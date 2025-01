Un journal d'extrême droite engage le fils d'un ancien président de la République comme chroniqueur

Face à la concurrence du groupe Bolloré, Valeurs Actuelles sort mercredi une nouvelle formule et recrute de nouveaux chroniqueurs parmi lesquels un certain Louis Sarkozy.

Adieu le bandeau rouge et le titre jaune pétants. Mercredi, le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles s'offre un petit changement de look. Concurrencé par le groupe Bolloré et le JDNews du groupe Lagardère, hebdomadaire arrivé sur le marché en septembre dernier et également publié chaque mercredi, Valeurs Actuelles a décidé d'opérer un virage pour tenter de se démarquer. C'est donc le premier numéro d'une nouvelle formule qui sortira ce mercredi 29 janvier en kiosque. "L'idée n'est pas de se recentrer mais d'assumer une montée en gamme", explique à Challenges le directeur de la rédaction, Tugdual Denis.

Dans le style, cela donne une Une plus épurée, plus "moderne", plus "élégante", comme on peut le constater avec la photo déjà dévoilée du premier numéro de cette nouvelle formule de Valeurs Actuelles. Plus aérée également, cette nouvelle Une propose un graphique qui s'inspire du Nouvel Obs. Les photos seront, dit-on, "plus travaillées", quant au contenu, le directeur de la rédaction l'assure, "ce n'est pas un recentrage politique". En revanche, on devrait y retrouver moins "d'imprécations" et plus "d'enquêtes". Place "aux formats longs, aux enquêtes, au reportage", explique à l'AFP, dont plusieurs médias se font l'écho, Tugdual Denis.

Le changement va également s'opérer du côté des chroniqueurs. Parmi les nouveaux arrivants, l'économiste libéral Olivier Babeau, qui signera des chroniques, la journaliste politique Catherine Nay, l'ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles François d'Orcival, mais également un certain... Louis Sarkozy. Aujourd'hui âgé de 27 ans, le fils de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, tiendra un billet. "Il est bouillonnant, cultivé, créatif : c'est un caractère parfait pour un billet de fin de journal", se félicite auprès de l'AFP Tugdual Denis, qui estime que "sa jeunesse et sa fougue incarnent le nouveau souffle". Et de titiller la curiosité des lecteurs : son premier billet portera sur "les valeurs de la droite".