet été établie. Parmi elles, révèle RTL, l'humoriste controversé Dieudonné, qui compte, lui, bien être de la partie. Sur X, il a en effet annoncé ce mercredi après-midi que malgré la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique dont il fait l'objet, il sera "finalement présent aux obsèques publiques de Jean-Marie Le Pen demain à 11h à l'église du Val-de-Grâce à Paris", expliquant qu'"une ordonnance du tribunal [l]'y autorise in extremis".

Selon les informations du Figaro, Dieudonné aurait fait une première demande qui lui aurait été refusée pour motif qu'elle ne comportait aucun élément justificatif ni ne mentionnait un quelconque lien de parenté avec le fondateur du Front national. L'humoriste aurait alors souligné dans un courriel que Jean-Marie Le Pen était le parrain de sa fille Plume. Un lien jugé suffisamment notable pour que le ministère public revienne sur sa décision. De là à convaincre le service d'ordre chargé de valider les entrées qui, dit-on dans l'entourage de Marine Le Pen, seront "très contrôlées" ? Rien n'est moins sûr…